إقامة علاقات أقوى مع المواطنين من خلال تبني نهج تواصل استباقي ومتجاوب. IBM watsonx Assistant يرتقي بالمواطن من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتيح إمكانية الوصول إلى الخدمات الذاتية بدون احتكاك.
تمكنت مدينة أوستن بولاية تكساس من نشر watsonx Assistant في أسبوع واحد فقط لتلبية حاجة الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالجائحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
أبلغت منطقة ريدبريدج في لندن عن معدل رضا بنسبة 95% بين مستخدمي روبوت المحادثة خلال فترة أعياد الميلاد.
watsonx Assistant يتعامل روبوت المحادثة المحفوظ مع 6,200 مكالمة شهريًا لنيوجيرسي، وهو ما يُترجم إلى أكثر من 800 ساعة من الوقت الموفر.
تسهل ولاية نيوجيرسي على المواطنين الحفاظ على الدفء من خلال تجنب ®قطع التيار الكهربائي بسرعة. يتم التعامل مع 6,200 مكالمة تلقائياً في الشهر.
يساعد روبوت روبوت المحادثة المحفوظات المحفوظات المسمى Ava في الإجابة عن أسئلة العملاء والتنبؤ بأوقات وصول الحافلات 3,000 مرة في الشهر، مما يوفر على موظفي القسم.
حتى في الشهر الأول، تعامل مساعد watsonx Assistant مع حوالي 70٪ من المحادثات دون تدخل بشري، مما وفر على الموظفين التعامل مع الاستفسارات مباشرةً.
ووفقًا لـ G2 Crowd وIDC وGartner، فإن IBM' watsonx Assistant هي واحدة من أفضل شركات إنشاء روبوتات المحادثة في هذا المجال مع ريادة في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتكامل بين القدرات.
يعد نموذجنا المحسّن للكشف عن النوايا أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية والتعلم التحوّلي والتعلم العميق في نموذج متماسك يستجيب بشكل كبير في وقت التشغيل. واستنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج ®IBM.com)، فإن هذا النموذج أكثر دقة من منافسيه الرئيسيين IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7%.
لا يتفوق نموذجنا على منافسينا فحسب، بل إن IBM' watsonx Assistant يجعل من السهل للغاية بدء تشغيل المعلومات التكنولوجية بسهولة فائقة مجموعة من الموارد، مثل القوالب، والتكامل بنقرة واحدة، والبرامج التعليمية الموجهة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها. IBM watsonx Assistant تتكيف مع احتياجات المواطن.
يضع مساعد watsonx Assistant التحكم في أيدي مواطنيك، مما يسمح لهم بالإجابة عن استفساراتهم الأساسية وتعلم كيفية أداء مجموعة واسعة من الوظائف المتعلقة بمنتجك أو خدمتك. يمكن أن تقوم المعلومات على نطاق واسع، مما يسمح لك بتركيز مواردك البشرية على أولويات العمل العليا.
عندما يتطلب المواطن تدخلاً بشرياً، يستخدم مساعد watsonx Assistant قدرات الوكيل البشري الذكي في تسليم الطلبات إلى الشخص المناسب بدقة. مع مساعد watsonx Assistant، يصل المقيمون إلى ذلك التفاعل البشري مع البيانات ذات الصلة اللازمة لتسهيل الحل السريع. وهذا يعني أن الأشخاص يحصلون على ما يحتاجون إليه بشكل أسرع وأكثر فعالية، دون الشعور بالإحباط من أوقات الانتظار الطويلة وتوجيه المكالمات بشكل غير صحيح.
مع مساعد watsonx Assistant، لا حاجة للمطورين. تساعدك هذه المنصة البديهية على بدء التشغيل في دقائق من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتكاليف التشغيلية البسيطة. قم بتخصيص روبوت المحادثة الخاص بك بسهولة ليتماشى مع هويتك المرئية، ثم قم بتضمين المعلومات التكنولوجية في موقعك الإلكتروني أو تطبيقك على الويب أو التطبيق المحمول بقص ولصق بسيط. تم تصميمه باستخدام ®IBM Security، وقابلية التوسع والمرونة المدمجة، watsonx Assistant يفهم أي لغة مكتوبة وهو مصمم للنشر العالمي الآمن والمضمون. قم بتشغيل نظام المعلومات التكنولوجية اليوم ومكّن فريقك من تحقيق الفائدة من المكونات الأكثر سعادة, زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف، وزيادة كفاءة وفعالية الحكومة - دون الحاجة إلى توظيف متخصص.
نعم، يمكنك تقديم تجربة متعددة القنوات لمواطنك، ونشر التطبيق، مثل Facebook Messenger وIntercom وSlack وSlack والرسائل النصية القصيرة مع Twilio وواتساب وHubspot و Wordpress ، وغيرها. يمكن لنظام التكامل السلس الخاص بنا توجيه المتصلين إلى أنظمة الاتصال الهاتفي وأنظمة استجابة صوتية تفاعلية ( الاستجابة الصوتية التفاعلية ) عندما يحتاجون إليها.
يتطلع المواطنون إلى ولايتهم وحكومتهم المحلية في وقت الحاجة، وغالبًا ما يكون مركز الاتصالات هو المحطة الأولى. سواء كانت المعلومات التكنولوجية كارثة طبيعية، أو جائحة سريعة الانتشار، أو كانوا يبحثون فقط عن إرشادات حول كيفية دفع فاتورة ما, لا ينبغي أن يُجبر المواطنون على حساب الدقائق في وقت الانتظار للتحدث إلى موظف بشري في حين أن روبوت المحادثة التقنية يمكن أن يوفر استجابات فورية. وغالباً ما يكون حجم المكالمات الهاتفية خلال حالات الطوارئ غير المتوقعة حيث يكون الناس في أمس الحاجة إلى التوجيه والإرشاد.
يستخدم مساعد watsonx Assistant من IBM معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للارتقاء بتفاعلات المواطنين إلى مستوى محادثة فريد من نوعه. IBMالذكاء الاصطناعي المتطور للذكاء الاصطناعي المتطور الذي يتميز به نظام التأمين الخاص بك، والذي يستغل بسهولة ثروة بيانات نظام التأمين لديك لتقديم الإجابات الصحيحة في الوقت المناسب من خلال فهم قوي للموضوعات والبحث الذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي, مع توجيه المكالمات الأكثر تعقيدًا إلى الوكلاء البشريين المناسبين.
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