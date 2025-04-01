watsonx.ai
منصة الجيل التالي للمؤسسات لمنشئ الذكاء الاصطناعي
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تسخير الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي لبناء تطبيق قوي 
watsonx.ai الذكاء الاصطناعي التوليدي + التعلم الآلي

watsonx.ai يجمع بين الذكاء الاصطناعي الاصطناعي التوليدي الجديد والذكاء الاصطناعي التوليدي التقليدي الآلي في مجموعة مدهشة الأدوات التي تمكنك من بناء مدعوم بالذكاء الاصطناعي في جزء من الوقت بجزء بسيط من البيانات.

 رابط اختياري لمحتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي رابط اختياري لمحتوى التعلم الآلي (ML)

الذكاء الاصطناعي التوليدي: طريقة جديدة لخلق الذكاء الاصطناعي

يمكنك من خلال بضعة أسطر من التعليمات فقط تلخيص المحادثات، وتصنيف شكاوى العملاء، وصياغة رسائل مخصصة، واستخراج المعلومات الأساسية وغيرها. يمكنك الوصول إلى أحدث وأروع موديلات مصدر مفتوح أو البناء على أساس موثوق به.

توليد تلخيص التصنيف مقتطفات
البناء باستخدام نماذج الأساس الموثوق بها من IBM

تنتج النماذج الأفضل نتائج أفضل. تفي النماذج الخاصة في مكتبتنا بمعايير صارمة لجودة البيانات والشفافية والكفاءة.
الثقة والشفافية

لقد أنشأنا واحدة من أكبر مجموعات البيانات ذات الصلة بالمؤسسات من أجل التدريب على نماذجنا - ويمكنك الاطلاع على تكنولوجيا المعلومات بشفافية كاملة وقابلية للتدقيق

 استكشف IBM Bluepile
الكفاءة والمسؤولية

امتدادًا لالتزامنا بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فإن عمليات التدريب النموذجية لدينا هي من أكثر عمليات التدريب كفاءة ومسؤولية بيئية في الصناعات

 تعرف على سبب أهمية الكفاءة [LiGO]
التخصيص والخصوصية

ضبط نماذجنا ببيانات مؤسستك (تظل بياناتك خاصة وآمنة) أو إضافة نماذج مصدر مفتوح من Hugging Face لتسريع سير العمل الخاص بك

 تعرّف على ضبط موجّه [MPT]

المطورون، استفد من الذكاء الاصطناعي التوليدي

قم بالتجربة مباشرةً من خلال واجهة بدون تعليمات برمجية أو قم بتشغيل سير العمل الكامل مباشرةً في بيئة MLOps الخاصة بك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا ومكتبات Python.
شاهد العملية من الكود إلى استدعاء واجهة برمجة التطبيقات والعودة إلى الإخراج في الدردشة. [وصف طموح لما قد نعرضه هنا] مشاهدة الفيديو (2:34)
منصة مثبتة للتعلم الآلي

متوفر اليوم Watson Studio ، يجمع بين العمل المفتوح IBM مع أدوات العمل الخاصة بالبيانات القائمة على الرموز البرمجية والمرئية لمساعدتك على بناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي الموثوق بها على أي سحابة بكفاءة.

وتتضمن القدرات الأساسية: MLOps، Decision Optimization ، والنمذجة المرئية، والنمذجة البصرية، والنمذجة البصرية، والتطوير الآلي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

 جرّب Watson Studio
اشترك في يوم الإطلاق

كن من بين أوائل من جربوا منصة watsonx.ai التوليدية للأعمال التجارية

انضم إلى قائمة انتظار الذكاء الاصطناعي التوليدي جرّب التعلم الآلي اليوم