watsonx.ai يجمع بين الذكاء الاصطناعي الاصطناعي التوليدي الجديد والذكاء الاصطناعي التوليدي التقليدي الآلي في مجموعة مدهشة الأدوات التي تمكنك من بناء مدعوم بالذكاء الاصطناعي في جزء من الوقت بجزء بسيط من البيانات.
يمكنك من خلال بضعة أسطر من التعليمات فقط تلخيص المحادثات، وتصنيف شكاوى العملاء، وصياغة رسائل مخصصة، واستخراج المعلومات الأساسية وغيرها. يمكنك الوصول إلى أحدث وأروع موديلات مصدر مفتوح أو البناء على أساس موثوق به.
تنتج النماذج الأفضل نتائج أفضل. تفي النماذج الخاصة في مكتبتنا بمعايير صارمة لجودة البيانات والشفافية والكفاءة.
لقد أنشأنا واحدة من أكبر مجموعات البيانات ذات الصلة بالمؤسسات من أجل التدريب على نماذجنا - ويمكنك الاطلاع على تكنولوجيا المعلومات بشفافية كاملة وقابلية للتدقيق
امتدادًا لالتزامنا بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فإن عمليات التدريب النموذجية لدينا هي من أكثر عمليات التدريب كفاءة ومسؤولية بيئية في الصناعات
ضبط نماذجنا ببيانات مؤسستك (تظل بياناتك خاصة وآمنة) أو إضافة نماذج مصدر مفتوح من Hugging Face لتسريع سير العمل الخاص بك
قم بالتجربة مباشرةً من خلال واجهة بدون تعليمات برمجية أو قم بتشغيل سير العمل الكامل مباشرةً في بيئة MLOps الخاصة بك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا ومكتبات Python.
متوفر اليوم Watson Studio ، يجمع بين العمل المفتوح IBM مع أدوات العمل الخاصة بالبيانات القائمة على الرموز البرمجية والمرئية لمساعدتك على بناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي الموثوق بها على أي سحابة بكفاءة.
وتتضمن القدرات الأساسية: MLOps، Decision Optimization ، والنمذجة المرئية، والنمذجة البصرية، والنمذجة البصرية، والتطوير الآلي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي.