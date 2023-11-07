إن حماية الخطوط الكهربائية، ®محطات الطاقة وغيرها من مرفق الخدمات الأصل من الغطاء النباتي غير المرغوب فيه مسألة تتعلق بالسلامة العامة: يمكن أن يؤدي سقوط أغصان الأشجار والأحراش المتضخمة بالقرب من ®خطوط الطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي ومخاطر حرائق الغابات وارتفاع المخاطر على الأشخاص والممتلكات. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأساليب التقليدية لاتخاذ القرارات المتعلقة بمكافحة الغطاء النباتي أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، بالاعتماد على الجدولة الدورية وعمليات التفتيش اليدوية.
يستخدم حل إدارة الغطاء النباتي ®IBM Vegetgetation Management بيانات Satellite وتحليلات ليدار من وضع جيجر مع الرؤى الجوية لتقديم معلوماتحول نمو الغطاء النباتي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة واستباقية بشأن إدارة مرفق الخدمات النباتية. هذا الحل الفعال من حيث التكلفة مبني على منصة تعالج:
تهدف إدارة الغطاء النباتي إلى التخفيف من هذه المخاطر. ولكن ماذا تعني إدارة الغطاء النباتي بالضبط؟
IBM تساعد إدارة الغطاء النباتي المديرين ومعني على فهم الحالة الحالية للغطاء النباتي في منطقة ما بشكل أفضل، بما في ذلك متوسط ارتفاع الأشجار والحد الأقصى لارتفاعها. يعد هذا الفهم أمرًا بالغ الأهمية لتحديد الأشجار التي قد تشكل تهديدًا لخدمة المرافق ولتلخيص تعدي الغطاء النباتي في مناطق عازلة محددة حول الأصول. تعمل الأداة على القياس التلقائي وتقييم نمو الغطاء النباتي عبر مئات الأميال من خطوط ®Power وتسمح بتحديد أولويات أعمال تقليم الأشجار وإزالة الأشجار حسب الممرات والقطاعات والمناطق.
يستخدم الباحثون صور Satellite وبيانات LiDAR لتقييم امتدادات الغطاء النباتي وفقًا لمختلف المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية، مثل المسافة إلى موصل الطاقة أو مقدار التعدي على منطقة عازلة. فهي تحدد الدرجات للمساعدة في تحديد جهود إزالة الفرشاة وتركيزها. يمكن للمستخدمين بناء خطة متكاملة لإدارة الغطاء النباتي من خلال دمج هذه الرؤى مع طبقات أخرى من المعلومات لتصميم لوحات معلومات وتنبيهات ومقاييس صنع القرار حسب الطلب وتصدير البيانات حسب الحاجة.
توفر الأداة الرؤى على أنواع الأشجار التي تتضمن تحديد الأشجار الخطرة التي تمثل خطر السقوط، وتتنبأ المعلومات التكنولوجية بالمناطق التي قد يحمي فيها تقليم الأشجار خطوط النقل وغيرها من الأصول الأخرى. يمكن للمديرين تحسين الصيانة الوقائية ودورات التشذيب من خلال مشاهدات وتنبيهات لوحة المعلومات, بناء إدارة الأصول الاستراتيجية الاستباقية والاستجابة السريعة وتقليل الحاجة إلى عمليات التفتيش اليدوية المكلفة.
يمكن أن يكلف النمو الزائد للنباتات مرفق الخدمات المرفقية مليارات الدولارات ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي. دعونا نرى كيف يمكن لمرفق الخدمات IBM البيئي الذكي و ibm maximo للتخفيف من حدة المشكلة.
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