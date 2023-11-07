إن حماية الخطوط الكهربائية، ®محطات الطاقة وغيرها من مرفق الخدمات الأصل من الغطاء النباتي غير المرغوب فيه مسألة تتعلق بالسلامة العامة: يمكن أن يؤدي سقوط أغصان الأشجار والأحراش المتضخمة بالقرب من ®خطوط الطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي ومخاطر حرائق الغابات وارتفاع المخاطر على الأشخاص والممتلكات. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأساليب التقليدية لاتخاذ القرارات المتعلقة بمكافحة الغطاء النباتي أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، بالاعتماد على الجدولة الدورية وعمليات التفتيش اليدوية.

يستخدم حل إدارة الغطاء النباتي ®IBM Vegetgetation Management بيانات Satellite وتحليلات ليدار من وضع جيجر مع الرؤى الجوية لتقديم معلوماتحول نمو الغطاء النباتي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة واستباقية بشأن إدارة مرفق الخدمات النباتية. هذا الحل الفعال من حيث التكلفة مبني على منصة تعالج: