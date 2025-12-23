يقيِّم IBM Security Trusteer Pinpoint Assure مخاطر المستخدمين الجُدُد أو المجهولين. يقيِّم IBM Security Trusteer Pinpoint Detect الهويات الرقمية للمستخدمين المعروفين أو المسجلين بشكل مستمر. أخيرًا، يُتيح IBM Security Trusteer Pinpoint Verify للمؤسسات التأكد من موثوقية المستخدمين ذوي المخاطر العالية من خلال المصادقة القوية.

ابدأ العرض التوضيحي التفاعلي للحصول على شرح خطوة بخطوة، أو تعرَّف على تقنيات تنفيذ أكثر تفصيلًا في Security Learning Academy.