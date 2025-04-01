{وصف الصفحة من IA: [اسم منتج IBM] هو[شكل (نوع الأجهزة، والبرمجيات، وما إلى ذلك)] مع[الميزة (الميزات) الرئيسية] التي [فائدة]. [اذكر اسم المنتج السابق، إن أمكن.] [اذكر اسم المنتج السابق، إن أمكن.][اذكر اسم المنتج السابق، إن أمكن].
{أولاً، قم بوصف التحدي الذي يواجهه العميل في جملة أو جملتين، مع تسليط الضوء على نقطة الألم الأساسية مع تحديد النموذج الذهني الحالي. بعد ذلك، ألمح إلى الطريقة الجديدة للقيام بالأشياء التي يقدمها المنتج. سلط الضوء على ما يجعل المنتج مميزًا مقارنةً بنظرائه. كن دقيقاً. ضع في اعتبارك هذا الهيكل: تقدم شركة IBM [نوع العرض المتمايز] [قيمة] باستخدام [ميزة].
{قم بتوضيح عوامل التمايز الإضافية والطرق التقنية التي يوفر بها المنتج قيمة ويحل مشكلة العميل بشكل فريد. قم بتضمين وجهة نظر IBM الفريدة.}}.
{توسع في عمل تجاري مثير فائدة أو استخدام}}
{{وصف المزيد من الفوائد التجارية وكيف يساعد المنتج في حل مشكلة ما. المعلومات لا يوصى بتضمين قسم مستقل، لذا قم بتضمينها هنا. قم بتضمين الروابط المضمنة في جميع الأنحاء. انظر إلى المراجعات وقصص العملاء لمعرفة كيف يتحدث الجمهور المستهدف عن ذلك بكلماتهم الخاصة. قم بإضافة المزيد من الأقسام الفرعية حسب الحاجة، وإذا كانت المعلومات التكنولوجية موجودة، قم بتضمين فيديو أو صورة متفوقة أدناه.}}.
{بدلاً من استخدام هذا القسم، قم بنسج الفوائد في جميع أنحاء الصفحة. في حالة استخدام هذا القسم، يجب أن يذكر كل عنوان رئيسي ما الذي يسمح للعملاء بفعله. في الجسم،...}}
{...تعمق في كيفية تحقيق الفائدة. ما هي نتائج العمل التي سيحققها المنتج؟ كيف؟ ما هي الميزة الخاصة التي تؤدي إلى تحقيق الفائدة؟ }
{إذا كانت أي نسخة تبدو وكأنها تنطبق على أي منتج، فاجعل المعلومات أكثر تحديدًا. استخدم الإحصائيات إذا كانت مقنعة وذات مصدر موثوق وتدعم وجهة نظر مباشرة. }
{بالنسبة للحاجب، استخدم تسمية من كلمة واحدة أو كلمتين. تأكَّد من أن المعلوماتية هي نفس نوع التسمية لكل ميزة (الفوائد أو الوظائف أو الأنواع): إذا كان الحاجب الخاص بالمرتبة الأولى ينص على الميزة التي تساهم فيها الميزة التي يجب أن يقوم حاجب كل ميزة بنفس الشيء. اكتب عنوان كل عنصر (اسم العنصر) وفقًا لما هو عليه (على أساس الاسم) بدلاً من ما يمكن أن يفعله (على أساس الفعل). كن دقيقاً. على سبيل المثال: "رمز منخفض Developer Tools ،" "التنقيح القائم على الدور"، "Enterprise Video Streaming"}}
{كن تقنيًا قدر الإمكان؛ وتجنب المصطلحات التسويقية. اذكر خيارات الاستخدام المتاحة (الوظائف الإضافية، إلخ) واربط بالصفحة الفرعية للخيارات، إذا لزم الأمر، لمزيد من التفاصيل، أي أن كل ميزة قد تتضمن رابطًا مضمنًا لصفحة فرعية داعمة للأصل. تجنب الصفات مثل "المفتوحة" و "الغنية بالأمان." كن محددًا: كيف تكون تكنولوجيا المعلومات مفتوحة؟ هل كل التعليمات البرمجية في Github؟ هل يوجد أكثر من 100 التكامل؟ ما الذي يجعل المعلومات غنية بالأمان (تتبع توصيات المعهد الوطني للمعايير والمقاييس NIST، ومدققة خارجيًا، ومتوافقة مع معايير مثل PCI-DSS، وما إلى ذلك)؟
{اكتب عنوان كل عنصر من عناصر المادة حسب ماهية (اسم) المعلومات (اسم) بدلاً من ما يمكن أن تفعله المعلومات (فعل). ابدأ بالكمية التي لها التأثير الأكبر على القيمة بالنسبة للعميل.}}.
{يجب أن يحدد كل اسم ميزة سمة مميزة واحدة أو جانبًا واحدًا مميزًا للمنتج. لكل وصف مخصص، قم بتسليط الضوء على تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالقدرات التقنية.}}.
{وصف الجوانب التقنية التي تساعد على تشغيل الميزة. كن محددًا بشأن الجوانب أو الأدوات أو الأدوات التي تشكل جزءًا من الميزة وكيف تقدم قيمة للعميل.}}.
{ميز ميزة (الوظيفة) من الفوائد (النتائج التي تساعد العملاء على تحقيق الأهداف). اكتب للجمهور التقني الذي يريد فهم الميكانيكا الداخلية.}}.
{كن تقنيًا قدر الإمكان؛ وتجنب المصطلحات التسويقية. لا تستخدم مصطلحات مصطنعة مثل "الأتمتة-مدركة"، والتي لن تترجم لـ Globalization. قد يكون لكل ميزة رابط مستقل.}}.
{يُوصى باستخدام الروابط المضمنة بدلاً من الحث على اتخاذ إجراء مستقل تحت عنصر المحتوى. في حالة استخدام CTA مستقل، يمكن أن ترتبط المعلومات التكنولوجية بصفحة تفاصيل ميزة أو رابط عميق لصفحة المستندات.}}.
{هناك ثلاثة أساليب لأسماء التضمين: تسمية اسم فاعل موجه نحو الفعل ("الحد من المخاطر الأمنية")؛ تسمية اسم فاعل موجه نحو الصفة...}}.
{...("إدارة الحوادث التنبؤية")؛ وتسمية اسمية عن مجال من مجالات العمل التي يساعدها المنتج ("دعم العملاء"). كن متسقًا مع...}}
{...تنسيقات العناوين في صفحة واحدة. في النسخة الأساسية، قم بتوسيع نطاق اسم حالة الاستخدام مع تفاصيل حول كيفية عمل المعلومات التكنولوجية. اسم ميزة أو قدرات معينة مستخدمة.}}.
{وصف بإيجاز كيف تخفف حالة الاستخدام من نقاط الألم وتحقق أهداف العميل المحددة. يمكن أن تتضمن حالة الاستخدام محتوى خاص بالشركات}}.
{يمكنك تضمين رابط نصي اختياري أسفل النسخة الأساسية لصفحة كاملة من صفحة الاستخدام، أو عرض توضيحي أو ما إلى ذلك. قدم معلومات مقنعة لحث القراء على النقر.}}.
{كن محددًا قدر الإمكان في نص CTA لتلبية متطلبات إمكانية الوصول (على سبيل المثال، "شاهد تحديث البيانات يعزز المشاركة بنسبة 50% (00:00)".}}.
{سلط الضوء على المشكلة التي احتاجت الشركة إلى حلها وما هي الميزة أو التقنية المستخدمة. ما الذي استفادته الشركة في النهاية من استخدام المنتج؟ كيف تغيرت أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ ما هي القيمة بالنسبة للعملاء؟ قم بتضمين اسم الشركة هنا إذا لم يكن اسم الشركة معروفًا.}}.
{قدم الخيارات وكن واضحًا بشأن نهج الشراء (مثل التراخيص) وشكل المنتج (الإصدار، النشر، التكوين، إلخ). على سبيل المثال، "احصل على عرض أسعار مخصص لمؤسستك أو جرب إصدارًا كامل الميزات من SIEM الرائد في السوق مجانًا."}}.
{{انظر التسعير أو اتصل بنا (رابط مضمن اختياري لاستبدال روابط البطاقة)}}
{قم بتسليط الضوء على قيود الباقة ("تدعم فقط قواعد البيانات حتى 40 جيجابايت")، والمميزات ("فواتير شهرية"، "مُدارة,"، "الحصول على النسخ الاحتياطية مجانًا")، حالة الاستخدام ("للعملاء الذين لديهم متطلبات بيانات أكبر وأكثر تعقيدًا..") وحقائق المنتج.}}.
{مثال على حقائق المنتج: "إصدار المجتمع هو إصدار مجاني كامل الميزات من ®QRadar وهو إصدار مجاني كامل الميزات من QRadar منخفض الذاكرة ومنخفض EPS، ويتضمن ترخيص دائم" تأكد أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول.}}.
{يجب أن تؤدي إلى صفحة تنزيل الإصدار المجاني للمنتج أو صفحة تنزيل الإصدار المجاني أو فتح وحدة الاتصال. إذا كانت عبارات الدعوة للحث على اتخاذ إجراء هي نفسها للجميع، فبدلاً من ذلك قم بالربط بصفحة التسعير أو صفحة الاتصال الخاصة بالمنتج باستخدام الرابط الموجود أسفل العنوان الفرعي.}}.
{قدم الخيارات وكن واضحًا بشأن نهج الشراء (مثل التراخيص) وشكل المنتج (الإصدار، النشر، التكوين، إلخ). على سبيل المثال، "احصل على عرض أسعار مخصص لمؤسستك أو جرب إصدارًا كامل الميزات من SIEM الرائد في السوق مجانًا."}}
{{انظر التسعير أو اتصل بنا (رابط مضمن اختياري لاستبدال روابط الصفوف)}}
{المنتج الإصدار X، الخطة X، إلخ}}
{{"ابتداءً من X,XXX دولار أمريكي ل/لكل XXX" أو "ترخيص مجاني" إلخ}}
{قم بتسليط الضوء على قيود الخطة/الإصدار ("تدعم فقط قواعد البيانات حتى 40 جيجابايت")، والمميزات ("فواتير شهرية"، "مُدارة,"، "الحصول على النسخ الاحتياطية مجانًا")، حالة الاستخدام ("للعملاء الذين لديهم متطلبات بيانات أكبر وأكثر تعقيدًا..") وحقائق المنتج.}}.
{إصدار المنتج Y، الخطة Y، إلخ}}
{{"ابتداءً من X,XXX دولار أمريكي ل/لكل XXX" أو "ترخيص مجاني" إلخ}}
{مثال على حقائق المنتج: "إصدار المجتمع هو إصدار مجاني كامل المزايا من ®QRadar وهو إصدار مجاني كامل المزايا من QRadar منخفض الذاكرة ومنخفض EPS، ويتضمن ترخيص دائم." يجب أن تؤدي عبارات الحث على اتخاذ إجراء إلى صفحة تنزيل الإصدار المجاني للمنتج أو صفحة تنزيل الإصدار المجاني، أو فتح وحدة الاتصال. إذا كانت عبارات الحث على الشراء متشابهة للجميع، فبدلاً من ذلك قم بالربط بصفحة المنتج التسعير باستخدام الرابط الموجود أسفل العنوان الفرعي.}}.
{حدد اثنين أو أكثر من الموارد المفيدة للغاية التي يمكن أن تساعد العميل المحتمل على اتخاذ قرار الشراء. يجب أن تسلط هذه الأصول الضوء على ميزة المنتج والمعلومات التقنية والتطبيقية والفنية.}}.
{إعطاء الأولوية للموارد بهذا الترتيب: التوثيق؛ موجز الحلول، صحيفة البيانات؛ العروض التوضيحية (عروض توضيحية سريعة، جولات المنتجات، المختبرات العملية)؛ بث ويب عند الطلب؛ منشورات مدونة (فقط إذا كانت ذات صلة كبيرة ودائمة الخضرة)...}
{{...البرنامج التعليمي؛ المستندات الفنية؛ تقرير المحلل؛ أو الرسالة الإخبارية. في الحاجب، قم بتسمية الفئة ولكن تجنب استخدام المصطلحات ذات العلامات التجارية التي لا يعرفها معظم الناس، مثل "Redbook" ؛ بدلاً من ذلك، استخدم "المنشور."}}
{إذا كان عنوان الموارد طويلًا جدًا أو غير وصفي بما فيه الكفاية، اكتب عنوانًا قصيرًا في حالة الجملة يلخص بشكل أفضل تكنولوجيا المعلومات. حاول استخدام نفس التنسيق لجميع عناوين الموارد في هذا القسم.}}.
{في نسخة النص، قم بوصف الـ "م.م.م" من حيث ما يحصل عليه العميل. احرص على توضيح كيفية ارتباط المعلوماتية بالمنتج. ابدأ بفعل ("استكشف،" " اكتشف،" " شاهد،" إلخ).}}.
{إضافة المزيد من التفاصيل حسب ما تسمح به المساحة. تأكد من أن نسخة كل وصف للعنصر في القسم بنفس الطول. يجب أن يؤدي كل ®رابط مورد مباشرة إلى الموارد.}}.
{بالنسبة لعنوان القسم، لا تستخدم أبدًا "الحلول ذات الصلة" لأن الحلول هي نوع معين من المحتوى/الصفحات في IBM. في النسخة الأساسية، قم بوصف كيفية ارتباط المنتج بمنتج الصفحة.}}.
{هل المعلومات الإضافية هي معلومات إضافية؟ هل هناك تداخل في الأدوار؟ ابدأ الوصف بفعل لإبقاء المعلومات نشطة. صف المنتج من حيث ما تسمح به المعلومات التقنية للعميل من الناحية الفنية.}}.
{إذا كان هناك مجال، اذكر الفوائد التقنية أو الفوائد التي تتعلق بمنتج الصفحة. احرص على أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول. قد يتضمن العنصر أيضًا حاجبًا اختياريًا.}}.
{سيكون الحاجب عبارة عن واصف من كلمة واحدة أو كلمتين لتصنيف كل منتج ذي صلة. إذا كانت المنتجات من نفس صفحة العائلة، قم بتضمين رابط بطاقة الحث على الشراء أسفل عناصر المحتوى.}}.
{استخدم عنصر العنصر هذا لمنتجين أو أكثر وفقط إذا كانت المنتجات مرتبطة بقوة. يجب أن تكون العلاقة بين منتج الصفحة والمنتج ذي الصلة واضحة في النسخة.}}.
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هايبريون للأبحاث المستندات الفنية المستندات الفنية: يتضمن تطور الحوسبة عالية الأداء (HPC) استخدامًا قويًا لسحابة هجينة
أحدث البيانات الصحفية
{كن محددًا قدر الإمكان بشأن القيمة المكتسبة من زر (أزرار) الحث على الشراء. على سبيل المثال: "البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من IBM Watson Studio أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيف يمكن للمعلومات أن تعزز احتياجات عملك المحددة." إذا كان تجريبي مجاني في L1 وكان للمساحة الرئيسية زر CTA، فاستخدم كلاهما هنا.}}.