{أولاً، قم بوصف التحدي الذي يواجهه العميل في جملة أو جملتين، مع تسليط الضوء على نقطة الألم الأساسية مع تحديد النموذج الذهني الحالي. بعد ذلك، ألمح إلى الطريقة الجديدة للقيام بالأشياء التي يقدمها المنتج. سلط الضوء على ما يجعل المنتج مميزًا مقارنةً بنظرائه. كن دقيقاً. ضع في اعتبارك هذا الهيكل: تقدم شركة IBM [نوع العرض المتمايز] [قيمة] باستخدام [ميزة].

{قم بتوضيح عوامل التمايز الإضافية والطرق التقنية التي يوفر بها المنتج قيمة ويحل مشكلة العميل بشكل فريد. قم بتضمين وجهة نظر IBM الفريدة.}}.

{أداة تمييز إضافية: استلهم أفضل الجمل من أفضل الجمل من مواد المبيعات أو الرسائل ذات الصلة.}}.

{التفاصيل الفنية: تجنب المصطلحات التسويقية. تكنولوجيا المعلومات غامضة ولا تترجم بشكل جيد Globalization.}}

{التفاصيل الفنية: أعطِ الجمهور المستهدف عبارة أو تشبيهًا يجعلهم يبدون أذكياء أو يجلبون منظورًا جديدًا لموضوع المنتج.}}.

{توسع في عمل تجاري مثير فائدة أو استخدام}}

{ {وصف المزيد من الفوائد التجارية وكيف يساعد المنتج في حل مشكلة ما. المعلومات لا يوصى بتضمين قسم مستقل، لذا قم بتضمينها هنا. قم بتضمين الروابط المضمنة في جميع الأنحاء. انظر إلى المراجعات وقصص العملاء لمعرفة كيف يتحدث الجمهور المستهدف عن ذلك بكلماتهم الخاصة. قم بإضافة المزيد من الأقسام الفرعية حسب الحاجة، وإذا كانت المعلومات التكنولوجية موجودة، قم بتضمين فيديو أو صورة متفوقة أدناه.}}.