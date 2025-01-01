{{وصف صفحة موارد المنتج وصف ويكي مع روابط مضمنة: وصف الصفحة قريبًا}}
{تقديم "تجربة" بإيجاز - وبشكل مقنع - "تجربة" الأصل هنا. يجب أن تكون المعلومات التوضيحية للعرض التوضيحي للمنتج 1:1 (قد يكون أيضًا فيديو توضيحي ممتاز على مستوى النظرة العامة طالما أن المعلومات التوضيحية ليست على أي صفحة أخرى. لا تستخدم أي فيديو قديم. في حالة عدم توفر أي شيء، تخطي هذا القسم.}}.
{يمكن للمقدمة الاختيارية تلخيص "الخطة" الموارد. ركز على فائدة واضحة للعميل. تجنب الزخرفة التسويقية.}}.
{قسم "الخطة" مخصص للمعلومات الأساسية التي يحتاجها العملاء قبل أن يتمكنوا من البدء في تنفيذ المنتج التقني المحدد.}}.
{أضف أنواع بدء التشغيل من الوثائق والمعلومات الحرفية اللازمة لجعل المنتج يعمل مع أنظمة الشركة}.
{{تضمين متطلبات النظام، والبنى المرجعية، والوثائق، ومكتبة التعليمات البرمجية؛ ويمكن أيضًا استخدام بث ويب ومقاطع الفيديو التجريبية التي تدور حول البدء.}}.
{في كل حاجب، قم بتضمين تسمية عامة من كلمة واحدة أو كلمتين من نوع المحتوى في حالة الجملة (على سبيل المثال، "متطلبات"، "بث ويب"، إلخ}}.
{في كل عنوان، استخدم عنوان المورد. إذا كان عنوان الموارد طويلًا جدًا أو غير وصفي بما فيه الكفاية، فاكتب عنوانًا أفضل. جرب نفس التنسيق لجميع عناوين العناصر.}}.
{وصف ما يحصل عليه العميل من حيث ما يحصل عليه العميل. ابدأ بفعلٍ ما لتبقى نشطاً ("شاهد"، "اقرأ"، "استكشف"). اجعل نسخة كل وصف بنفس الطول.}}.
{يمكن أن تلخص المقدمة الاختيارية "نهج" الموارد. ركز على فائدة واضحة للعميل. تجنب الزخرفة التسويقية.}}.
{{يتمحور قسم "النهج" حول المشاركة مع الآخرين والوصول إلى الموارد لتحديد النهج الصحيح لـ "النهج" قبل التنفيذ على وجه التحديد.}}.
{"النهج" هو وسيلة للحصول على مزيد من المساعدة في مرحلة "الخطة". تتضمن الموارد ™IBM المرآب وأدلة البدء السريع، وكلما كان ذلك متاحًا، مختبرات الخبير IBM.}}.
{ في كل حاجب، قم بتضمين تسمية عامة من كلمة واحدة أو كلمتين من نوع المحتوى في حالة الجملة (على سبيل المثال، "دليل"، "استشارة"، "مختبر"، إلخ}}.
{في كل عنوان، استخدم العنوان "العنوان". إذا كان عنوان المعلومات طويلًا جدًا أو غير واضح بما فيه الكفاية، فاكتب عنوانًا وصفيًا أفضل. جرب نفس التنسيق لجميع عناوين العناصر في القسم.}}.
{وصف ما يحصل عليه العميل من حيث ما يحصل عليه العميل. في كل وصف، ضع في اعتبارك البدء بفعل لإبقاء الأمور نشطة ("شاهد"، "اقرأ"، "استكشف").}}.
{اجعل معلومات التدوين واضحة كيف ترتبط الموارد بالمنتج الذي تتم مناقشته. قم بتضمين المزيد من التفاصيل حسب ما تسمح به المساحة. تأكد أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول.}}.
{يمكن أن تلخص المقدمة الاختيارية "الممارسة" الموارد. ركز على فائدة واضحة للعميل. تجنب الزخرفة التسويقية.}}.
{يتمحور قسم "الممارسة" حول التدرب على المنتج قبل أن يستخدم العميل نظام المعلومات التكنولوجية أو عندما يبدأ العميل في استخدام نظام المعلومات التكنولوجية. فكر المعلومات التكنولوجية كقسم الكيفية التقنية.}}.
{تشمل البرامج التعليمية العملية، والعروض التوضيحية، والجولات الخاصة بالمنتج التي تتعلق بميزة معينة، والدورات التدريبية المتعلقة بالمنتج التي يقدمها البائعون الذين تربطنا بهم علاقة}.
{ في كل حاجب، قم بتضمين تسمية عامة من كلمة واحدة أو كلمتين من نوع المحتوى في حالة الجملة (على سبيل المثال، "جولة في المنتج"، "دورة تدريبية"، "برنامج تعليمي"، "عرض توضيحي"، إلخ}}.
{في كل عنوان، استخدم العنوان "العنوان". إذا كان عنوان المعلومات طويلًا جدًا أو غير واضح بما فيه الكفاية، فاكتب عنوانًا وصفيًا أفضل. جرب نفس التنسيق لجميع عناوين العناصر في القسم.}}.
{وصف ما يحصل عليه العميل من حيث ما يحصل عليه العميل. في كل وصف، ضع في اعتبارك البدء بفعل لإبقاء الأمور نشطة ("شاهد"، "اقرأ"، "استكشف").}}.
{اجعل معلومات التدوين واضحة كيف ترتبط الموارد بالمنتج الذي تتم مناقشته. قم بتضمين المزيد من التفاصيل حسب ما تسمح به المساحة. تأكد أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول.}}.
{مقدمة اختيارية يمكن أن تلخص "استكشف" الموارد ركز على فائدة واضحة للعميل. تجنب الزخرفة التسويقية.}}.
{يتيح قسم "استكشف" للعملاء استكشاف المنتج أو عائلة المنتجات أو عالم المنتجات مع تقارير المحللين، المستندات الفنية والرسوم البيانية والرسوم البيانية وبث ويب ويب وما إلى ذلك}}.
{{"استكشف" يمكن أن يكون مفيدًا لأشخاص المبيعات الذين يرغبون في توجيه العملاء المحتملين إلى المزيد من المعلومات حول المنتج أو اتجاهات عالم تكنولوجيا المعلومات أكثر مما قد يكون لدينا في النظرة العامة والصفحات الفرعية.}}.
{ في كل حاجب، قم بتضمين تسمية عامة من كلمة واحدة أو كلمتين من نوع المحتوى في حالة الجملة (على سبيل المثال، "تقرير محلل"، "المستندات الفنية"، "رسم بياني"، إلخ}}.
{في كل عنوان، استخدم العنوان "العنوان". إذا كان عنوان المعلومات طويلًا جدًا أو غير واضح بما فيه الكفاية، فاكتب عنوانًا وصفيًا أفضل. جرب نفس التنسيق لجميع عناوين العناصر في القسم.}}.
{وصف ما يحصل عليه العميل من حيث ما يحصل عليه العميل. في كل وصف، ضع في اعتبارك البدء بفعل لإبقاء الأمور نشطة ("شاهد"، "اقرأ"، "استكشف").}}.
{اجعل معلومات التدوين واضحة كيف ترتبط الموارد بالمنتج الذي تتم مناقشته. قم بتضمين المزيد من التفاصيل حسب ما تسمح به المساحة. تأكد أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول.}}.
{كن محددًا قدر الإمكان بشأن القيمة المكتسبة من زر (أزرار) الحث على الشراء. على سبيل المثال: "البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من IBM Watson Studio أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيف يمكن للمعلومات أن تعزز احتياجات عملك المحددة."}}.