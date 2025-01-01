{وصف الصفحة مع الروابط المضمنة التي كتبها الكاتب الرقمي: شكرًا لك على [الإجراء مع اسم العرض]. [ماذا يحدث بعد ذلك]. [كيفية الحصول على المساعدة].}}.
{توسع في ما سيحدث بعد ذلك. إذا ظهرت هذه الصفحة بعد التسجيل للحصول على عرض توضيحي فقم بوصف تنسيق المعلومات التكنولوجية، ومدة المعلومات التكنولوجية، وما هي التقنية التي سيتم استخدامها، وما هو جدول الأعمال الذي سيتم استخدامه. إذا كانت المعلومات عبارة عن نسخة تجريبية، فقم بتحديد التوقعات لمدة التجربة واذكر القيود المفروضة على مدة التجربة أو وصول المستخدم، إلخ. يتم تشجيع النص المنسق والقائمة الاختيارية والروابط المضمنة.}}.
- {اجعل النقاط النقطية لمسح أسرع إذا لزم الأمر}.
- {اجعل النقاط النقطية لمسح أسرع إذا لزم الأمر}.
- {اجعل النقاط النقطية لمسح أسرع إذا لزم الأمر}.
{قم بتقديم المفاهيم الرئيسية للمنتج أو، بدلاً من ذلك، قم بالارتباط بالموارد التي ستساعد العملاء على فهم المنتج بشكل أفضل}}.
{{تعريف العملاء بالمفاهيم الرئيسية للمنتج و ShowCase ما يميز المنتج أو ما يجعل تكنولوجيا المعلومات فريدة من نوعها}}.
{ كبديل للمفاهيم الرئيسية، استخدم القسم للربط بالموارد التي تساعد العملاء على فهم المنتج بشكل أفضل}.
{أيًا كان النهج المتبع، يجب أن يبقي القسم العملاء متحمسين لاستخدام المنتج أثناء انتظارهم للمتابعة}.
{قم بتقديم المفاهيم الأساسية أو، بدلاً من ذلك، اربطها بالموارد التي ستساعد العملاء على فهم المنتج بشكل أفضل.}}.
{{تعريف العملاء بالمفاهيم الرئيسية للمنتج و ShowCase ما يميز المنتج أو ما يجعل تكنولوجيا المعلومات فريدة من نوعها}}.
{ كبديل للمفاهيم الرئيسية، استخدم القسم للربط بالموارد التي تساعد العملاء على فهم المنتج بشكل أفضل}.
{أيًا كان النهج المتبع، يجب أن يبقي القسم العملاء متحمسين لاستخدام المنتج أثناء انتظارهم لمتابعتنا}.
{تقديم الأسئلة أو المفاهيم التي قد يرغب العميل في أخذها بعين الاعتبار أثناء انتظاره للعرض التوضيحي أو التجربة أو المكالمة}.
{تقديم Question and Answer حول الاعتبارات المتعلقة بالعرض التوضيحي أو التجربة أو المكالمة. ساعد العملاء في تحديد المعلومات الصحيحة التي يجب إحضارها معهم أو الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها.}}.
{أمثلة على الأسئلة: "كم عدد الأشخاص في مجموعتي الذين يمكنهم الوصول إلى المنتج؟" "كم من الوقت لدينا لاتخاذ قرار؟ ما هي أولوياتي عندما يتعلق الأمر بالمقايضات في مجال المعلوماتية؟}
{يجب أن تساعد الإجابات في جعل العملاء مستعدين قدر الإمكان لما سيأتي بعد إتمام عملية التسجيل. المعلومات مهمة بشكل خاص للتعرف على الأشياء التي قد لا يعرفونها}.
{اختر الموارد التي، من الناحية المثالية، ستساعد العملاء كجزء من مرحلة بدء التفكير. جولة في المنتج، أو وثائق، أو صفحة دراسة الحالة أو تقرير محلل.}}.
{اختر الموارد التي، من الناحية المثالية، ستساعد العملاء كجزء من مرحلة بدء التفكير. جولة في المنتج، أو وثائق، أو صفحة دراسة الحالة أو تقرير محلل.}}.