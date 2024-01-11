التسعير - IBM SPSS Statistics
حدد خطة التسعير التي تتوافق بشكل أفضل مع أهدافك في تحليل البيانات.
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رسم توضيحي يوضِّح سير العمل على SPSS

سواء كنت تبحث عن معارف البيانات لتحسين العمليات أو اختبار الفرضيات أو إجراء تحليل متقدم للبيانات أو نشر الأبحاث الأكاديمية، فإن IBM SPSS Statistics يقدم نماذج تسعير مرنة تناسب احتياجاتك الفريدة.

  • وصول سهل وفوري: اختر الاشتراك الشهري أو السنوي عبر الإنترنت لتحقيق قدر أكبر من المرونة والفعالية من حيث التكلفة.
  • خطة مخصصة أو استخدام طويل الأجل: حدد ترخيص الاشتراك للحصول على عرض مخصص لمدة 12 شهرًا فأكثر، أو حدد الترخيص الدائم للاستخدام غير منتهي الصلاحية للحل.
  • الأغراض الأكاديمية: استكشف العروض الحصرية والتسعيرات المخفضة المخصصة للطلاب والمعلمين والمؤسسات الأكاديمية.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة للعثور على خطة التسعير المناسبة؟
من البيانات إلى الرؤى: ما الجديد في IBM SPSS Statistics 30.0.0؟<br />

انضم إلى ندوة الإنترنت للاطلاع على الميزات الجديدة بشكل عملي.
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الشراء عبر الإنترنت

هل تتطلع إلى البدء بتصور البيانات وتحليلها بسرعة وسهولة؟ ما عليك سوى تسجيل الدخول والاستفادة من:

  • الاستخدام الفوري: ابدأ على الفور بخطط شهرية أو سنوية.
  • الوفورات في التكاليف: استفد من التكاليف المنخفضة مع نماذج تسعير مرنة.
  • الاستمرارية السلسة: استفِد من الوظائف المستمرة من خلال التجديد التلقائي.

اطلع على القائمة الكاملة بالميزات (PDF)
الاشتراك يبدأ من 99 دولارًا أمريكيًا *لكل شهر

الاشتراكات السنوية أو الشهرية. يمكنك توسيع نطاق الاشتراك الأساسي بثلاث وظائف إضافية اختيارية.

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الاشتراك الأساسي
قاعدة الإحصائيات
إعداد البيانات
التشغيل التمهيدي

الوظيفة الإضافية: الجداول المخصَّصة والإحصائيات المتقدمة
الانحدار
الإحصائيات المتقدمة
الجداول المخصَّصة

الوظيفة الإضافية متاحة للشراء

الوظيفة الإضافية: التنبؤ ومخططات تسلسل القرار
التنبؤ
مخططات تسلسل القرار
التسويق المباشر
الشبكة العصبية

الوظيفة الإضافية متاحة للشراء

الوظيفة الإضافية: استخدام العينات المعقدة وإجراء الاختبارات
العينات المعقدة
مشترك
الاختبارات الدقيقة
القيم المفقودة
الفئات

الوظيفة الإضافية متاحة للشراء

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
الشراء من خلال بائع

اتصل بخبرائنا للحصول على عروض مصممة خصوصًا لتناسب احتياجاتك الخاصة.

اطلع على القائمة الكاملة بالميزات (PDF)
يبدأ من 1,524 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم سنويًا* ترخيص الاشتراك

عرض مخصص لفترات وصول ممتدة تصل إلى 12 شهرًا فأكثر أو نماذج تسعير مخصصة لتلبية احتياجات المؤسسات التي تتطلب تحليلات بيانات شاملة.

 بدءًا من 3,830 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم* التراخيص الدائمة

نموذج تسعير خاص يتيح لك الحصول على الحل واستخدامه إلى الأبد مقابل الدفع مرة واحدة. مثالي للمؤسسات التي تتطلب قدرات العرض المصور للبيانات وتحليلها على المدى الطويل.

كيفية تجديد ترخيص SPSS Statistics الخاص بك

تعرَّف على المزيد عن خيارات التجديد لدينا واختر أفضل خيار يناسبك.
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الخطط الأكاديمية
GradPack للطلاب

تمتَّع بالوصول بتكلفة ميسورة إلى برامجنا المتقدمة من خلال تراخيص الطلاب لمستخدم واحد.

تعرف على المزيد Faculty Pack للمعلمين

بادِر بشراء منصة البرامج IBM SPSS Statistics الشاملة المصمَّمة خصوصًا للمعلمين.

تعرف على المزيد Campus Edition للجامعات

يمكنك تبسيط التعليمات باستخدام الترخيص على مستوى الموقع من خلال إصدار IBM SPSS Statistics Campus Edition.

تعرف على المزيد
الخطوات التالية

هل أنت مستعد للارتقاء بمستوى تحليل بياناتك مع SPSS Statistics؟ ابدأ رحلتك اليوم.

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المزيد من الطرق للاستكشاف المزايا الدعم الموارد أسئلة شائعة حول التسعير المجتمع
حاشية

*الأسعار المعروضة بالدولار الأمريكي إرشادية للوحدة الأساسية، وقد تختلف حسب الدولة ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفر المنتج في الدولة.