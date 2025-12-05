IBM Storage Networking Gen7 Directors

أساس أسرع وأكثر ذكاءً ومرونة لمراكز البيانات حسب الطلب

 

اقرأ صحيفة البيانات
رسم توضيحي لشبكة بيانات مع دائرة زرقاء في المقدمة ودوائر رمادية في الخلف.

بنية تحتية حديثة لشبكة التخزين لتخزين المهام الحساسة

يُعَد IBM® Gen7 Fibre Channel بنية تحتية حديثة لشبكات التخزين للبيانات الحساسة، ما يمكِّن المؤسسات من تحقيق شبكة تخزين متصلة ذاتية التعلم والتحسين والشفاء. يجمع بين التحليلات القوية وقدرات الأتمتة المتقدمة لتسريع الوصول إلى البيانات، والتكيف مع المتطلبات المتغيرة، ودعم عمليات الأعمال المستمرة دائمًا.
تُعَد موجِّهات IBM® Storage Networking SAN512B-7 وSAN256B-7 مع Gen7 Fibre Channel وتقنية Fabric Vision البنية الأساسية لتحقيق شبكة التخزين ذاتية التشغيل لمركز البيانات حسب الطلب. زمن الانتقال القصير جدًا وعرض النطاق الذي يصل إلى 64 جيجابت/ثانية يوفران أعلى مستوى من الأداء لأعباء عمل NVMe. بفضل الموثوقية المثبتة في مراكز البيانات، وقابلية التوسع السلسة، والتحليلات المدمجة، والأتمتة، يتم تحقيق أقصى مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة لاستثمارات وموارد التخزين.
الفوائد
وحدة بناء حديثة ومرنة مصممة لعمليات النشر على مستوى المؤسسات

تم تصميم موجِّهات الجيل السابع لتلبية النمو المستمر للبيانات ومتطلبات التطبيقات الحيوية، وهي مخصصة لتشغيل بيئات التخزين واسعة النطاق التي تتطلب سعة أكبر، وزيادة معدل نقل البيانات، ومستويات أعلى من المرونة.
تحليل شبكة SAN لتحسين الأداء والموثوقية

تمكِّن تقنية الجيل السابع (Gen7) من إنشاء شبكة SAN ذاتية التحسين تعمل على مراقبة أنماط حركة المرور بشكل استباقي، وتُعيد تشكيلها، وتُعطي الأولوية تلقائيًا لتدفقات البيانات لتحسين أداء التطبيقات وموثوقيتها.
أتمتة إدارة SAN لتبسيط التعقيدات الإدارية

يمكن لموجِّهات الجيل السابع (Gen7) أتمتة الإجراءات لتبسيط الإدارة وحل المشكلات دون تدخل بشري، لتجنُّب انقطاع الشبكة والأعطال.
رؤية فورية وعمليات مبسَّطة

يمنح IBM® SANnav Management Portal وSANnav Global View مسؤولي تكنولوجيا المعلومات رؤية شاملة عبر شبكة التخزين بأكملها، بدءًا من النظرة العالمية ووصولًا إلى البيئات المحلية.
أقصى أداء لمركز البيانات عند الطلب

تتميز موجِّهات الجيل السابع بتقنية Gen7 Fibre Channel الرائدة في الصناعة، التي تعزز الأداء لأعباء العمل المتطلبة وتلبي احتياجات التطبيقات المستقبلية المكثفة من حيث الإدخال/الإخراج وعرض النطاق.
تمديد المسافة والتكرار باستخدام حل توسعة متعدد البروتوكولات وقابل للتوسع

باستخدام IBM® Extension Blade، توفِّر موجِّهات الجيل السابع اتصالًا متكاملًا على مستوى المدن وعلى المستوى العالمي، مع حل توسعة مخصص لمراكز البيانات لبيئات تخزين Fibre Channel وIP.
رسم توضيحي لموجِّهات SAN512B-7 وSAN256B-7 من IBM
موجِّهات IBM SAN512B-7 وSAN256B-7

تُكمِل موجِّهات IBM® Z أجهزة الكمبيوتر المركزي من خلال تقديم بنية FICON الأسرع والأكثر موثوقية وقابلية للتوسع في الصناعة، إلى جانب ميزات فريدة ومبتكرة، جميعها تساهم في تحقيق أعلى عائد على الاستثمار. تعزز موجِّهات Gen7 مع امتداد النوع B من جهود IBM الشاملة في مجال المرونة الإلكترونية.

 تعرف على المزيد حول IBM Z اقرأ تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
اتخذ الخطوة التالية

موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح
خدمات الاستشارات التقنية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: حل تحديات المرونة الإلكترونية مع حلول التخزين انضم إلى مجتمع Storage