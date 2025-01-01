أتمتة إدارة السحابة العامة

تبسيط إدارة السحابة من خلال الأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية للمساعدة على تحسين الموارد وخفض التكاليف وتعزيز الرؤية عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك. يمكنك من خلال IBM Rapid Network Automation التغلب على التحديات في عمليات السحابة العامة من خلال أتمتة تخصيص الموارد وتوسيع نطاقها والامتثال، مع تمكين إنشاء سير عمل سريع لجمع البيانات وتكوينها وتزويدها.
إدارة موارد السحابة بكفاءة باستخدام IBM Rapid Network Automation. تعمل واجهتنا ذات التعليمات البرمجية المنخفضة على تنسيق تخصيص موارد الحوسبة والتخزين والشبكة وتحسينها. وهذا يضمن لك تعزيز مزايا البنية التحتية السحابية إلى أقصى حد ممكن مع تقليل الهدر إلى أدنى حد ممكن، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف.
توفر IBM Rapid Network Automation عمليات تكامل مع جميع موردي السحابة العامة، ما يسمح لك باستهلاك أي خدمة أو مورد سحابي كجزء من عمليات تنسيق أكبر. بناء مهام سير عمل متوافقة تمامًا ومتضمنة لنهج معالجة المخاطر ومنخفضة التكاليف لأتمتة إجراءات السحابة وتقديمها كخدمة لفرقك لاستهلاكها داخليًا. إعادة استخدام الأتمتة المستخدمة بشكل متكرر عبر الفرق، وتعزيز قيمة الأتمتة.
تحكم في الأتمتة باستخدام واجهة مستخدم بخاصية السحب والإفلات. تعمل IBM Rapid Network Automation على تبسيط عمليات البنية التحتية المعقدة، ما يحرر فريقك للتركيز على إنشاء عمليات أتمتة جديدة بدلاً من صيانة العمليات الموجودة لديك أو توسيعها. من خلال أتمتة مهام سير العمل هذه، فإنك تقلل من فرص حدوث أخطاء وتحسن الكفاءة وتسرع من إعداد التكوين.
تتمتع IBM Rapid Network Automation بأوسع تغطية في هذا المجال، مع نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات المجردة التي تشمل مؤسستك بأكملها بلا حدود، ما يساعد على ضمان الدعم الشامل. وتدعم واجهات برمجة التطبيقات وتحدّثها تلقائيًا، لتحقيق توافق أكبر مع أحدث واجهات برمجة التطبيقات التي يصدرها الموردون.
استخدم واجهات برمجة تطبيقات Microsoft Azure كجزء من إجراءات الأتمتة عبر مجموعتك التقنية
استخدم واجهات برمجة تطبيقات Amazon Web Services إلى جانب إجراءات الأتمتة الأخرى لديك
استخدم واجهات برمجة تطبيقات Google Cloud Platform APIs كجزء من إجراءات الأتمتة الشاملة، من بين أمور أخرى في مهام سير العمل لديك
تسريع إعداد موارد تكنولوجيا المعلومات. تكوين البنية التحتية ونشرها وإدارتها تلقائيًا عبر مجموعتك
تبسيط مهام الامتثال والأمان. دمج البنية التحتية وأتمتة امتثال الأجهزة وإدارة التحديثات وقواعد بيانات المستخدمين.
توحيد إدارة الحوادث وتقليل وقت التعطل ومعالجة مشكلات تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي في مؤسستك.