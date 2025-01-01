أتمتة أمن البنية التحتية
تحويل العمليات باستخدام أمن البنية التحتية وأتمتة الامتثال
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أتمتة أمن البنية التحتية على نطاق واسع

إدارة بكفاءة لأمان البنية التحتية وأمان الشبكة مع IBM Rapid Infrastructure Automation. من خلال التنسيق والأتمتة بتعليمات برمجية مخفضة، يمكنك تضمين الأمان والامتثال باستخدام أدوات الأمان في كل جزء من عملياتك المؤتمتة. وبمجرد توفر سياسات أمان أكثر استقرارًا وعمليات أكثر انسيابية، يصبح للفرق المعنية بعمليات التشغيل التكنولوجية وقتًا وموارد للتركيز على المبادرات الإستراتيجية الأكثر أهمية.
القدرات
زيادة الأتمتة الأمنية

تتيح الأتمتة المحسّنة عبر الصوامع التحكم في الأمان والامتثال من خلال التنسيق، ما يمنع فشل التدقيق، حيث إن الرؤية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والخاصة بالتزويد والتهيئة تسهّل الأتمتة المستمرة لامتثال البنية التحتية.
الأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية القابلة للتكيف

تبسيط البنية الأساسية وأتمتة أمان الشبكة باستخدام منصة سهلة الاستخدام ومنخفضة التعليمات البرمجية. تكامل سريع مع الأنظمة الحالية، ما يقلل من المهام اليدوية، ويضمن تكوينات متسقة، ويسرّع من الاستجابات لمشاكل الشبكة والبنية التحتية على مستوى المجموعة.
أداة موحدة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API)

دمج البنية الأساسية وإدارة أمان الشبكة والأتمتة باستخدام منصة موحدة تعتمد على واجهة برمجة تطبيقات. تدعم المنصة عددًا كبيرًا من البائعين والبروتوكولات، ما يضمن قابلية التشغيل البيني السلس وحوكمة البنية التحتية المعقدة المبسطة.
حالات الاستخدام ذات الصلة تنسيق الأتمتة وتوسيع نطاقها عبر الأنظمة

أتمتة وتنسيق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

 أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

توحيد إدارة الحوادث وتقليل وقت التعطل ومعالجة مشكلات تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي في مؤسستك.

إدارة أداء الشبكات المؤتمتة

تحويل المعارف المستقاة من أدوات إدارة الأداء إلى إجراءات عبر نظامك البنائي.

عمليات تكامل المنصات مكتبة Rapid Infrastructure Automation غنية تضم تكاملات مجردة لأي بيئة تكنولوجيا المعلومات
اتخِذ الخطوة التالية

إحداث ثورة في أتمتة أمان شبكتك من خلال منصة واحدة مصممة لربط مجموعاتك التقنيات. 

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