أصبحت الأتمتة بسيطة مع IBM® Rapid Infrastructure Automation، والتي توسع إدارة حل الحوادث عبر مجموعة بأكملها. وتعمل IBM Rapid Infrastructure Automation على تعزيز المعالجة الفعالة للحوادث لتقليل فترات التعطل حتى تتمكن من إدارة الاستجابات المؤتمتة الذكية لكل قسم من مؤسستك.
تُبسّط IBM Rapid Infrastructure Automation عملية حل الحوادث من خلال توفير تحديثات مباشرة وإدارة الاستجابات بصورة أسهل عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل. من خلال تكاملها السلس مع أنظمة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات المراقبة، يمكن لفرقك تشخيص المشكلات ومعالجتها بكفاءة أكبر من ذي قبل.
بفضل IBM Rapid Infrastructure Automation، يمكنك إجراء تكامل لأنظمة المراقبة وأدوات الخدمة في منصة واحدة مترابطة. تعمل ميزة التكامل على مستوى المؤسسة على التخلص من صوامع البيانات وتعزيز التعاون بين فرق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستيعاب مهام سير عمل أسرع وحل الحوادث من دون التقليل من جودة الخدمة.
تم تصميم IBM Rapid Infrastructure Automation لمساعدة المؤسسات على تعزيز الرؤية والحوكمة في مبادرات أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستخدام عمليات الأتمتة المركزية التي تتسم بالكفاءة والأمان، حيث إنها تسهّل الحصول على معارف جديدة بشأن أداء الأتمتة لتوجيه عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات ودعم قابلية التوسع.
حوّل الرؤى المستخلصة من أدوات إدارة الأداء إلى إجراءات قابلة للتنفيذ عبر النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات لديك.
تبسيط مهام الامتثال والأمان. دمج البنية التحتية وأتمتة امتثال الأجهزة وإدارة التحديثات وقواعد بيانات المستخدمين.
أتمتة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتنسيقها