أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

بفضل IBM Rapid Infrastructure Automation، يمكنك إجراء تكامل لأنظمة المراقبة وأدوات الخدمة في منصة واحدة مترابطة. تعمل ميزة التكامل على مستوى المؤسسة على التخلص من صوامع البيانات وتعزيز التعاون بين فرق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستيعاب مهام سير عمل أسرع وحل الحوادث من دون التقليل من جودة الخدمة.