يلبي IBM Rapid Infrastructure Automation الطلب الحيوي على إدارة الأتمتة الآمنة والمركزية. كما أنه يزيد من الأمان عن طريق التحكم في الوصول حسب الأدوار على مستوى كتلة الإجراءات.

تعمل المنصة على توحيد إدارة سير عمل الأتمتة من أجل حوكمة متسقة ووصول أوسع نطاقاً مع أذونات محكومة. تتضمن السمة الرئيسية إدارة الأتمتة والجدولة وتخزين سير العمل في مستودع Git للتحكم في الإصدار والتعاون.

توفر لوحات معلومات الحوكمة مقاييس في الوقت الفعلي ورؤى عائد الاستثمار لاتخاذ قرارات مستنيرة. التسجيل الشامل ومعالجة الأخطاء يدعمان التدقيق الشامل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.