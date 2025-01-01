ابدأ بجمع البيانات من أدوات أخرى غير التي تدعمها أدواتك لإدارة الأداء اليوم، ووسع نطاق رؤيتك. أدخل البيانات من مصادر أخرى مثل أدوات DNS أو أدوات APM أو NPM على التوالي لزيادة دقة تنبيهاتك.