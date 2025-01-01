إدارة أداء الشبكات المؤتمتة
تحويل المعارف إلى إجراءات باستخدام IBM® Rapid Infrastructure Automation
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واجهة تطبيق RNA، التي توضح تنبيهًا وإجراء نشر
أتمتة إدارة الأداء على نطاق واسع

تحويل المعارف إلى إجراءات باستخدام IBM® Rapid Infrastructure Automation. تسمح هذه الأداة القوية بتشغيل واجهة برمجة التطبيقات (API) للأتمتة على نطاق واسع. وتقوم بتنفيذ إجراءات عبر نظام تكنولوجيا المعلومات البنائي بناءً على إشارات من أدوات إدارة الأداء. كما تجمع بيانات الأداء الحيوية على نطاق واسع وتوسع نطاق رؤيتك.
القدرات
أتمتة إجراءات الشبكة بناءً على معارف إدارة الأداء

تحويل المعارف إلى إجراءات لأتمتة الحلقة المغلقة. أتمتة تكوين أجهزة الشبكة وتزويدها وإدارتها واختبارها وما إلى ذلك.
تقليل المهام المتكررة من خلال الأتمتة

الاستيراد السلس للبيانات الوصفية للأجهزة والإحداثيات الجغرافية وغيرها. يمكنك تقليل عدد النقرات في منصة إدارة الأداء وأتمتة إدارتها والأدوات ذات الصلة مثل مزامنة المخزون وإلغاء تكرار التذاكر وغيرها.
الاستفادة من استيعاب بيانات الخدمة الذاتية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API)

ابدأ بجمع البيانات من أدوات أخرى غير التي تدعمها أدواتك لإدارة الأداء اليوم، ووسع نطاق رؤيتك. أدخل البيانات من مصادر أخرى مثل أدوات DNS أو أدوات APM أو NPM على التوالي لزيادة دقة تنبيهاتك.
حالات الاستخدام ذات الصلة تنسيق الأتمتة وتوسيع نطاقها عبر الأنظمة

أتمتة وتنسيق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

 أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

توحيد إدارة الحوادث وتقليل وقت التعطل ومعالجة مشكلات تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي في مؤسستك.

أتمتة أمن البنية التحتية

تحويل العمليات باستخدام أمن البنية التحتية والأتمتة.
عمليات تكامل المنصات مكتبة Rapid Infrastructure Automation غنية تضم تكاملات مجردة لأي بيئة تكنولوجيا المعلومات
اتخِذ الخطوة التالية

تعلّم كيف يمكن لإدارة الأداء المؤتمتة توحيد عمليات تكنولوجيا المعلومات وتنظيمها.

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