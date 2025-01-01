تعزيز الأتمتة الحالية

بفضل الدعم الأصلي ودعم واجهة برمجة التطبيقات لأدوات الأتمتة والنصوص البرمجية والدلائل، تحافظ المنصة على استثمارات الأتمتة الحالية وتدمجها في سير العمل الأكبر لأتمتة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) مع الاستفادة من مكتبة التكامل أو واجهات برمجة التطبيقات الخاصة. تنسيق الدلائل/النصوص البرمجية- مع منصات تكنولوجيا المعلومات الأخرى- وتشغيلها عبر واجهة برمجة التطبيقات أو واجهة المستخدم (UI) لإجراء عملية نشر سريعة.

تتضمن IBM Rapid Infrastructure Automation نظام إدارة أتمتة مركزيًا، وAPI Gateway لتشغيل الأتمتة القائمة على الأحداث، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)، إذ تدعم أدوات أتمتة مثل، Ansible وJenkins وChef. تسهل كتل إجراءات الوظيفة كخدمة (FaaS) المضمنة، مثل Python FaaS، إدارة التعليمات البرمجية بسلاسة.

باستخدام IBM Rapid Infrastructure Automation، يمكن للفرق استخدام أدوات جديدة دون التخلص من الأدوات الحالية، ما يحافظ على أهمية جهود الأتمتة. يؤدي ذلك إلى تحسين الوظيفة وتقليل منحنيات التعلم والأتمتة القابلة للتطوير التي تربط أدوات مثل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) وقاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) وإدارة الأداء (NPM).