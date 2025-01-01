تعزيز الأتمتة الحالية

تسريع ودمج الأتمتة
يقدم IBM® Rapid Infrastructure Automation قيمة تدريجية عبر حل برمجي خفيف، فهو يجمع بشكل متناغم بين الأتمتة الحالية ويدمجها وينسقها مع تعزيز البنية التحتية الحالية.
بفضل الدعم الأصلي ودعم واجهة برمجة التطبيقات لأدوات الأتمتة والنصوص البرمجية والدلائل، تحافظ المنصة على استثمارات الأتمتة الحالية وتدمجها في سير العمل الأكبر لأتمتة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) مع الاستفادة من مكتبة التكامل أو واجهات برمجة التطبيقات الخاصة. تنسيق الدلائل/النصوص البرمجية- مع منصات تكنولوجيا المعلومات الأخرى- وتشغيلها عبر واجهة برمجة التطبيقات أو واجهة المستخدم (UI) لإجراء عملية نشر سريعة.
تتضمن IBM Rapid Infrastructure Automation نظام إدارة أتمتة مركزيًا، وAPI Gateway لتشغيل الأتمتة القائمة على الأحداث، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)، إذ تدعم أدوات أتمتة مثل، Ansible وJenkins وChef. تسهل كتل إجراءات الوظيفة كخدمة (FaaS) المضمنة، مثل Python FaaS، إدارة التعليمات البرمجية بسلاسة.
باستخدام IBM Rapid Infrastructure Automation، يمكن للفرق استخدام أدوات جديدة دون التخلص من الأدوات الحالية، ما يحافظ على أهمية جهود الأتمتة. يؤدي ذلك إلى تحسين الوظيفة وتقليل منحنيات التعلم والأتمتة القابلة للتطوير التي تربط أدوات مثل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) وقاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) وإدارة الأداء (NPM).
تمتع بتكامل أدوات الأتمتة والبرامج النصية والدلائل الحالية مع عمليات سير العمل الجديدة. يساعد التكامل على ضمان تعظيم الاستثمارات السابقة في الأتمتة، ما يلغي الحاجة إلى إعادة كتابة البرامج النصية.
استخدم أداة مركزية لإدارة جميع عمليات الأتمتة بأمان. يعمل هذا النهج المركزي على تعزيز قابلية التوسع مع تبسيط إدارة بيئات الأتمتة المعقدة، ما يقلل من منحنى التعلم لأعضاء الفريق الجدد.
ادمج الأتمتة مع أدوات أخرى مثل ITSM وCMDB وNPM. يتيح هذا التكامل إمكانية التحديث السلس للتذاكر وقواعد بيانات إدارة التكوين وإجراءات المتابعة، ما يساعد على ضمان كفاءة وتماسك العمليات عبر مختلف الأنظمة والأقسام.
إضافة عمليات الأتمتة الحالية إلى بيئات مؤتمتة أوسع نطاقًا وتنسيق إجراءات إضافية عبر المؤسسة إلى جانب البرامج النصية للأتمتة المبنية مسبقًا.
يمكنك تشغيل أدلة YAML وتحريرها ونسخها ولصقها محليًا أو عن بُعد، ما يسمح باستخدام المنطق لتنسيق تنفيذ مهام سير العمل.
تعمل كتلة Python الرئيسية على تنفيذ المحتوى مثل مترجم Python في أثناء تشغيله من خلال واجهة سطر الأوامر، وتنفيذ التعليمات البرمجية وإدارتها وتمرير المعلمات بسهولة إلى البرامج النصية.