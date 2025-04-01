IBMالرائدة في السوق ®QRadar SIEM متاحة الآن كخدمة على AWS. ®تم تحسين QRadar SIEM مع واجهة المحلل الموحدة الجديدة التي توفر مجموعات أدوات العمل المشتركة بين الرؤى وسير العمل مع مجموعات أدوات العمليات الأمنية الأوسع نطاقاً. تستفيد المعلومات التكنولوجية من الذكاء الاصطناعي وسلوكيات الشبكة وسلوكيات المستخدم مع استعلامات التهديدات المدمجة, والبحث الموحد، وإدارة الحالات لتزويد المحللين بتنبيهات أكثر دقة وسياقًا وأولوية.