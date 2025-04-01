IBMالرائدة في السوق ®QRadar SIEM متاحة الآن كخدمة على AWS. ®تم تحسين QRadar SIEM مع واجهة المحلل الموحدة الجديدة التي توفر مجموعات أدوات العمل المشتركة بين الرؤى وسير العمل مع مجموعات أدوات العمليات الأمنية الأوسع نطاقاً. تستفيد المعلومات التكنولوجية من الذكاء الاصطناعي وسلوكيات الشبكة وسلوكيات المستخدم مع استعلامات التهديدات المدمجة, والبحث الموحد، وإدارة الحالات لتزويد المحللين بتنبيهات أكثر دقة وسياقًا وأولوية.
®وفرت QRadar SIEM على العملاء أكثر من 14 ألف ساعة في تحديد الإيجابيات الخاطئة على مدار 3 سنوات¹
وفّر المحللون الذين يستخدمون ®QRadar SIEM أكثر من 90% من الوقت الذي تستغرقه المعلومات للتحقيق في حادث ما¹¹
شهد العملاء الذين يستخدمون ®QRadar SIEM انخفاضًا بنسبة 75% في مخاطر الاختراق الأمني¹.
استفد من الذكاء الاصطناعي للتحقيق السريع في التنبيهات عالية الدقة وتحديد أولوياتها بناءً على المصداقية والأهمية وشدة المخاطر.
تساعدك تجربة التحليل الموحدة، التي تم تحسينها بالتعاون مع مئات المستخدمين في العالم الحقيقي، على التصرف بشكل أسرع مع إضافة سياق إضافي وتقليل التبديل بين الشاشات.*
*متوفر فقط على البرمجيات كخدمة SaaS
تخلص من التعقيدات والإدارة المرتبطة بتشغيل SIEM المرتبطة بالحلول المحلية.
جميع مزايا ®QRadar SIEM دون الحاجة إلى الاستثمار في الأجهزة والبرامج.
ترخيص الاستهلاك المرن لمجموعة كاملة من القدرات.
احصل على رؤية أعمق لشبكتك من خلال بروتوكولات التدفق الخارجي المدعومة.
يمكنك الوصول إلى أكثر من 450 جهاز دعم (DSM) وأكثر من 370 تطبيقاً لالتقاط النشاط عبر بيئتك.
استفد من التكامل العميق مع 10 خدمات AWS الأصلية لاستيعاب طيف واسع من سجلات AWS وتدفقات الشبكة في ®QRadar SIEM.
تقوم خوارزميات معقدة بحساب درجة الحجم المستخدمة لتحديد أولويات التنبيهات حتى تتمكن من التركيز على التنبيهات الأكثر حساسية، أولاً.
يقوم التعلم الآلي التحليلات بتحديد سلوك المستخدم الشاذ وسيوفر تصنيفًا مجمعًا للمستخدمين في بيئتك.
إن الاستجابة للتهديدات المتقدمة تستغرق وقتاً طويلاً وتستغرق وقتاً طويلاً وتستغرق وقتاً طويلاً. تسريع كشف مع الرؤية والذكاء الاصطناعي.
توليد معلومات استخبارية شاملة ومساعدة المحللين لديك في البحث عن التهديدات الإلكترونية في زمن شبه حقيقي من خلال تحويل مجموعات البيانات المتباينين إلى عمل.
تتطلب هجمات الفدية السريعة استجابات أسرع. مع تحرك المهاجمين بشكل أسرع، يجب أن تتبع المجموعة نهجًا استباقيًا قائمًا على التهديدات في الأمن الإلكتروني.
إظهار دليل على الامتثال وإعلان المطابقة مع القوانين التنظيمية المعمول بها والتدقيق الداخلي لبيئتك.
استكشف منتجات ®QRadar SIEM الأخرى لتعزيز أمن شركتك.
سهّل على محلل الأمن أحمال التشغيل السحابة السحابة الأصلية لإدارة السجلات وحلول قابلية الملاحظة الأمنية التي يمكنها التعامل مع أحمال التشغيل في المؤسسة.
®توفر منصة QRadar اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم ™ReaQta، للمحللين الأمنيين رؤية عميقة عبر نقطة النهاية النظام البنائي. يمكنك دمج ®QRadar اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها مع ®QRadar SIEM دون أي تأثير على عدد EPS الخاص بك.
®QRadar SOAR ®تنظيم وأتمتة الاستجابات للتنبيهات عالية الدقة التي يحددها نظام SIEM ويوفر تنبيهات قابلة للتنفيذ معارف على معالجة التهديدات.
قم بتقييم استراتيجيات التهديدات، وتوحيد العمليات الأمنية والاستجابة لها، وتحسين الوضع الأمني لديك والانتقال إلى السحابة بثقة.
¹ استنادًا إلى نتائج الدراسة الاقتصادية الكلية (TM) التي أجرتها شركة Forrester Consulting بتكليف من شركة IBM.