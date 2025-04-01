IBM Security QRadar SIEM
قم بتشغيل أعمالك في السحابة و محلي مع إمكانية الرؤية والتركيبات الأمنية المصممة للتحقيق في التهديدات التي تواجهها بسرعة وتحديد أولوياتها.
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عزز الوضع الأمني الخاص بك

IBMالرائدة في السوق ®QRadar SIEM متاحة الآن كخدمة على AWS. ®تم تحسين QRadar SIEM مع واجهة المحلل الموحدة الجديدة التي توفر مجموعات أدوات العمل المشتركة بين الرؤى وسير العمل مع مجموعات أدوات العمليات الأمنية الأوسع نطاقاً. تستفيد المعلومات التكنولوجية من الذكاء الاصطناعي وسلوكيات الشبكة وسلوكيات المستخدم مع استعلامات التهديدات المدمجة, والبحث الموحد، وإدارة الحالات لتزويد المحللين بتنبيهات أكثر دقة وسياقًا وأولوية.
2022 جارتنر ماجيك كوادرانت لعام 2022 لإدارة معلومات إدارة المعلومات الأمنية
لماذا ® QRadar SIEM ®يقدم QRadar SIEM نتائج ذات مغزى. 14K+

®وفرت QRadar SIEM على العملاء أكثر من 14 ألف ساعة في تحديد الإيجابيات الخاطئة على مدار 3 سنوات¹

 90%+

وفّر المحللون الذين يستخدمون ®QRadar SIEM أكثر من 90% من الوقت الذي تستغرقه المعلومات للتحقيق في حادث ما¹¹

 75%

شهد العملاء الذين يستخدمون ®QRadar SIEM انخفاضًا بنسبة 75% في مخاطر الاختراق الأمني¹.
IBM إطلاق مجموعة ®QRadar الأمنية الجديدة لتسريع كشف التهديدات والاستجابة لها
المزايا
زمن شبه حقيقي كشف التهديد

استفد من الذكاء الاصطناعي للتحقيق السريع في التنبيهات عالية الدقة وتحديد أولوياتها بناءً على المصداقية والأهمية وشدة المخاطر.
زيادة إنتاجية المحللين

تساعدك تجربة التحليل الموحدة، التي تم تحسينها بالتعاون مع مئات المستخدمين في العالم الحقيقي، على التصرف بشكل أسرع مع إضافة سياق إضافي وتقليل التبديل بين الشاشات.*

*متوفر فقط على البرمجيات كخدمة SaaS
تبسيط عملية النشر والإدارة باستخدام البرمجيات كخدمة SaaS

تخلص من التعقيدات والإدارة المرتبطة بتشغيل SIEM المرتبطة بالحلول المحلية.
خيارات SIEM IBM ®QQRadar SIEM (SaaS)

جميع مزايا ®QRadar SIEM دون الحاجة إلى الاستثمار في الأجهزة والبرامج.

 انظر خيارات التسعير حزمة QRadar Suite (ترخيص) IBM QRadar Suite (ترخيص)

ترخيص الاستهلاك المرن لمجموعة كاملة من القدرات. 

 انظر خيارات التسعير
رؤية أمن الشبكة لديك
أجهزة جمع سلوكيات الشبكة

احصل على رؤية أعمق لشبكتك من خلال بروتوكولات التدفق الخارجي المدعومة.

 استكشف عمليات التكامل
مصادر سجل الأحداث

يمكنك الوصول إلى أكثر من 450 جهاز دعم (DSM) وأكثر من 370 تطبيقاً لالتقاط النشاط عبر بيئتك.

 استكشف عمليات التكامل
التكامل مع خدمات أمازون ويبون

استفد من التكامل العميق مع 10 خدمات AWS الأصلية لاستيعاب طيف واسع من سجلات AWS وتدفقات الشبكة في ®QRadar SIEM.

 استكشف عمليات التكامل
الكشف عن السلوكيات والتهديدات والتحقيق فيها
تهديد شبكة التحليلات التحليلات ®يدمج QRadar SIEM بسلاسة بيانات سلوك الشبكة في تحليل التهديدات لربط التهديدات وكشفها. تعرّف على كشف التهديد المتقدم
سلوك المستخدم التحليلات التحليلات احصل على رؤية أكبر في مجال الأمن الداخلي، واكتشف السلوكيات الشاذة، وحدد المستخدمين الخطرين بسرعة، وأنشئ رؤى ذات مغزى. التحقق من سلوكيات المستخدم التحليلات
استعلامات التهديدات ابحث عن التهديدات من خلال الاستفادة من أحدث عناوين IP الخبيثة وعناوين URL وتجزئة ملفات برنامج ضار من X-Force Threat Intelligence وغيرها من مصادر استعلامات التهديدات. المراجعات استعلامات التهديدات
محقق التهديدات قادم في يونيو 2023
تنبيهات عالية الدقة حتى تعرف متى تتصرف
تحديد أولويات الهجوم

تقوم خوارزميات معقدة بحساب درجة الحجم المستخدمة لتحديد أولويات التنبيهات حتى تتمكن من التركيز على التنبيهات الأكثر حساسية، أولاً.

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المستخدمون ذوو الخطورة العالية

يقوم التعلم الآلي التحليلات بتحديد سلوك المستخدم الشاذ وسيوفر تصنيفًا مجمعًا للمستخدمين في بيئتك.

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حالة الاستخدام Advanced كشف التهديد

إن الاستجابة للتهديدات المتقدمة تستغرق وقتاً طويلاً وتستغرق وقتاً طويلاً وتستغرق وقتاً طويلاً. تسريع كشف مع الرؤية والذكاء الاصطناعي. 

 تعرّف على كشف التهديد المتقدم صيد التهديدات

توليد معلومات استخبارية شاملة ومساعدة المحللين لديك في البحث عن التهديدات الإلكترونية في زمن شبه حقيقي من خلال تحويل مجموعات البيانات المتباينين إلى عمل. 

 تحقق من كيفية عمل صيد التهديدات برمجيات الفدية الخبيثة

تتطلب هجمات الفدية السريعة استجابات أسرع. مع تحرك المهاجمين بشكل أسرع، يجب أن تتبع المجموعة نهجًا استباقيًا قائمًا على التهديدات في الأمن الإلكتروني.

 استكشف برامج الفدية الخبيثة الامتثال

إظهار دليل على الامتثال وإعلان المطابقة مع القوانين التنظيمية المعمول بها والتدقيق الداخلي لبيئتك.

 انظر كيف يساعدك ®QRadar في الامتثال
®IBM الأمن منتجات G2 الأمنية تحصل على تقدير G2 IBM Security في جوائز G2 2023 لأفضل البرمجيات بما في ذلك أفضل علاقة وأفضل النتائج للمؤسسات وأفضل النتائج للمؤسسات وأكثرها قابلية للتنفيذ لبرامج المؤسسات. اقرأ عن جوائز G2
®IBM الأمان ®QRadar يفوز بجوائز TrustRadius ®وقد فاز QRadar بجوائز TrustRadar لشتاء 2023 للأفضل في عام 2023، وأفضل مجموعة من أفضل مجموعة من الجوائز، وأفضل علاقة، وأفضل قيمة مقابل السعر. المراجعات جوائز ترست راديوس
المنتجات ذات الصلة

استكشف منتجات ®QRadar SIEM الأخرى لتعزيز أمن شركتك.

 ®IBM الأمان ®سجل الرادار ®سجل الرادار الرؤى

سهّل على محلل الأمن أحمال التشغيل السحابة السحابة الأصلية لإدارة السجلات وحلول قابلية الملاحظة الأمنية التي يمكنها التعامل مع أحمال التشغيل في المؤسسة.

 IBM Security QRadar EDR

®توفر منصة QRadar اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم ™ReaQta، للمحللين الأمنيين رؤية عميقة عبر نقطة النهاية النظام البنائي. يمكنك دمج ®QRadar اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها مع ®QRadar SIEM دون أي تأثير على عدد EPS الخاص بك.

 IBM Security QRadar SOAR

®QRadar SOAR ®تنظيم وأتمتة الاستجابات للتنبيهات عالية الدقة التي يحددها نظام SIEM ويوفر تنبيهات قابلة للتنفيذ معارف على معالجة التهديدات.

 ®IBM عمليات الاستخبارات الأمنية والخدمات الاستشارية

قم بتقييم استراتيجيات التهديدات، وتوحيد العمليات الأمنية والاستجابة لها، وتحسين الوضع الأمني لديك والانتقال إلى السحابة بثقة.
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الحواشي

¹ استنادًا إلى نتائج الدراسة الاقتصادية الكلية (TM) التي أجرتها شركة Forrester Consulting بتكليف من شركة IBM.