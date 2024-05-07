مع تزايد انتشار الهجمات الإلكترونية، أصبح الامتثال لمعايير الأمن الإلكتروني أكثر أهمية، ليس فقط لحماية حقوق أصحاب البيانات وبياناتهم الشخصية، لكن أيضًا لضمان التزامك بخصوصية بيانات العملاء والسلطات الإشرافية. ومع ذلك، فإن ضمان الامتثال يتطلب في كثير من الأحيان من فِرَق الأمن الإلكتروني ومسؤول البيانات لديك العمل وفقًا لمجموعات معقدة من المعايير ومتطلبات الامتثال ولوائح معالجة البيانات التي تختلف حسب كل بلد وصناعة. تساعد الأتمتة على مراقبة تقارير الامتثال وإدارة حقوق أصحاب البيانات وحماية البيانات الشخصية لمواءمة الأمن الإلكتروني مع متطلبات الامتثال مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا والأطر المماثلة.



تدرك شركة IBM الأهمية البالغة للامتثال والشهادات الحديثة للعملاء الذين يعتمدون على منتجاتها. وتعمل حلول الامتثال من IBM QRadar SIEM على تقليل تأثير اختراقات البيانات وتساعد على إدارة متطلبات الامتثال المعقدة، مثل الامتثال للّائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن طريق تشغيل بيانات سجل SIEM الخاصة بك من خلال أداة الامتثال الإضافية الخاصة بمعظم المعايير التنظيمية مجانًا. كما توفر أيضًا تقارير امتثال تلقائية للمعايير التي يتعين على مؤسستك الالتزام بها.