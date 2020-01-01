{وصف صفحة ويكي صفحة الخدمة مع روابط مضمنة: وصف الصفحة قريبًا}}

{بعد وصف الويكي - الويكي - حدّد نقاط الألم التي يعاني منها العميل، مستهدفًا الأسباب الرئيسية التي قد تدفعه إلى هذه الصفحة طلبًا للمساعدة. قم بربط الميزة التفاضلية لهذه الخدمة بكيفية مساعدة تكنولوجيا المعلومات في تخفيف نقاط الألم. قم بتضمين روابط مضمنة سياقية لروابط مضمنة إلى روابط مفيدة ذات صلة بالخدمة الأصلية المفيدة التي تعتمد على المعلومات هنا، بما في ذلك أي روابط كانت في السابق روابط CTA مستقلة.

قم بتضمين وجهة نظر IBM الفريدة من نوعها مع ربطها بالاتجاهات الكلية التي يواجهها الجمهور المستهدف. امنح الجمهور المستهدف العبارة أو التشبيه الذي سيجعلهم يبدون أذكياء أو يجلب منظوراً جديداً لموضوع الخدمة. استلهم أفضل الجمل من أفضل الجمل من مواد المبيعات أو الرسائل ذات الصلة.

لا تقم بتضمين فن المخزون في قسم النظرة العامة. اترك منطقة الصورة فارغة ما لم يكن هناك فيديو عالي الجودة يمكن استخدامه. لا تستخدم فيديو قصص العملاء.}}.
ما الجديد {يجب أن تكون المادة الإخبارية ذات أهمية كبيرة للعميل ومن الربع الأخير (اختياري)}} {يجب أن تكون المادة الإخبارية ذات أهمية كبيرة للعميل ومن الربع الأخير (اختياري)}}
القدرات

{قم بتلخيص القدرات أدناه، مع تسليط الضوء على كيفية عملها جميعًا لتحقيق ميزة أو مزايا محددة للعميل في الخدمة.}}.
{اسم القدرة}

{وصف ما يحصل عليه العميل بالفعل من هذه القدرات المحددة عند استخدام الخدمة. قم بنسج التفاصيل الملموسة ذات الصلة بالموضوع، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، وأي تفاصيل مؤثرة تنطبق على القدرات المحددة. قم بتضمين روابط مضمنة سياقية إلى الموارد أو الصفحات الأصلية الإضافية ذات الصلة حيثما أمكن لتجنب الروابط النصية المستقلة.}}.

 {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا}
{اسم القدرة}

{تعامل مع هذا الأمر من الخارج. تجنّب المصطلحات التسويقية (المعلومات التكنولوجية غامضة ولا تترجم بشكل جيد Globalization). انظر إلى الحالة لمعرفة كيف يتحدث الجمهور المستهدف عن القدرات والمشاكل التي تم حلها بكلماتهم الخاصة. كشف التفاصيل الفنية التي من شأنها أن تجعل الشخص أكثر راحة في فهم ماهية المعلومات التقنية التي ستجعل الشخص أكثر راحة في فهم ماهية العمل معنا}.

 {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا}
{اسم القدرة}

{ملاحظة: في صفحات الخدمات السابقة، كانت القدرات توصف غالبًا بأنها خدمات "." إن الإشارة إليها على أنها "القدرات" يخفف من الارتباك. لا تستخدم صورًا زخرفية أو صورًا فنية مزخرفة؛ بل قدم فقط صورًا عالية الجودة تساعد في إلقاء الضوء على القدرات على مستوى أكثر تقنية.}}.

 {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا}

{اختياريًا، استخدم منطقة الخاتمة هذه إذا كان الملخص الإضافي ضروريًا لربط جميع التفاصيل معًا في نقطة داعمة أكبر}.
القدرات {اختياريًا، اكتب مقدمة تلخص الإحصائيات أو الفائدة الإجمالية وراء الإحصائيات. تأكد من أن تكنولوجيا المعلومات مرتبطة بالخدمة.}}. {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا} {64%} {مزيد من السياق للإحصائية}}

{وصف كيفية عمل القدرات (القدرات) لتحقيق الإحصائية. لا تكتفِ بقول أن الإحصائية حدثت، بل قم بوصف التفاصيل الفنية والقدرات (القدرات) التي عملت معًا للسماح بحدوث الإحصائيات في السياق المحدد.}}.

{{وصف المصدر في CTA}} {64%} {مزيد من السياق للإحصائية}}

{كن واضحًا بشأن ما تعنيه الإحصائية من حيث ما يحصل عليه العميل. قم بتضمين الأرقام والأطر الزمنية الإضافية ذات الصلة إذا كانت المعلومات التوضيحية تساعد في الفهم. اجعل جميع الأوصاف في القسم بنفس الطول.}}.

 {{وصف المصدر في CTA}} {64%} {مزيد من السياق للإحصائية}}

{استخدام العناصر CTAs إذا كانت الإحصائيات من ثلاثة مصادر مختلفة، واستخدام بعض أو جزء من اسم الأصل أو الفكرة. إذا كانت إحصائيتان من مصدر واحد والثالثة من مصدر آخر، ففكر في استخدام الحواشي بدلاً من ذلك.}}.

{{وصف المصدر في CTA}}
القدرات
{اسم الفئة العامة} {اسم القدرة} {في العنوان التمهيدي، اذكر فئة ميزة القدرة. اكتب كل عنوان حول ماهية القدرة نفسها وليس حول ما يمكنها فعله. هنا، صِف ما يحصل عليه العميل بالفعل من هذه القدرة المحددة عند استخدام الخدمة}. {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا}
{اسم الفئة العامة} {اسم القدرة} {كن محددًا بشأن أداء القدرة داخل الخدمة. اذكر المزايا الملموسة، واستخدم التفاصيل ذات الصلة بحالة الاستخدام، وتطبيقات الصناعة، ورؤى القدرات الرئيسية والسمات المميزة التي تقدم قيمة للعملاء}. {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا}
{اسم الفئة العامة} {اسم القدرة} {اطلع على دراسات الحالة وقصص العملاء لمعرفة آراء الجمهور حول القدرة والمشكلات التي تم حلها. اذكر التفاصيل الفنية التي ستجعل الناس أكثر راحة في معرفة مزايا العمل معنا}. {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا}
القدرات
{اسم الفئة العامة} {اسم القدرة}

{وصف ما يحصل عليه العميل بالفعل من هذه القدرات المحددة عند استخدام الخدمة. قم بنسج التفاصيل الملموسة ذات الصلة بالموضوع، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، وأي تفاصيل مؤثرة تنطبق على القدرات المحددة. تسليط الضوء على المزايا التفاضلية مقارنة بالمنافسين. قم بتضمين روابط مضمنة في السياق إلى الأصل الإضافي والموارد أو الصفحات ذات الصلة.}}.

 {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا}
{اسم الفئة العامة} {اسم القدرة}

{تعامل مع هذا الأمر من الخارج. تجنّب المصطلحات التسويقية (المعلومات التكنولوجية غامضة ولا تترجم بشكل جيد Globalization). انظر إلى الحالة وقصص العملاء لتتعلم كيف يتحدث الجمهور المستهدف عن القدرات والمشاكل التي تم حلها بكلماتهم الخاصة. كشف التفاصيل الفنية التي من شأنها أن تجعل الشخص أكثر راحة في فهم ماهية المعلومات التقنية التي ستجعل الشخص أكثر راحة في فهم ماهية العمل معنا}.

 {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا}
{اسم الفئة العامة} {اسم القدرة}

{ملاحظة: في صفحات الخدمات الحالية، غالبًا ما توصف القدرات بأنها خدمات "." إن الإشارة إليها على أنها "القدرات" يخفف من الارتباك. لا تستخدم صورًا زخرفية أو صورًا فنية مزخرفة؛ بل قدم فقط صورًا عالية الجودة تساعد في إلقاء الضوء على القدرات على مستوى أكثر تقنية.}}.

 {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا}
القدرات
{اسم القدرة}

{وصف ما يحصل عليه العميل بالفعل من هذه القدرات المحددة عند استخدام الخدمة. قم بنسج التفاصيل الملموسة ذات الصلة بالموضوع، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، وأي تفاصيل مؤثرة تنطبق على القدرات المحددة. قم بتضمين روابط مضمنة سياقية إلى الموارد أو الصفحات الأصلية الإضافية ذات الصلة حيثما أمكن لتجنب الروابط النصية المستقلة.

تعامل مع هذا الأمر كطرف خارجي. تجنّب المصطلحات التسويقية (المعلومات التكنولوجية غامضة ولا تترجم بشكل جيد Globalization). انظر إلى الحالة وقصص العملاء لتتعلم كيف يتحدث الجمهور المستهدف عن القدرات والمشاكل التي تم حلها بكلماتهم الخاصة.

اكشف عن التفاصيل الفنية التي من شأنها أن تجعل الشخص أكثر راحة في فهم طبيعة العمل معنا. ملاحظة: في صفحات الخدمات الفردية، غالبًا ما كانت القدرات توصف في السابق على أنها خدمات "." إن الإشارة إليهم بـ "القدرات" في عنوان القسم يخفف من الارتباك.

لا تستخدم صورًا زخرفية أو صورًا فنية مزخرفة؛ بل قدم فقط صورًا عالية الجودة تساعد في إلقاء الضوء على القدرات على مستوى أكثر تقنية.}}.

 {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا} {اسم القدرة}

{وصف ما يحصل عليه العميل بالفعل من هذه القدرات المحددة عند استخدام الخدمة. قم بنسج التفاصيل الملموسة ذات الصلة بالموضوع، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، وأي تفاصيل مؤثرة تنطبق على القدرات المحددة. قم بتضمين روابط مضمنة سياقية إلى الموارد أو الصفحات الأصلية الإضافية ذات الصلة حيثما أمكن لتجنب الروابط النصية المستقلة.

تعامل مع هذا الأمر كطرف خارجي. تجنّب المصطلحات التسويقية (المعلومات التكنولوجية غامضة ولا تترجم بشكل جيد Globalization). انظر إلى الحالة وقصص العملاء لتتعلم كيف يتحدث الجمهور المستهدف عن القدرات والمشاكل التي تم حلها بكلماتهم الخاصة.

اكشف عن التفاصيل الفنية التي من شأنها أن تجعل الشخص أكثر راحة في فهم طبيعة العمل معنا. ملاحظة: في صفحات الخدمات الفردية، غالبًا ما كانت القدرات توصف في السابق على أنها خدمات "." إن الإشارة إليهم بـ "القدرات" في عنوان القسم يخفف من الارتباك.

لا تستخدم صورًا زخرفية أو صورًا فنية مزخرفة؛ بل قدم فقط صورًا عالية الجودة تساعد في إلقاء الضوء على القدرات على مستوى أكثر تقنية.}}.

 {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الخاص بالتواصل معنا}
{عنوان اختياري} {{يجب أن يرتبط مؤشر الأداء الرئيسي الرقمي المحدد أو النتائج بمكان ما (اختياري)}} {{يجب أن يرتبط مؤشر الأداء الرئيسي الرقمي المحدد أو النتائج بمكان ما (اختياري)}} {{يجب أن يرتبط مؤشر الأداء الرئيسي الرقمي المحدد أو النتائج بمكان ما (اختياري)}}
{اسحب اقتباسًا رائعًا من قصص العملاء ليس في مكان آخر على الصفحة. وكلما كانت المحادثة أكثر جاذبية، كان ذلك أفضل. من الناحية المثالية، قم بتسليط الضوء على جانب مقنع يخفف من آلام الخدمة.}}. {الاسم هنا} {يوضع الدور هنا} {توضع الشركة هنا} {{أطلب نتائج أو نتائج محددة لأن هناك مساحة كبيرة}}

خبير خبير

{الاسم أو المسمى الوظيفي أو الدور}}

{أن شركة IBM لديها مفكرون أذكياء يعملون في مجال الخدمات. قم بتضمين معلومات السيرة الذاتية هنا مثل الخبرة المحددة، والمشاريع التي قمت بها، والجوائز التي حصلت عليها وأي شيء آخر ذي صلة ومتعلق بالخدمة.}}.

 {الاسم أو المسمى الوظيفي أو الدور}}

{أن شركة IBM لديها مفكرون أذكياء يعملون في مجال الخدمات. قم بتضمين معلومات السيرة الذاتية هنا مثل الخبرة المحددة، والمشاريع التي قمت بها، والجوائز التي حصلت عليها وأي شيء آخر ذي صلة ومتعلق بالخدمة.}}.

 {الاسم أو المسمى الوظيفي أو الدور}}

{أن شركة IBM لديها مفكرون أذكياء يعملون في مجال الخدمات. قم بتضمين معلومات السيرة الذاتية هنا مثل الخبرة المحددة، والمشاريع التي قمت بها، والجوائز التي حصلت عليها وأي شيء آخر ذي صلة ومتعلق بالخدمة.}}.
الشركاء {اسم الشركة الشريكة}

{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.

 {{نسخة وصفية لإمكانية الوصول}} {اسم الشركة الشريكة}

{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.

 {{نسخة وصفية لإمكانية الوصول}} {اسم الشركة الشريكة}

{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.

 {{نسخة وصفية لإمكانية الوصول}}

الشركاء

{اسم الشركة الشريكة}

{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.

 {{نسخة وصفية لإمكانية الوصول}} {اسم الشركة الشريكة}

{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.

 {{نسخة وصفية لإمكانية الوصول}} {اسم الشركة الشريكة}

{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.

 {{نسخة وصفية لإمكانية الوصول}}
الصناعات

{يمكن لمقدمة القسم الاختيارية أن تلخص كيفية استفادة الصناعات من الخدمة. تجنب المصطلحات التسويقية. اجعل المعلومات المعلومات قصيرة للحفاظ على الفائدة.}}.

 {الاسم {الصصناعات اسمك}

{وصف كيف يمكن أن تكون هذه المواد من الخدمة. قم بتسمية خدمات محددة تتيح للعملاء تحقيق أهدافهم وشرح ما تم تحقيقه. تأكد من أن جميع أوصاف البطاقات بنفس الطول.}}.

 {الاسم {الصصناعات اسمك}

{وصف كيف يمكن أن تكون هذه المواد من الخدمة. قم بتسمية خدمات محددة تتيح للعملاء تحقيق أهدافهم وشرح ما تم تحقيقه. تأكد من أن جميع أوصاف البطاقات بنفس الطول.}}.

 {الاسم {الصصناعات اسمك}

{وصف كيف يمكن أن تكون هذه المواد من الخدمة. قم بتسمية خدمات محددة تتيح للعملاء تحقيق أهدافهم وشرح ما تم تحقيقه. تأكد من أن جميع أوصاف البطاقات بنفس الطول.}}.

الرؤى

{{عنوان ممتاز IBM الأصل الممتاز الذي يأتي مع صورة ممتازة}} {{تطلب معارف محددة معارف}}
{{عنوان IBM معارف الأصل}} {{عنوان IBM معارف الأصل}} {{عنوان IBM معارف الأصل}}
الموارد {الموارد العنوان}}

{يرجى تجنب استخدام هذا القسم. بدلاً من ذلك، قم بنسج الموارد ذات الصلة في السياق في جميع أنحاء الصفحة باستخدام الروابط المضمنة.}}.

عنوان الموارد

يرجى تجنب استخدام هذا القسم. بدلاً من ذلك، قم بنسج الموارد ذات الصلة في السياق في جميع أنحاء الصفحة باستخدام الروابط المضمنة.

 عنوان الموارد

يرجى تجنب استخدام هذا القسم. بدلاً من ذلك، قم بنسج الموارد ذات الصلة في السياق في جميع أنحاء الصفحة باستخدام الروابط المضمنة.
الحلول ذات الصلة {موضوع الحل} الحلول

{وصف ما سيتعلمه العملاء المحتملون على صفحة الحلول ذات الصلة. تأكد من توضيح العلاقة بين الخدمة وصفحة الحلول. يجب أن تكون جميع الأوصاف بنفس الطول.}}.

{{رابط وصفي لصفحة الحلول}} {موضوع الحل} الحلول

{وصف ما سيتعلمه العملاء المحتملون على صفحة الحلول ذات الصلة. تأكد من توضيح العلاقة بين الخدمة وصفحة الحلول. يجب أن تكون جميع الأوصاف بنفس الطول.}}.

{{رابط وصفي لصفحة الحلول}} {موضوع الحل} الحلول

{وصف ما سيتعلمه العملاء المحتملون على صفحة الحلول ذات الصلة. تأكد من توضيح العلاقة بين الخدمة وصفحة الحلول. يجب أن تكون جميع الأوصاف بنفس الطول.}}.

{{رابط وصفي لصفحة الحلول}}
اتخذ الخطوة التالية

{إجراء اتصال واضح بين الخدمة والخطوات التالية (ق). كن صريحاً بشأن القيمة المكتسبة. إذا كانت أفضل خطوة هي التواصل مع مرآب آي بي إم، جرّب، &quot;استكشف كيف يمكن لـ [اسم الخدمة] [نوع التحسين] في عملك من خلال تحديد موعد اجتماع مع خبرائنا في مرآب آي بي إم، [نوع من الأشياء] حيث نتشارك معك لتطوير الحلول.&quot;}}

{زر الدعوة لاتخاذ إجراء الأساسي} {زر الدعوة لاتخاذ إجراء الثانوي}
الحواشي

{1 عنوان التقرير، الناشر، الشهر XX الشهر XXXXXX}}