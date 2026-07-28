تسريع تسليم التطبيقات للمؤسسات باستخدام مسارات مؤتمتة قابلة للتوسع تعزز السرعة والاتساق والجودة
تحديث عمليات تسليم IBM Z باستخدام أتمتة المسارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تعمل IBM Pipeline Automation for Z على تبسيط دورة حياة تطوير البرمجيات من خلال سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يسرّع عمليات إنشاء تطبيقات الكمبيوتر المركزي والتحقق منها وتسليمها. ومن خلال دمج الأتمتة والتحليلات في جميع مراحل التطوير، وتوحيد قدرات DevOps ضمن نموذج قائم على المسارات، تُمكّن من تقديم التطبيقات بسرعة أكبر، وبجودة عالية، وموثوقية على نطاق واسع.
يدعم نظام الإنشاء الذكي ويُفعّل ميزات الأتمتة الأساسية، ما يجعل المسارات أكثر فعالية وقابلية للتوسع.
حسّن كفاءة المطورين من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل.
قلِّل زمن الدورة وإعادة العمل من خلال أتمتة ذكية وشاملة للمسارات.
قلِّل الهدر وحسِّن استغلال الموارد من خلال التنسيق الذكي والكشف المبكر عن المشكلات.
تعزيز السرعة والجودة والتحكم
IBM Dependency Based Build
عزّز كفاءة عمليات الإنشاء من خلال تنسيق ذكي يحلل تغييرات التعليمات البرمجية والتبعيات لتشغيل ما يلزم فقط. ويسهم ذلك في تقليل زمن الإنشاء، وخفض استهلاك الموارد، وضمان الحصول على تعليقات أسرع لفرق التطوير.
IBM ZCodeScan عبر واجهة سطر الأوامر (CLI)
أدمج التحقق المؤتمت من جودة التعليمات البرمجية، وفرض الالتزام بالمعايير، والتحليل الثابت مباشرةً ضمن المسارات. حدِّد الثغرات الأمنية، وطبِّق أفضل الممارسات، وعالِج المشكلات في وقت مبكر، ما يحسّن موثوقية التعليمات البرمجية ويقلّل المخاطر في المراحل اللاحقة.
IBM Wazi Deploy
وحِّد عمليات التغليف والنشر وبسِّطها من خلال عمليات مؤتمتة تستند إلى السياسات. اضمن عمليات إصدار متسقة وقابلة للتدقيق عبر مختلف البيئات، مع الحفاظ على التحكم والحوكمة والثقة في عمليات النشر.
تحسين المسارات والتحكم بها بشكل شامل
تؤتمت دورة حياة التطبيق بالكامل، بدءًا من تغييرات التعليمات البرمجية وحتى النشر، باستخدام مسارات منظمة، ما يقلل الجهد اليدوي ويتيح عمليات إصدار أسرع وأكثر اتساقًا
ينشئ فقط المكونات المتأثرة بتغييرات التعليمات البرمجية باستخدام تحليل التبعيات، ما يحسن الكفاءة ويقلل أوقات الإنشاء بشكل كبير
يدمج الفحص التلقائي للتعليمات البرمجية والتحقق من المعايير داخل المسارات لضمان تعليمات برمجية عالية الجودة ومتوافقة في كل مرحلة من مراحل التطوير
يوفّر عمليات قابلة للتكرار وخاضعة للحوكمة لتغليف التطبيقات ونشرها، بما يضمن الاتساق ويقلّل مخاطر النشر
اكتشِف موارد الخبراء