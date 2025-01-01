IBM Open XL Fortran for Linux on Power

المحول البرمجي Fortran من الجيل التالي من IBM، والذي يسهِّل إنشاء وصيانة التطبيقات المكتوبة بلغة Fortran لاستخدامها على أنظمة IBM Power. يعمل على تحسين بنيتك التحتية على منصات IBM Power، ويدعم الحوسبة الرقمية والعلمية وعالية الأداء على نطاق واسع.