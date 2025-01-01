عمليات إعادة توجيه HTTPS

يمكن تبسيط عمليات إعادة توجيه HTTPS من خلال إدارة جميع العناصر عبر منصة واحدة.

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إدارة جميع عناصر عمليات إعادة توجيه HTTPS عبر منصة واحدة قوية لإدارة DNS

حان وقت التوقف عن محاولات إدارة عمليات إعادة توجيه HTTPS عبر أنظمة إدارة DNS والشهادات. 

حيث تتيح لك IBM® NS1 Connect إدارة جميع الإعدادات اللازمة في مكان واحد، ما يمكِّنك من التركيز على ما هو مهم حقًا: لتقديم حالات استخدام وتجارب مذهلة وآمنة.
تسهيل عمليات إعادة توجيه HTTPS باستخدام IBM NS1 Connect. شاهِد ندوة الإنترنت عند الطلب وتعرَّف على المزيد.
المزايا
تبسيط عمليات صفحة الويب

توقَّف عن إدارة شهادات أمان HTTPS بشكل منفصل عن تكوينات DNS وعمليات إعادة توجيه عناوين URL.
تحسين الخدمة المقدمة للعملاء الداخليين

أصبح بإمكانك معالجة طلبات إعادة توجيه HTTPS بشكل أسرع، ما يحافظ على تشغيل خوادم الويب والمواقع الإلكترونية وعمليات التطبيق بسرعة أكبر.
تحسين الأمن

اجعل عمليات إعادة توجيه HTTPS سهلة الاستخدام مثل عمليات إعادة توجيه HTTP القياسية؛ وذلك للتشجيع على زيادة معدلات استخدامها.
المزايا
إدارة الشهادات

إدارة شهادات SSL/TLS الخاصة بمؤسستك تلقائيًا بالاستفادة من تقنيات Let's Encrypt.
دعم نقل المناطق

نقل المناطق بين NS1 والموفرين الثانويين، حتى عندما تحتوي على سجلات مواقع HTTPS.
استيراد ملفات إعادة التوجيه وتصديرها

تحميل ملفات CSV لسجلات HTTPS المراد إعادة توجيهها، وتنزيل ملفات النطاقات الحالية المعاد توجيهها.
إعداد التقارير والسجلات

تحليل حجم حركة مرور إعادة التوجيه وعرض السجلات الأولية لاستجابة عمليات إعادة التوجيه ونشاطها.
حالات الاستخدام عناوين URL آمنة تحمل علامة تجارية

عزز أمان روابط HTTPS سهلة التذكر والملائمة لمحركات البحث التي تستخدمها فِرَق التسويق والمبيعات في مؤسستك مع العملاء.

 تبسيط عمليات ترحيل المواقع الإلكترونية

يمكنك إدارة عمليات إعادة توجيه HTTPS واسعة النطاق بسهولة عند تحديث بنية موقعك الإلكتروني أو ترحيلها.

 النطاقات المتوقفة

تبسيط إدارة النطاقات المتوقفة على نطاق واسع مع تعزيز أمان HTTPS.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنتَ جاهز لتحسين مرونة الشبكة لديك باستخدام IBM NS1 Connect؟ 

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