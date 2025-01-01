يحمي نظام IBM® NS1 Connect أعمالك من الهجمات الموزَّعة لحجب الخدمة (DDoS) على نظام أسماء النطاقات بفضل قوة مرونته على مستوى المنصة، كما يمثل خيارًا جيدًا لحمايتك من ارتفاعات الفواتير غير المتوقعة في حركة مرور نظام أسماء النطاقات.
أصبحت الهجمات الموزَّعة لحجب الخدمة (DDoS) أكثر تواترًا وتزداد تكلفتها كل عام. وحتى الهجوم "الصغير" الموزَّع لحجب الخدمة (DDoS) يمكنه أن يوقف عمل شركتك لساعات أو أيام. لا تقتصر الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) على الشركات الكبيرة فقط، فالمؤسسات الصغيرة التي تتمتع بالحد الأدنى من الحماية تُستهدف بالقدر نفسه من التواتر.
تحتاج الشركات إلى طبقات متعددة من الحماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS). وللحفاظ على تشغيل التطبيقات والمواقع المُدرَّة للإيرادات، يجب أن يمتلك مزود DNS الرئيسي سعة كافية لاستيعاب ارتفاعات حركة المرور وإجراءات للتحكم في التصدي للاستعلامات "غير المرغوب فيها" المؤتمتة.
ولأنَّ مزودي DNS الرئيسي يفرضون رسومًا على الاستخدام، فإن هجوم DDoS قد يسبب تأثيرًا ماليًا كبيرًا غير متوقع. ولهذا السبب، من المهم حماية فاتورة DNS الخاصة بك من زيادات حركة المرور الناتجة عن الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS).
لا شك أن فترات التعطل تكلِّف أعمالك كثيرًا من المال، ولها تأثير كبير على سمعة علامتك التجارية.
حافِظ على إمكانية التنبؤ بفاتورتك مع الحماية من رسوم الاستخدام الناتجة عن الأحداث غير المتوقعة.
أضِف طبقات حماية لشبكتك لمواجهة الأحداث النادرة وغير المتوقعة.
تقدم NS1 Connect نهجًا متعدد الجوانب على مستوى المنصة، يحمي العملاء من الهجمات الموزَّعة لحجب الخدمة (DDoS). تعمل شبكة NS1 Connect العالمية متعددة البث على بنية تحتية مجهزة على نطاق واسع، والتي تتوسع تلقائيًا لتلبية الطلب غير المتوقع. توفِّر قدرات الكشف، والتصفية المتقدمة، ودعم DNSSEC سهل الاستخدام استمرار تدفق حركة المرور الشرعية مع حجب الاستعلامات من المصادر الخبيثة. تساعد تدريبات الاستعداد التشغيلي المنتظمة على ضمان الاستجابة السريعة للحوادث.
تُعَد الحماية التي توفرها منصة NS1 Connect من الزيادة في رسوم DDoS بمثابة "وثيقة تأمين" ضد الرسوم الإضافية الناتجة عن الارتفاعات المفاجئة في الاستخدام بسبب هجمات DDoS. في هذه الحالات، ستتم محاسبتك فقط على حركة المرور المشروعة بالأسعار المتفق عليها لفئة الاستخدام الخاصة بك.
توفر منصة NS1 Connect أيضًا نظام DNS المخصص، وهو مثيل DNS موثوق به منفصل ماديًا ومنطقيًا يعمل كخيار ثانوي مدمج ونشط دائمًا. في أسوأ السيناريوهات، تكون جميع التكوينات والوظائف من نظام DNS الأساسي الخاص بك في مثيل نظام DNS المخصص.
حسِّن مرونة شبكتك لإبقاء التطبيقات والمواقع الحساسة متصلة بالإنترنت بشكل موثوق به باستخدام منصة IBM NS1 Connect. ابدأ بحساب مطوِّر مجاني أو اكتشف مزيدًا من خيارات التسعير.