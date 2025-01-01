أما إدارة DNS المعتمَدة فيجب ألَّا تكون معقدة أو متعبة. يتميز IBM NS1 Connect ببنية تعتمد على واجهة API أولًا، ما يسهِّل على فريقك إدارة DNS. تُمكِّنك البنية المرنة التي نوفرها والتكاملات المهيأة مسبقًا مع أدوات DevOps الرائدة من أتمتة الصيانة الروتينية، وإدارة مصادر البيانات والتدفقات، والمزيد. بينما تقدِّم حلول DNS التقليدية واجهات برمجة تطبيقات مضافة أو، في أسوأ الحالات، لا توفر واجهة برمجة تطبيقات على الإطلاق، يبدأ كل سطر من التعليمات البرمجية في IBM NS1 Connect كاستدعاء لواجهة API، ما يتيح لك الاستفادة الكاملة من DNS.