قد يكون من الصعب تحديد السبب الأساسي وراء ضعف أداء التطبيق، حيث قد تظهر أخطاء بعدة أشكال في تكوين الشبكة في حركة مرور DNS. ولتشخيص وتصحيح أنماط حركة المرور غير الطبيعية بدقة، تحتاج إلى الوصول إلى معلومات حول مصدر استعلامات DNS وكيفية استجابة شبكتك.

توفِّر IBM NS1 Connect DNS Insights البيانات اللازمة لتحديد ومعالجة أخطاء التكوين التي تؤثِّر في أداء التطبيقات بسرعة. ولا يقتصر الأمر على إلقاء سجلات بيانات غير منسَّقة على الشاشة وتوقُّع فهمها. توفِّر DNS Insights معلومات مرتبة ومنظمة ومُعَدة مسبقًا، ما يُتيح لك معرفة الأمور اللازمة لإجراء التعديلات بسرعة.