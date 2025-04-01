تمكَّن من تقديم اتصالات أسرع وأكثر موثوقية للمستخدمين النهائيين في بر الصين الرئيسي باستخدام خدمة Managed DNS for China
مواكبة اتصال المستخدمين النهائيين في البر الرئيسي للصين بتطبيقاتك ومواقع الويب والخدمات الخاصة بك بشكل موثوق به يأتي مع مجموعة فريدة من التحديات. يتطلب ضمان السرعة والأداء نظام DNS موثوق به مصمم خصيصًا للمنطقة—مما يتطلب تطويرًا يمكن أن يكون تحديًا مستهلكًا للوقت ومكلفًا ومعقدًا لفريقك الداخلي.
توفر خدمة Managed DNS for China اتصالات أسرع 3 مرات للمستخدمين في بر الصين الرئيسي. حيث تتيح لك قدرات تسريع أداء خوادم الأسماء التي نقدمها تحسين توجيه حركة مرور الشبكة لتقديم تجربة مستخدم متميزة وأوقات استجابة أسرع، مع مراعاة البنية التحتية الفريدة للشبكة حسب كل منطقة. يتم تقديم Managed DNS for China من خلال البوابة نفسها المستخدمة في حلول IBM NS1 Connect الأخرى لتبسيط إدارة نظام أسماء النطاقات (DNS) لفريقك.
يمكنك إدارة جميع مواقع الويب والتطبيقات والخدمات التي تواجه الجمهور تحت اسم مجال عالمي واحد دون مشاكل الأداء التي غالبًا ما تحدث عندما تحاول حركة مرور الإنترنت الاتصال بخادم خارج الصين. تساعد قدرات تسريع خوادم الأسماء الفريدة لدينا® على ضمان توجيه استعلامات DNS الداخلة والخارجة من المنطقة عبر نقطة النهاية المثلى لتجربة مستخدم ممتازة.
وسِّع نطاق وجودك الرقمي في بر الصين الرئيسي دون تحمُّل تكلفة أو ضياع وقت ودون التعقيدات المصاحبة لبناء بنية تحتية لفصل حركة مرور الشبكة على مستوى البلد. تتميز بنية DNS التحتية العالمية لدينا بأربع نقاط وجود أحادية البث (PoPs) في المنطقة، ما يتيح لك البدء بتوفير خدمات DNS فور الاشتراك في خدمة Managed DNS for China.
يمكنك التحكم في إعداد خدمة Managed DNS for China من البوابة ذاتها التي تستخدمها أنت لخدمة DNS المُدارة والحلول الأخرى التي تقدِّمها NS1 لك. تتميز بوابتنا السحابية بميزات التحكم في الوصول القائم على الأدوار، وواجهة برمجة التطبيقات القوية، وتكاملات النظام البنائي لتبسيط إدارة DNS المُوثَّق لفريق تقديم التطبيقات والشبكات.
تشتمل شبكة DNS الموثوق بها والمُدارة بالكامل لدينا على أربع نقاط اتصال أحادية البث في بر الصين الرئيسي وتتعامل مع حركة المرور المحلية حصريًا.
عند إجراء تحديثات DNS في خدمة Managed DNS for China، يتم دفع تلك التحديثات إلى عُقَد الحافة الخاصة بنا في الصين في ثوانٍ قليلة.
أوقات الاستجابة لاستعلامات DNS التي تنشأ في الصين أسرع بثلاث مرات من أوقات استجابة مزودي خدمات DNS الأخرى العالمية المعتمدة والمُدارة على السحابة.
يتم الرد على استعلامات DNS التي تنشأ في الصين بواسطة خوادم الأسماء أحادية البث الخاصة بنا والموجودة في الصين؛ ويتم الرد على الاستعلامات التي تنشأ من خارج بر الصين الرئيسي بواسطة البنية التحتية العالمية لنظام أسماء النطاقات متعدد البث الخاص بنا.
تعمل خدمة Managed DNS for China جنبًا إلى جنب مع شبكة DNS المُدارة الأساسية الخاصة بك، ما يجعل من السهل تكوين وإدارة جميع مناطق DNS العالمية، والسجلات، وسياسات إدارة حركة المرور من بوابة واحدة من السحابة وواجهة برمجة التطبيقات.
تتضمَّن الميزات نفسها التي تعرفها وتعتمد عليها في IBM NS1 Connect Managed DNS، كالتحكم الدقيق في توجيه حركة المرور، والمراقبة القوية، وتغذية البيانات، والتكامل مع الحلول التي تقدمها أطراف خارجية.
وتُعد خدمة Managed DNS for China وظيفة إضافية اختيارية لخدمة NS1 Connect Managed DNS. تواصَل مع أحد خبراء IBM لمعرفة المزيد حول الأسعار، أو اطَّلِع على صفحة التسعير والخطط لدينا للمزيد من المعلومات.
تعرَّف على أفضل حل لإرسال استعلامات إلى نظام DNS سواء أكانت متجهة إلى داخل بر الصين الرئيسي أو خارجة منها، والاتصال عبر عوامل التصفية وغيرها من عناصر التحكم.
تمكَّن من تحسين شبكتك للأداء والموثوقية والتكلفة وغير ذلك، مع القدرة على توجيه حركة مرور الشبكة بناءً على مجموعة واسعة من العوامل، كل ذلك في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
تمكَّن من تقديم اتصالات أسرع وأكثر موثوقية للمستخدمين النهائيين في بر الصين الرئيسي باستخدام خدمة Managed DNS for China. احصل على عرض توضيحي مخصص أو استكشف المزيد من خيارات الأسعار.