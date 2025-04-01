{وصف الصفحة مع الروابط المضمنة التي كتبها IA: [اسم منتج IBM] هو [شكل (نوع الأجهزة، البرمجيات، إلخ)] مع [الميزة (الميزات) الرئيسية] التي [فائدة]. [اسم المنتج السابق، إن أمكن.] [جزء من العلامة التجارية/العائلة، إن أمكن] ومتوفر كـ [أشكال منتجات إضافية، إن أمكن].}}.
{وصف التحدي الذي يواجه العميل، وإلقاء الضوء على نقطة الألم الأساسية مع تحديد النماذج الذهنية الحالية. بعد ذلك، ألمح إلى الطريقة الجديدة للقيام بالأشياء التي يقدمها المنتج. سلط الضوء على ما يجعل المنتج مميزًا مقارنةً بنظرائه. قم بتوضيح عوامل التمايز الإضافية والطرق التقنية التي يحل بها المنتج مشكلة العميل بشكل فريد. قم بتضمين وجهة نظر IBM الفريدة.}}.
{استخدم ثلاثة إلى ستة فوائد. لكل عنوان، اذكر ما الذي يتيح المنتج للعملاء القيام به. عبارة كل منها لا علاقة لها بحالات استخدام محددة. ما هي نتائج العمل التي سيحققها المنتج؟}}
{في كل وصف، تعمق في كيفية تحقيق الفائدة. كيف سيحقق المنتج نتائج الأعمال؟ ما هي الميزة الخاصة التي تؤدي إلى تحقيق الفائدة؟}}
{إذا كانت أي نسخة تبدو وكأنها تنطبق على أي منتج، اجعل المعلومات أكثر تحديدًا وتقنية. اذكر الإحصائيات إذا كانت مقنعة وذات مصدر موثوق وتدعم وجهة نظر مباشرة.}}.
{اكتب كل اسم ميزة كاسم. كن محددًا (على سبيل المثال، "رمز منخفض Developer Tools ،" "تنقيح قائم على الدور" وليس "إدارة الأصول"). ميزة هي عناصر الأداة، وليست تطبيقًا للمعلومات التكنولوجية. لكل حاجب متحرك، استخدم نفس النوع من التسمية المكونة من كلمة واحدة أو كلمتين، أي إذا كان الحاجب الواحد يسمي الحاجب الذي يساهم في التسمية يجب أن يكون الجميع كذلك}.
{تجنّب المصطلحات والصفات الغامضة مثل "مفتوحة" و "غنية بالأمان." مفتوح كيف؟ هل كل التعليمات البرمجية في Github؟ كم عدد عمليات التكامل؟ كيف تكون تكنولوجيا المعلومات غنية بالأمان (عمليات التدقيق الخارجية، واتباع إرشادات المعهد الوطني للمعايير والمقاييس والتقنية (NIST)، والامتثال لمعايير PCI-DSS، وما إلى ذلك)؟ ذكر الوظائف الإضافية المتاحة وتضمين رابط مضمن للصفحة الفرعية.}}.
{اكتب كل ميزة كاسم. كن محددًا، على سبيل المثال، "رمز منخفض Developer Tools"، "تنقيح قائم على الدور"، وليس "إدارة الأصول". قم بترتيبها بناءً على أكبر تأثير على العميل.}}.
{ميزة هي عناصر الأداة، وليست عناصر لأداة من أدوات التشفير. بالنسبة لكل ميزة، أضف وصفًا تقنيًا من جملة أو جملتين حول الجوانب المميزة التي تساعد العملاء على تحقيق الأهداف.}}.
{اكتب لموظفي تكنولوجيا المعلومات الذين يرغبون في فهم الآليات الداخلية. كن محددًا بما فيه الكفاية ليكون له صدى لدى متخصصي تكنولوجيا المعلومات دون أن يصعب على الآخرين فهمه.}}.
{تمييز وظائف الميزة عن فوائد الميزة (النتائج التي تساعد العملاء على تحقيق الأهداف). كن محددًا بشأن الأوجه أو الأدوات أو التي تعد جزءًا من الميزة.}}.
{تجنّب المصطلحات والصفات الغامضة مثل "مفتوح" و"غني بالأمان". افتح كيف؟ تأمين كيف؟ لا تستخدم لغة مصطنعة مثل "الأتمتة-" (لن تترجم تكنولوجيا المعلومات بشكل جيد).}}.
{يجب أن تكون جميع عبارات الحث على اتخاذ إجراء المستقلة في القسم مرتبطة بصفحات فردية ميزة أو لا شيء منها. استخدم الروابط المضمنة للربط بالصفحات التقنية ذات الصلة أو الأصل أو المستندات.}}.
{{هناك ثلاثة طرق لأسماء التضمين: تسمية اسمية عن مجال عمل يساعده المنتج ("معلومات تكنولوجيا المعلومات"، "تسويق" أو أكثر تحديدًا مثل "توظيف")؛...}}.
{... تسمية فعّالة موجهة نحو الفعل ("الحد من المخاطر الأمنية")؛ أو تسمية اسمية صفة ("إدارة الحوادث التنبؤية"). كن متسقًا مع تنسيقات العناوين.}}.
{في النسخة الأساسية، قم بتفصيل كيفية عمل حالة الاستخدام. قم بتسمية التقنية المحددة أو التقنية المستخدمة وركز على كيفية مساعدة الشركات على تحقيق أهداف محددة.}
{توضيح كيف تخفف حالة الاستخدام من نقاط الألم. تأكد من إبراز قيمة المنتج في سياق قائم على التطبيق. يمكن أن تتضمن حالة الاستخدام محتوى خاص بالشركات}}.
{يمكنك تضمين رابط نصي مستقل اختياري أسفل النسخة الأساسية لصفحة كاملة من صفحة الاستخدام، أو العرض التوضيحي، إلخ. قدّم معلومات مقنعة لتحفيز القراء على النقر.}}.
{كن محددًا قدر الإمكان في نص CTA لتلبية متطلبات إمكانية الوصول (على سبيل المثال، "شاهد تحديث البيانات يعزز المشاركة بنسبة 50% (00:00)".}}.
{سلط الضوء على المشكلة التي احتاجت الشركة إلى حلها وما هي الميزة أو التقنية المستخدمة. ما الذي استفادته الشركة في النهاية من استخدام المنتج؟ كيف تغيرت الأعمال التجارية؟ ما هي القيمة التي استفاد منها عملاء تكنولوجيا المعلومات؟ قم بتضمين اسم الشركة هنا إذا لم يكن اسم الشركة معروفًا.}}.
{قدم الخيارات وكن واضحًا بشأن نهج الشراء (مثل التراخيص) وشكل المنتج (الإصدار، النشر، التكوين، إلخ). على سبيل المثال، "اعثر على خيار الترخيص المناسب لمؤسستك أو جرب إصدارًا كامل الميزات من SIEM الرائد في السوق مجانًا."}}.
{{انظر/احسب التسعير أو اتصل بنا (رابط اختياري لاستبدال روابط البطاقة)}}
{قم بتسليط الضوء على قيود الباقة ("تدعم فقط قواعد البيانات حتى 40 جيجابايت")، والمميزات ("فواتير شهرية"، "مُدارة," و"الحصول على النسخ الاحتياطية المجانية")، وحالة الاستخدام ("للعملاء الذين لديهم متطلبات بيانات أكبر وأكثر تعقيدًا") وحقائق المنتج.}
{مثال على حقائق المنتج: "إصدار المجتمع هو إصدار مجاني كامل الميزات من ®QRadar وهو إصدار مجاني كامل الميزات من QRadar منخفض الذاكرة ومنخفض EPS، ويتضمن ترخيص دائم" تأكد أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول.}}.
{يجب أن تؤدي إلى صفحة تنزيل الإصدار المجاني للمنتج أو صفحة تنزيل الإصدار المجاني أو فتح وحدة الاتصال. إذا كانت عبارات الدعوة للحث على اتخاذ إجراء هي نفسها للجميع، فبدلاً من ذلك قم بالربط بصفحة التسعير أو صفحة الاتصال الخاصة بالمنتج باستخدام الرابط الموجود أسفل العنوان الفرعي.}}.
{قدم الخيارات وكن واضحًا بشأن نهج الشراء (مثل التراخيص) وشكل المنتج (الإصدار، النشر، التكوين، إلخ). على سبيل المثال، "اعثر على خيار الترخيص المناسب لمؤسستك أو جرب إصدارًا كامل الميزات من SIEM الرائد في السوق مجانًا."}}.
{{انظر/احسب التسعير أو اتصل بنا (رابط اختياري لاستبدال روابط البطاقة)}}
{المنتج الإصدار X، الخطة X، إلخ}}
{{"ابتداءً من X,XXX دولار أمريكي ل/لكل XXX" أو "ترخيص مجاني" إلخ}}
{قم بتسليط الضوء على قيود الخطة/الإصدار ("تدعم فقط قواعد البيانات حتى 40 جيجابايت")، والمميزات ("فواتير شهرية"، "مُدارة,"، "الحصول على النسخ الاحتياطية مجانًا")، حالة الاستخدام ("للعملاء الذين لديهم متطلبات بيانات أكبر وأكثر تعقيدًا..") وحقائق المنتج.}}.
{إصدار المنتج Y، الخطة Y، إلخ}}
{{"ابتداءً من X,XXX دولار أمريكي ل/لكل XXX" أو "ترخيص مجاني" إلخ}}
{مثال على حقائق المنتج: "إصدار المجتمع هو إصدار مجاني كامل المزايا من ®QRadar وهو إصدار مجاني كامل المزايا من QRadar منخفض الذاكرة ومنخفض EPS، ويتضمن ترخيص دائم"}}.
{إصدار المنتج Y، الخطة Y، إلخ}}
{{"ابتداءً من X,XXX دولار أمريكي ل/لكل XXX" أو "ترخيص مجاني" إلخ}}
{يجب أن تؤدي إلى صفحة تنزيل الإصدار المجاني للمنتج أو صفحة تنزيل الإصدار المجاني أو فتح وحدة الاتصال. إذا كانت عبارات الحث على الشراء متشابهة للجميع، فبدلاً من ذلك قم بالربط بصفحة المنتج التسعير باستخدام الرابط الموجود أسفل العنوان الفرعي.}}.
{إصدار المنتج Y، الخطة Y، إلخ}}
{{"ابتداءً من X,XXX دولار أمريكي ل/لكل XXX" أو "ترخيص مجاني" إلخ}}
{{اتبع الإرشادات أعلاه لجميع العناصر، واستخدم خيار عنصر عنصر هذا عندما يكون لديك أربع طرق أو أكثر للمشاركة في شراء هذا المنتج.}}.
{الأولوية (مطلوبة) الأصل الموارد التدريبية لمساعدة العملاء المحتملين على البدء في المنتج، مثل البرامج التعليمية والجولات والمختبرات العملية التي تسلط الضوء على التطبيق والمعلومات التقنية.}}.
{ثانيًا، الارتباط العميق بالمستندات (المستندات التقنية مثل أنماط التعليمات البرمجية) والدعم والمجتمع. يمكن تكرار روابط المستوى الأعلى من "المزيد من الطرق للاستكشاف" في الخطوات التالية إذا كان الربط العميق غير كافٍ.}}.
{أضف أوراق بيضاء/ذكية وتقارير المحللين وبث ويب وموجزات الحلول وصحيفة البيانات والكتب إذا استنفدت الأولوية الأصل. في الحاجب، قم بتسمية الأصل؛ لا تستخدم المصطلحات ذات العلامات التجارية مثل "الكتاب الأحمر،" استخدم "الكتاب."}}
{إذا كان عنوان الموارد طويلًا جدًا أو غير وصفي بما فيه الكفاية، اكتب عنوانًا قصيرًا في حالة الجملة يلخص بشكل أفضل تكنولوجيا المعلومات. حاول استخدام نفس التنسيق لجميع عناوين الموارد في القسم.}}.
{في نسخة النص، قم بوصف الـ "م.م.م" من حيث ما يحصل عليه العميل. احرص على توضيح كيفية ارتباط المعلوماتية بالمنتج. ابدأ بفعل ("استكشف،" " اكتشف،" " شاهد،" إلخ).}}.
{إضافة المزيد من التفاصيل حسب ما تسمح به المساحة. تأكد من أن نسخة كل وصف للعنصر في القسم بنفس الطول. يجب أن يرتبط كل عنصر من عناصر الموارد بالأصل (تجنب نماذج URX وصفحات الهبوط).}}.
{استخدم هذا القسم لمنتجين أو أكثر وفقط إذا كانت المنتجات مرتبطة بقوة بمنتج الصفحة. لتجنب الطول الزائد للصفحة، ضع في اعتبارك اختبار إزالة هذا القسم من أجل الأداء.}}.
{بالنسبة لعنوان القسم، لا تستخدم أبدًا "الحلول ذات الصلة" وكن محددًا، مثل "المنتجات والخدمات ذات الصلة". في النسخة الأساسية، العلاقة بين المنتج الرئيسي ومنتج الصفحة...}}.
{...يجب أن يكون صريحًا: هل المعلومات مضافة؟ هل يوجد تداخل في الأدوار؟ ابدأ بفعل لإبقاء المعلومات التكنولوجية نشطة ووصف المنتج ذي الصلة من حيث ما تسمح المعلومات التكنولوجية للعميل بإنجازه تقنيًا.}}.
{إذا كان هناك مجال، اذكر الفوائد التقنية أو الفوائد التي تتعلق بمنتج الصفحة. احرص على أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول. قد يتضمن العنصر أيضًا حاجبًا اختياريًا.}}.
{سيكون الحاجب عبارة عن واصف من كلمة واحدة أو كلمتين لتصنيف كل منتج ذي صلة. إذا كانت المنتجات من نفس صفحة العائلة، قم بتضمين رابط بطاقة الحث على الشراء أسفل عناصر المحتوى.}}.
{استخدم هذا القسم لمنتجين أو أكثر وفقط إذا كانت المنتجات مرتبطة بقوة بمنتج الصفحة. لتجنب الطول الزائد للصفحة، ضع في اعتبارك اختبار إزالة هذا القسم من أجل الأداء.}}.
{كن محددًا قدر الإمكان بشأن القيمة المكتسبة من زر (أزرار) الحث على الشراء. على سبيل المثال: "البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من IBM Watson Studio أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيف يمكن للمعلومات أن تعزز احتياجات عملك المحددة." إذا كان تجريبي مجاني في L1 وكان للمساحة الرئيسية زر CTA، فاستخدم كلاهما هنا.}}.