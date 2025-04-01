ترحيل تطبيق Easytrieve إلى IBM Enterprise COBOL for z/OS
مرفق الهجرة مرفق الخدمات هو إصدار IBM مرخص من عائلة أدوات تطوير كوبول (FS/PEngi) من ترانسيوم لهندسة البرمجيات (FS/PEngi). تقوم تكنولوجيا المعلومات بترحيل تطبيق CA Easytrieve Classic و Plus إلى IBM COBOL.
IBM Migration Utility for z/OS حماية استثماراتك في Easytrieve باستخدام برنامج Easytrieve مصدر الرمز من المكتبة الأصلية. قم بإنشاء تقارير IBM COBOL وتحديث أو إنشاء تطبيق Easytrieve التطبيق . يتضمن مرفق خدمات الترحيل COBOL مرفق خدمات الترحيل COBOL هذا الاكتشاف والتحويل الدفعي والاختبار الموازي ومقارنة المخرجات الإلكترونية. يعمل تحليل انتهاء البرنامج على تبسيط عملية الإخراج إلى خوادم الويب على أنظمة ® IBM Z والمنصات الموزعة.
استخدم برنامج IBM Migration Migration مرفق الخدمات Explorer مع القدرات متعددة الخيوط لتنفيذ مهام الكمبيوتر المركزي على محطة عمل ويندوز.
استخدم IBM Migration Migration مرفق الخدمات المستكشف IDE المتاح لمهام مثل التحرير وإجراء تدقيق بناء الجملة وإرسال المهام لتشغيلها على ®z/OS.
RMU هو نظام قائم بذاته يقوم بإعادة تخطيط تقارير الإرث التي يتم إنتاجها بواسطة برامج مكتوبة بلغة COBOL أو أي لغة برمجة أخرى إلى مستندات HTML.
تشغيل أو صيانة البرامج المحولة إما كـ COBOL أو Easytrieve دون الحاجة إلى تثبيت منتجات CA Easytrieve. يتم الاحتفاظ بـ Easytrieve مصدر الرمز الرمز في المكتبة الأصلية.
معالجة برامج تحويل الدُفعات بكفاءة أكبر مع التحويل التلقائي والاختبار المتوازي. تحسين الأداء مع خيارات SQL الديناميكية المحسّنة بالإضافة إلى تقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة.
تحديث برامج Easytrieve مع تقارير HTML أو CSV التي يمكن نشرها تلقائيًا إلى خادم الويب. تحويل ملفات الطابعة إلى HTML و CSV دون تعديل البرنامج الأصلي.
قم بتضمين IBM COBOL JSON و XML في برامج CA Easytrieve Plus لإنتاج تقارير JSON و XML، وتحليل مخزن JSON أو XML أو ملف، ونشر مستندات وتقارير JSON و XML على خادم z/OS Unix.
تعرف على المزيد مع دليل التثبيت ودليل المستخدم والمراجع. بالنسبة لمستخدمي Easytrieve Plus الذين يرغبون في التحويل إلى COBOL أو الذين يرغبون في كتابة برامج جديدة باستخدام صيغة Easytrieve Plus.
راجع أمثلة التعليمات البرمجية التي تقارن بين COBOL و Easytrieve Plus. يحتوي هذا التنزيل على 7 نماذج مختلفة من البرامج، مع نسختين لكل نموذج.
اكتشف المزيد مع دليل التوليد والتحليل هذا. بالنسبة لمستخدمي Easytrieve Plus الذين يرغبون في تضمين بيانات IBM COBOL JSON أو XML في برامج Easytrieve Plus الخاصة بهم.
اعثر على قائمة بمعلومات PTF التي تم إصدارها ومعلومات العملة.
تصفح معلومات PTF الصيانة PTF الصيانة.
يستخدم تقنية التحسين المتقدمة لإنشاء كود يستهدف أحدث ®IBM Z الكمبيوتر المركزي لتحسين الأداء دون الحاجة إلى إعادة التجميع.
يستخدم أحدث ®z/Architecture لزيادة استخدام الأجهزة وتقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية وتحسين الأداء حساس التطبيق.
تمكنك من تمكين مجتمع واسع من المطورين بطريقة بسيطة وبديهية لاستهلاك البيانات والخدمات المستضافة على IBM Z.