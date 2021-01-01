إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) أساس أي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نشر برنامج إدارة البيانات الرئيسية. في حين أن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) توفر مجموعة غنية من أدوات الأمان والإنتاجية، إلا أن أياً من هذه الأدوات لا يهم إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. توفر حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية السياسة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات والأتمتة ودعم جميع أنظمة التشغيل, وقواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات التي تشكل العمود الفقري لأي منصة إدارة الأجهزة المحمولة.

إدارة التنقل المؤسسي (إدارة التنقل المؤسسي) وتمثل حلول إدارة التنقل المؤسسي تطورًا من حلول إدارة التنقل المؤسسي التي تمثل تطورًا من برنامج إدارة البيانات الرئيسية، وهي نقطة منتصف الطريق إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة الكاملة (UEM) مع التركيز على تجربة المستخدم وأمن البيانات. ضمن maas360 تشتمل إدارة التنقل المؤسسي على آلية تحديد الوصول الآمن - وهي آلية مشفرة مثبتة على أجهزة المستخدم المجهزة مع مكان العمل التطبيق العملي - بالإضافة إلى أدوات الهوية وسياسات إدارة تطبيق الأجهزة المحمولة للتطبيق المؤسسي.

أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (بايود)) إن نظام أحضر جهازك معك (BYOD) هو سياسة مؤسسية تمكّن الموظفين من أن يكونوا أكثر محمولاً - لجعل عالمهم مكتبهم وتعزيز مساحة العمل الرقمية الخاصة بهم. ببساطة، يشجع نظام أحضر جهازك (BYOD) على استخدام الأجهزة الشخصية (الهواتف الذكية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول وابل للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. من حاويتك الأصلية إلى ميزة المطور مثل تسجيل المستخدم ونظام الأندرويد Enterprise ، تدعم maas360 جميع أنواع نظام أحضر جهازك (BYOD), نشر، والتحكم عن بعد لإدارة المعلومات التكنولوجية المنتجة.