مكان العمل اليوم في أي مكان. يحتاج مدراء تقنية المعلومات ومدراء أمن المعلومات وفرقهم إلى حلول آمنة من القوى العاملة المتنقلة أمن الأجهزة المحمولة التي تتيح مرونة في تقديم الطلبات والمحتوى والموارد عبر الأجهزة. سواء أكان دعم أحضر جهازك المحمول (نظام أحضر جهازك المحمول (BYOD))، أو اختر جهازك الخاص (CYOD) أو بيئة الشركات, فهي تحتاج إلى خيارات استراتيجية لأمن الأجهزة المحمولة والوقاية، مثل تحليل المخاطر والتحليل السلوكي وسياسة الأمن والنقل بالحاويات من مهمة حساسيات حساسية الموارد.
في عالمنا المعاصر، يجب أن تدير المجموعة مركزياً نقطة النهاية والأمان مع الحفاظ على كفاءة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها, إنشاء تجربة خالية من الاحتكاك لمستخدميها، والحد من التهديدات السيبرانية والحفاظ على تكلفة إجمالية منخفضة للملكية (TCO).
®IBM يوفر مستشار الأمان maas360 Advisor الرؤى في المخاطر التي قد تؤثر على أجهزتك المسجلة والمستخدمين. تأخذ إدارة مخاطر المستخدم في maas360 إدارة مخاطر المستخدم هذه الرؤى خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تطوير درجة مخاطر يتم تحديثها باستمرار لكل مستخدم مسجل.
لطالما كان الاحتواء حجر الزاوية في أمن الأجهزة المحمولة منذ الأيام الأولى لإدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية), ولا تزال تعمل بقوة حتى اليوم لتحقيق التوازن بين إنتاجية المستخدم وحماية بيانات الشركة. سواء تم استخدام المعلومات المعلوماتية في منع فقدان البيانات (DLP) أو إعداد المصادقة لمؤسسة ما، فإن maas360 لديها حاوية التطبيق المناسبة للمهمة.
®IBM Security maas360 إدارة التهديدات المحمولة (MTM) يمكن أن يكشف برنامج ضارارار الناتج عن التطبيق المشبوه ويعالجه قبل أن يتسبب في حدوث صداع. من خلال الشراكة مع شركة Wandera، مزود خدمة الدفاع ضد التهديدات (MTD)، يتم تعميق هذه القدرات من خلال الدفاع ضد التصيد الاحتيالي, هجوم، والقرصنة الإلكترونية وغيرها من التهديدات القائمة على الأجهزة والشبكات والتطبيقات والمحتوى.
أساس أي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نشر برنامج إدارة البيانات الرئيسية. في حين أن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) توفر مجموعة غنية من أدوات الأمان والإنتاجية لأي جهاز، إلا أن أياً من هذه الأدوات لا يهم إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. توفر حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية السياسة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات، والدعم في نفس اليوم لجميع أنظمة التشغيل الشائعة, وقواعد الامتثال، وتوزيع التطبيق التي تشكل العمود الفقري لأي منصة برنامج إدارة البيانات الرئيسية.
وتمثل حلول إدارة التنقل المؤسسي تطورًا من حلول إدارة التنقل المؤسسي التي تمثل تطورًا من برنامج إدارة البيانات الرئيسية، وهي نقطة منتصف الطريق إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة الكاملة (UEM) مع التركيز على تجربة المستخدم وأمن البيانات. ضمن maas360 تشتمل إدارة التنقل المؤسسي على آلية تحديد الوصول الآمن - وهي آلية مشفرة مثبتة على أجهزة المستخدم المزودة ب مكان التطبيق التطبيق-بالإضافة إلى أدوات الهوية وسياسات إدارة تطبيق الأجهزة المحمولة (MAM) للتطبيق المؤسسي.
نظام أحضر جهازك معك (BYOD) هو سياسة الشركة التي تمكّن الموظفين من أن يكونوا أكثر محمولاً - لجعل عالمهم مكتبهم. ببساطة، يشجع نظام أحضر جهازك (BYOD) على استخدام الأجهزة الشخصية (الهواتف الذكية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول وابل للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. من الحاسب الآلي الأصلي إلى المطور مثل تسجيل المستخدم و Android Enterprise ، يدعم نظام أحضر جهازك (BYOD) نشر جميع أنواع نظام أحضر جهازك (BYOD).
توفر إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نهجاً مبسطاً وموحداً لإدارة الأجهزة. تكنولوجيا المعلومات هي تتويج لسياسة الجهاز المتوفرة في إدارة البرامج الرئيسية وأمن البيانات والهوية المقدمة من خلال إدارة التنقل المؤسسي نشر نشر الأجهزة. تضيف إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) إلى تلك القدرات وتضع طبقات من الدفاع ضد التهديدات والذكاء الاصطناعي التحليلات وإدارة أي جهاز - سواء كان هاتفًا ذكيًا, جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي أو إنترنت الأشياء (IOT)، باستخدام أي من أنظمة التشغيل الأكثر استخدامًا.
بناء خدمات محمول أكثر ذكاءً وخدمات التطبيق IBM Cloud. تصميم التطبيقات ونماذجها الأولية وطرحها في السوق بسرعة. قم بتسريع تطبيق الأجهزة المحمولة في الوقت المناسب للقيمة من خلال المصادقة والتحليلات والذكاء الاصطناعي. إشعارات إشعارات الدفع، وأتمتة مزامنة البيانات للاستخدام عبر الإنترنت وغير المتصل وتوسيع نطاق التطبيق بدون خادم تلقائيًا.
اطلع على مستقبل الأمان في عالم العمل من أي مكان. تعرف على الاتجاه الجديد للتقارب بين أمن نقطة النهاية، وإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) واكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها / XDR.
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قامت شركة IBM بتكليف شركة Forrester Consulting بإجراء دراسة الأثر الاقتصادي الكلي لمساعدة قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن على إدراك وإثبات وتبرير قيمة الاستثمار في إدارة تجربة المستخدم الموحدة. يتعمق هذا التقرير في القيمة الملموسة التي يجلبها الدفاع عن التهديدات وغيرها من أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).
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