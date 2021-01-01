كن في الطليعة مع حلول إدارة الأجهزة المحمولة الأمنية
توفير الرؤية والإدارة والأمان لنقاط النهاية والمستخدمين
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لمحة عامة

قم بتأمين أعمالك باستخدام حلول إدارة الأجهزة المحمولة

توفر حلول إدارة الأجهزة المحمولة الفعّالة في إدارة الأجهزة المحمولة قدرات متطورة لمواكبة التغيرات المستمرة. Enterprise يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات وقادة الأمن إدارة أجهزة كمبيوتر كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية وجهاز لوحي وأجهزة قابل للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT)). قد يبدو الحصول على رؤية وإدارة كافية لمجموعة واسعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل أمراً صعباً ولكن يمكن معالجته عند وجود الاستراتيجية والأدوات المناسبة.

نظرًا لأن التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة هما أكثر التهديدات الإلكترونية شيوعًا في عام 2021، وفقًا لتقرير IDC في الولايات المتحدة. Enterprise لإدارة مساحة العمل والأمن، 2021، يجب على الشركات حماية جميع نقاطها الأمنية وزيادة مستوى الوضع الأمني لديها لتتوافق مع بنية ثورية صفرية.
maas360 - شركة رائدة في IDC MarketScape: إدارة نقاط النهاية الموحدة في جميع أنحاء العالم (UEM) 2022 اكتشف كيف تتم المقارنة بين ®IBM Security maas360 و Microsoft Intune (4.6 ميغابايت) تتوقع شركة Forrester زيادة بنسبة 183% في إجمالي الأثر الاقتصادي لـ 2021 من شركة ibm maas360. سجّل في التقرير
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المزايا

الرؤية في بيئتك محمول

سواء كنت تدير أنواعًا متعددة من الأجهزة أو مزيجًا من الأجهزة المملوكة لشركة وجهاز مستهدف معك (نظام استهداف شخصيتك (BYOD)) نقطة النهاية، فإن برنامج إدارة البيانات الرئيسية وحلول الاتجاه المحلي (إدارة الطيران المحلي) تساعدك على حماية التطبيقات والمستندات. والمحتوى والبيانات أثناء إدارة وصول المستخدم وهويته لضمان حصول الموظفين المناسبين على الوصول الصحيح إلى البيانات من الأجهزة المناسبة.

حل واحد من برنامج إدارة البيانات الرئيسية لأي جهاز مع أي نظام تشغيل

قم بإدارة أكثر أنواع الأجهزة وأنظمة التشغيل شيوعاً، بما في ذلك Android و iOS و macOS و Chrome OS و Windows 10 - كل ذلك من خلال نظام أساسي واحد لإدارة الأجهزة المحمولة.

انضمام سلس للمستخدمين

استفد من سهولة تسجيل الجهاز عبر الأثير (OTA) من أجل النشر السريع للأجهزة باستخدام منصة برنامج إدارة البيانات الرئيسية السحابة الرائدة. مع مدير أعمال Apple Business Manager، يمكنك تبسيط عملية إعداد الجهاز لأجهزة Apple، بما في ذلك iPhone وiPad وMac. استخدم ميزة التسجيل بدون لمس لنظام Android لتقديم تجربة إعداد جهاز آمن واستثنائي وخارج الصندوق للموظفين.

حالة الاستخدام

منصة إدارة الأجهزة المحمولة ®يوفر IBM Security ®MaaS360 (IBM Security MaaS360) حلاً قائماً على البرمجيات كخدمة (SaaS), حل شامل لإدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) يساعدك على إدارة وتأمين مجموعة كبيرة من نقاط النهاية والمحتوى والبيانات. تتضمن المعلومات التكنولوجية المعلوماتية محمول الدفاع عن التهديدات والهوية كخدمة (IDaaS) مع مصادقة متعددة العوامل (MFA). يقوم الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي الاصطناعي) والتحليلات بتزويد المسؤولين بالمشاكل السطحية وتزويدهم بمعلومات حول ما يتأثر وكيفية علاجها. استكشف ®IBM الأمن ماس 360 برنامج إدارة البيانات الرئيسية

برنامج إدارة البيانات الرئيسية الحلول

برنامج إدارة البيانات الرئيسية الحلول
أحضر جهازك المحمول الخاص بك (نظام أحضر جهازك معك (BYOD))

من خلال برنامج نظام أحضر جهازك الخاص (BYOD) الذي تتم إدارته بشكل صحيح، فإنك تمكّن موظفيك من أن يكونوا أكثر مرونة في كيفية عملهم. يمكنك أن ترى زيادة الإنتاجية، وتحسين الأمان، وخفض التكاليف، وتحسين ثقة الموظفين.
إدارة التنقل المؤسسي (إدارة التنقل المؤسسي)

اجمع بين المستخدم، وإدارة التطبيق والمحتوى مع أمن البيانات القوية لتبسيط الطريقة التي تدير بها بيئة جهازك. ®IBM الأمان maas360 إدارة التنقل المؤسسي يساعد المستخدمين على الاتصال بسرعة بموارد الشركة، مما يتيح زيادة الإنتاجية والتعاون. كما تساعد معلومات التعريف الشخصية (PII) في حماية بيانات الشركة الحساسة ومعلومات التعريف الشخصية (PII) مع الامتثال للوائح التنظيمية الصارمة الخاصة بالشركات.
إدارة نقاط النهاية الموحدة (نقاط النهاية الموحدة (uem))

يساعد نظام إدارة الموارد الموحدة (UEM) من ibm maas360 إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) مجموعة من الشركات على اتباع نهج إدارة حديث، ويتيح تجربة رقمية أفضل للموظفين ويوفر قدرات أمنية متقدمة.
أمن الأجهزة المحمولة

تستهدف التهديدات الشبكات والمستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات بمعدل غير مسبوق. ومع ذلك، فإن القوى العاملة عن بُعد تحتاج إلى وصول فوري وآمن إلى موارد العمل، بغض النظر عن مكان وجودها. تعرّف على كيفية مساعدة أمن الأجهزة المحمولة تكنولوجيا المعلومات وفرق الأمن على تحقيق التوازن المناسب بين الأمان والإنتاجية على الأجهزة.

الخدمات

خدمات نجاح التنقل الناجحة

من خلال عروض ينسق والتعاقدات المخصصة, IBM صُممت مختبرات أمان خدمات نجاح التنقل لخدمات نجاح التنقل لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في شركة ibm maas360 خلال كل خطوة من دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).

 تعرف على المزيد حول خدمات نجاح التنقل (229 كيلوبايت)

دراسات الحالة

التجاري وفا بنك يحمي مئات الأجهزة المحمولة وبفضل ®IBM Security maas360، يمكن لموظفي البنك الوصول إلى البريد الإلكتروني المحمول من الأجهزة الشخصية والاستجابة في الوقت المناسب أثناء تواجدهم خارج المكتب.   قال محمد النحاس، رئيس قسم نظم المعلومات: "مقارنةً بالأنظمة الأخرى، يُعد نظام MaaS360 من أفضل الأنظمة وأكثرها أمانًا". اقرأ كيف تم تمكين نظام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نظام أحضر جهازك معك (BYOD)
تعمل ADSI على تنمية خدمات إدارة البيانات أرادت شركة ADSI، وهي مزوّد خدمات B2B راسخ يقدم خدمات الاتصالات المتنقلة وغيرها من حلول الاتصالات الأخرى، السعي وراء فرصة عمل جديدة: تلبية متطلبات عملاء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل مزيد من الأمن والتحكم. بعد بحث شامل، اختارت شركة ADSI شركة ibm maas360 إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) إلى ®خدمات تكنولوجيا المعلومات المتنامية محمول إدارة البيانات. اقرأ دراسة الحالة
المزيد من قصص النجاح من عملائنا استكشاف جميع إدارات إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) قصص النجاح مع شركة ibm maas360 عبر مجموعة واسعة من الصناعات والمناطق الجغرافية، بما في ذلك معرض مقاطع الفيديو. استكشف كل الحالة

الموارد

حماية جميع أجهزتك المحمولة وإدارتها

تعرّف على كيفية مساعدة برنامج إدارة البيانات الرئيسية maas360 في إدارة جميع أجهزتك وحمايتها عبر أنظمة التشغيل الرئيسية. (43 كيلوبايت)
ماذا تفعل عندما يكون كل جهاز محمول؟

ما عليك سوى نشر وإدارة وإدارة النظام المحمول الآمن التطبيق باستخدام مدير التطبيق maas360 محمول maas360. (42.8 كيلوبايت)
الطريق إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) يمكن أن يعزز أمن نقطة النهاية

تعرف على تطور إدارة الأجهزة الحديثة، والاتجاهات التي تقود الاستثمار في إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) والمزيد.
حماية نقطة النهاية مع الإدارة المتكاملة للتهديدات

ادمج الكفاءة والفعالية من خلال إدارة أي نقطة نهاية حالية مع جميع القدرات الأصلية لإدارة التهديدات. (276 كيلوبايت)
TEI™ of ®IBM Security maas360

اقرأ تحليل Forrester للأثر الاقتصادي الإجمالي (TEI)، والذي يتضمن الوفورات والفوائد التي حققتها شركة maas360.
تقرير بوصلة القيادة من كوبنجر كول - إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) 2021

اعثر على الحل الأنسب لاحتياجاتك وتعرف على ما يقدمه IBM كواحد من الرواد في إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).
الخطوات التالية
IBM الأمن الأمن maas360

استكشاف نهج السحابة المفتوحة لبرنامج إدارة البيانات الرئيسية وإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).

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 maas360 ودعم نظام التشغيل

تعمّق في طرق دعم maas360 لأي جهاز وأي نظام تشغيل.

 تعرف على المزيد (4.9 ميغابايت) استكشف جميع الموارد

احصل على أحدث تقارير محللي إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وموجزات الحلول وندوات الإنترنت المستندات الفنية.

 تعرَّف على المزيد إصدارات maas360 و التسعير

قارن بين إصدارات منتجات maas360 وخطط التسعير لمعرفة أي منها يناسب احتياجات شركتك.

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