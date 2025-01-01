استخدم البرامج التي تساعدك على تحقيق معايير الأمان الخاصة بك والمصرح بها من قبل FedRAMP وFISMA. شون فروم مؤسس مشارك ونائب الرئيس شركة G2SF خلال عملية الاختيار، اختبرنا منتجين، أثبتنا أن maas360 هو الأكثر سهولة في الاستخدام. ومن المزايا الإضافية لـ maas360، على سبيل المثال، أن تكنولوجيا المعلومات تقدم أيضًا شبكة إنترانت على منصة تكنولوجيا المعلومات محمول. أشيل أليمير بروجكتلايدر تكنولوجيا المعلومات دلف لاند ووتر بورد الآن مع maas360، عندما يعود جهاز لوحي يمكننا إجراء إعادة ضبط المصنع لمسح بيانات المقترض دون فقدان الصورة المحملة مسبقًا. جيسون توتين مدير التطوير الرقمي وتطوير التعلم خدمة مكتبة ليدز