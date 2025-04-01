™IBM إنستانا هو الحل الوحيد في الوقت الحقيقي Full Stack Observability: تتبع العينة صفر
IBM Instana Observability تقدم أكثر من حلول مراقبة أداء التطبيقات التقليدية (APM). توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانية الوصول الآلي إلى المعلومات الآلية مع الذكاء الاصطناعي والقدرة على إضفاء الطابع الديمقراطي على المعلومات, جعل تكنولوجيا المعلومات في متناول أي شخص عبر عمليات التطوير، هندسة موثوقية الموقع (SRE)، هندسة المنصة و ITOps، والتطوير.
- ®Instana يمنحك تفصيلاً دقيقاً مدته ثانية واحدة، مما يساعدك على كشف المشاكل أو المعاملات بسرعة.
- بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على آثار بنسبة 100٪ تتيح لك حل المشكلات بسهولة.
®تعمل Instana على وضع البيانات من جميع المصادر، بما في ذلك القياس عن بُعد المفتوح، في سياقها لتوفير الرؤى اللازمة لمواكبة وتيرة التغيير.
تمنحك قابلية الملاحظة من IBM Instana Observability البيانات التي تريدها، مع السياق الذي تحتاجه، لاتخاذ إجراءات ذكية.
تم الحفظ من خلال تحسين الأداء.
تقليل الوقت الذي يقضيه المطور في استكشاف الأخطاء وإصلاحها
إجراءات إعادة الموارد الآلية في 90 يومًا.
®تقوم Instana بجمع بيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي دون أي ثغرات، مما يمنحك تقارير دقيقة وتحليلات تحليلية، ويقلل من وقت رد الفعل، ويعزز قدرات العمل.
®تستخدم Instana الأتمتة في كل جزء من أجزاء المنصة بدءًا من الأجهزة إلى الاكتشاف، ومن التعيين والتجميع وصولاً إلى تصور البيانات والتحليلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
وتتيح البيانات عالية الدقة المقترنة بنماذج الذكاء الاصطناعي الجيني والتعلم الآلي (ML) تقديم توصيات دقيقة وفي الوقت المناسب لإجراءات التخفيف من حدة المشكلات ومعالجتها تلقائيًا لتجنب ثغرات الرؤية.
التسعير بسيط ويمكن التنبؤ به، ويعتمد على عدد المضيفين (الفعليين أو الافتراضيين) الذين تتم مراقبتهم. لا يتم فرض رسوم إضافية على المستخدمين، ووظائف القيمة المضافة، والتطبيقات، والخدمات، والآثار. وبالتالي، يمكن للفرق استخدام المنصة دون القلق بشأن الرسوم المفاجئة.
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