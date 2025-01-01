®قدمت ®Instana سياسة الاستخدام العادل الجديدة التي تضع حدًا أقصى لكمية البيانات التي يمكن استيعابها (325 جيجابايت على Standard و50 جيجابايت على Essentials). استبدال وإزالة الإشارات إلى استيعاب البيانات غير المحدود أو عدم وجود حد أقصى للبيانات.