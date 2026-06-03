فهم التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل والنماذج اللغوية الكبيرة واستكشاف مشكلاتها وحوكمتها على نطاق واسع
مع انتقال المؤسسات من تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل في بيئة التشغيل الفعلي، ظهرت تحديات تشغيلية جديدة. فلم تعد أنظمة الذكاء الاصطناعي نماذج منفصلة تعمل بمعزل عن غيرها، بل أصبحت مهام سير عمل ديناميكية تضم وكلاء ونماذج لغوية كبيرة وخدمات تتخذ قرارات في الوقت الفعلي. ولم تُصمَّم أدوات قابلية الملاحظة التقليدية للأنظمة التي تستدل وتتطوّر وتتصرف بصورة مستقلة، مما يترك الفرق دون مستوى الرؤية والسياق اللازمين لضمان الأداء، وضبط التكلفة، والحفاظ على الثقة.
تتطوّر تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستمرار مع تغيّر الوكلاء والنماذج والاعتماديات، مما يصعّب فهم ما يجري تشغيله وكيفية تفاعل العناصر معًا.
تفتقر الفرق إلى أساليب متسقة لقياس جودة المخرجات وملاءمتها ودقتها عبر مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي، وتعتمد بدلًا من ذلك على المراجعة اليدوية والفحص الجزئي.
قد تنحرف أنظمة الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت، مع تغيّرات في زمن الانتقال والمخرجات واستخدام الرموز المميزة يصعب اكتشافها قبل أن تؤثر في المستخدمين أو الميزانيات.
لا تستطيع الفرق بسهولة فهم كيفية اتخاذ الوكلاء للقرارات أو أسبابها، مما يصعّب استكشاف مشكلات مهام سير العمل أو ضمان المساءلة والحوكمة.
توفّر IBM Instana قابلية ملاحظة عبر مجموعة التقنيات بالكامل للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسّع قدرات قابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية من خلال رؤية أعمق في سلوك الوكلاء، وآليات اتخاذ القرار، وأثرها في الأعمال.
تكتشف Instana مكوّنات الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، وتتتبّع مهام سير العمل من البداية إلى النهاية عبر الوكلاء والخدمات، وتربط إشارات الأداء والتكلفة والجودة ضمن حل موحّد. ومن خلال التقييمات المدمجة، وخطوط الأساس التكيّفية، والرؤية على مستوى المهمة في استدلال الوكلاء، تستطيع الفرق مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئة التشغيل الفعلي وفهمها وتحسينها باستمرار.
والنتيجة هي الانتقال من استكشاف المشكلات وإصلاحها بصورة تفاعلية إلى عمليات ذكاء اصطناعي استباقية وخاضعة للحوكمة، بما يمكّن الفرق من إدارة الأداء، والتحكم في التكلفة، وبناء الثقة في الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
راقب زمن الانتقال ومعدل الإنتاجية واستخدام الرموز المميزة والتكلفة عبر النماذج والخدمات. حدّد مصادر التكلفة، وحسّن الاستخدام، ووائم أداء الذكاء الاصطناعي مع الأهداف التشغيلية.
تتبّع الطلبات عبر الوكلاء، واستدعاءات النماذج اللغوية الكبيرة، والأدوات، والخدمات التقليدية. اعرض مهام سير العمل كاملةً، وافهم كيفية تفاعل مكوّنات الذكاء الاصطناعي ضمن السياق الكامل للتطبيق.
يمكنك تتبع استخدام الرموز المميزة والتكلفة النموذجية على مستويات دقيقة بهدف تحسين النماذج والموجِّهات وإدارة الموارد. استخدم هذه الرؤى لتجنب الإنفاق الزائد ومواءمة النفقات مع أهداف الأداء.
استخدم التقييمات المدمجة لتقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والملاءمة والاتساق. تعلّم السلوك الطبيعي تلقائيًا لاكتشاف انحراف النموذج، والحالات الشاذة، وتغيّرات الأداء بمرور الوقت.
افهم كيفية اتخاذ الوكلاء للقرارات من خلال عرض مهام سير العمل متعددة الخطوات، واستخدام الأدوات، وتفاعلات النماذج اللغوية الكبيرة. شخّص المشكلات بسرعة أكبر من خلال سياق كامل يوضّح كيفية توليد النتائج.
افهم كيفية اتخاذ القرارات، وتأكّد من توافق سلوك الذكاء الاصطناعي مع أهداف الأعمال.
قيّم المخرجات باستمرار، واكتشف الانحراف أو تراجع الأداء مبكرًا.
تتبّع استخدام الرموز المميزة ومسببات التكلفة للحد من الهدر وتحسين الكفاءة.
قلّل متوسط وقت الإصلاح (MTTR)، وتخلّص من تشتّت الأدوات من خلال رؤية موحّدة تمتد عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقليدية.
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اكتشف كيف يغيّر وكلاء الذكاء الاصطناعي طريقة اكتشاف الحالات الشاذة ومعالجتها.
تعرّف على كيفية تنبؤ وكلاء الذكاء الاصطناعي وأجهزة إدارة التعلم الآلي بمشكلات تكنولوجيا المعلومات ومنعها في الوقت الفعلي.
توفّر IBM Instana قابلية ملاحظة وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى رؤية عميقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وهي تمكّن الفرق من اكتشاف مكوّنات الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، وتقييم المخرجات، ومراقبة الأداء والتكلفة، وفهم كيفية اتخاذ القرارات عبر مهام سير العمل المعقدة.
تتتبّع IBM Instana تلقائيًا كل طلب من طلبات الذكاء الاصطناعي عبر مسار عمل الذكاء الاصطناعي بالكامل، بدءًا من موجّه المستخدم وصولًا إلى استدلال النموذج وأي خدمات لاحقة، من دون الحاجة إلى أدوات قياس برمجي يدوية. تحدّد Instana جميع الاعتماديات وتوضّح علاقات الترابط بينها، وتربط بين أنماط زمن الانتقال والأخطاء، وتُبرز مشكلات مثل بطء الاستدلال، أو معوقات الرموز المميزة، أو تراجع أداء وحدات معالجة الرسوميات، أو إخفاقات الموجّهات.
توفّر Instana رؤية تفصيلية في استخدام الرموز المميزة والتكلفة عبر النماذج والخدمات ومهام سير العمل، مما يساعد الفرق على تحديد مسببات التكلفة، وتحسين الاستخدام، وتجنّب الإنفاق غير المتوقع.
تجمع Instana بين المراقبة في الوقت الفعلي والتقييمات المستمرة وخطوط الأساس التكيفية لاكتشاف مشكلات الأداء والانحراف والحالات الشاذة مبكرًا، بما يضمن بقاء أنظمة الذكاء الاصطناعي موثوقة ومتوافقة مع النتائج المرجوة.
نعم. توفّر Instana قابلية ملاحظة موحّدة عبر مجموعة التقنيات بالكامل، تمتد إلى مكوّنات الذكاء الاصطناعي والخدمات التقليدية، مما يتيح رؤية شاملة من البداية إلى النهاية واستكشافًا أسرع للمشكلات عبر التطبيقات الهجينة.
ترصد IBM Instana مقاييس خاصة بالذكاء الاصطناعي، مثل وقت تنفيذ الموجّه، وزمن انتقال الاستدلال، وعدد الرموز المميزة، وسلوك توجيه النماذج، ووقت إنشاء التضمينات، وزمن انتقال الاسترجاع من قواعد بيانات المتجهات. كما تعرض أخطاء مثل حدود نافذة السياق، والموجّهات غير المنسقة بشكل صحيح، وأحداث انتهاء المهلة، مما يساعد الفرق على مراقبة سلوك النماذج والخدمات المحيطة بها معًا.
تعرض Instana كل خطوة في مسار التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) أو المسار متعدد النماذج، بما في ذلك خدمات التضمينات، ومخازن المتجهات، واستدعاءات واجهات برمجة التطبيقات (API)، ونقاط نهاية النماذج اللغوية الكبرى، والخدمات المُصغَّرة اللاحقة. وتحدّد تحليلاتها تلقائيًا السبب الأساسي لمشكلات مثل بطء الاسترجاع، أو حلقات الرجوع، أو تشبّع النموذج، أو معوقات واجهات برمجة التطبيقات (API)، مما يجعل استكشاف المشكلات وإصلاحها أكثر كفاءة.