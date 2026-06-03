توفّر IBM Instana قابلية ملاحظة عبر مجموعة التقنيات بالكامل للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسّع قدرات قابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية من خلال رؤية أعمق في سلوك الوكلاء، وآليات اتخاذ القرار، وأثرها في الأعمال.​

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تكتشف Instana مكوّنات الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، وتتتبّع مهام سير العمل من البداية إلى النهاية عبر الوكلاء والخدمات، وتربط إشارات الأداء والتكلفة والجودة ضمن حل موحّد. ومن خلال التقييمات المدمجة، وخطوط الأساس التكيّفية، والرؤية على مستوى المهمة في استدلال الوكلاء، تستطيع الفرق مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئة التشغيل الفعلي وفهمها وتحسينها باستمرار.​

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والنتيجة هي الانتقال من استكشاف المشكلات وإصلاحها بصورة تفاعلية إلى عمليات ذكاء اصطناعي استباقية وخاضعة للحوكمة، بما يمكّن الفرق من إدارة الأداء، والتحكم في التكلفة، وبناء الثقة في الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.