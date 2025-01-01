يساعدك برنامج IBM InfoSphere Identity Insight على تحديد نقاط الضعف والتهديدات المحتملة، والكشف عن العلاقات الخفية والأنشطة المشبوهة، وتلقي تنبيهات استباقية بناءً على الأنماط المكتشفة.
التوفيق بين الهويات الفريدة أو المتعددة عبر الأنظمة. تقييم إذا ما كان شخصان أو أكثر هما الشخص نفسه، وتحديد السجلات المتعلقة باستخدام معرِّف فريد.
إجراء تحليل لشبكة العلاقات لتحديد إذا ما كان الأفراد أو المجموعات المحددة مرتبطين بأي شكل من الأشكال.
تحديد النشاط المشبوه في بياناتك بسرعة من خلال اكتشاف الكيانات والعلاقات غير الواضحة. تُتيح لك واجهتنا المبسطة اكتشاف الرؤى المخفية بسهولة.
تحديد العلاقات المشبوهة وأنماط النشاط غير المعتادة التي تشمل الأفراد أو المجموعات والتنبيه بشأنها.
المساعدة على إدارة مجموعات بيانات الأسماء متعددة الثقافات والبحث فيها وتحليلها ومقارنتها.
مطابقة وتحليل كميات مختلفة من البيانات المنظمة وغير المنظمة للعملاء للحصول على رؤى أعمق حول العملاء.
إدارة بيانات المؤسسة، وتقديمها في عرض واحد موثوق به، وتمكين مستخدمي الأعمال وتقديم قدرات تحليلية.
الإصدار السحابي لزيادة المرونة في الحصول على عرض موثوق به للبيانات الرئيسية.