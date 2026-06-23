إعادة تنظيم قواعد بيانات IMS مع بقائها متاحة عبر الإنترنت
يُتيح IBM® IMS Online Reorganization Facility for z/OS إعادة تنظيم العديد من أنواع قواعد بيانات IMS مع بقائها متاحة للتطبيقات. باستخدام هذا المنتج، يمكن لمسؤول قاعدة بيانات IMS (DBA) إعادة تنظيم قاعدة بيانات IMS مع الحفاظ على إمكانية وصول تطبيقات IMS إليها بشكل كامل.
إعادة تنظيم قاعدة بيانات IMS
يتولى IMS Online Reorganization Facility for z/OS جميع المهام المطلوبة لإعادة تنظيم قاعدة بيانات IMS، بما في ذلك: تفريغ البيانات وإعادة تحميلها، ومعالجة بادئات قاعدة البيانات، وإعادة بناء الفهارس الثانوية، والتحقق من مؤشرات قاعدة البيانات، وإنشاء نسخة طبق الأصل من قاعدة البيانات المُعاد تنظيمها.
الحصول على جميع إجراءات إعادة التنظيم المطلوبة في خطوة واحدة بسيطة، ما يُلغي الحاجة إلى تدخل المشغِّل أثناء عملية إعادة التنظيم وبعد اكتمالها.
تقليل فترات تعطُّل قاعدة البيانات من ساعات إلى ثوانٍ، ما يعزز توافرها للتطبيقات العاملة على مدار الساعة طوال أيام السنة.
إعادة تنظيم قواعد البيانات من أنواع HDAM وHIDAM وHISAM وSHISAM وPHDAM وPHIDAM.
حماية البيانات الحساسة باستخدام التشفير الشامل في IBM Z وعناصر التحكم في الوصول دون الحاجة إلى أي تغييرات في التعليمات البرمجية.
يعمل IBM® IMS Online Reorganization Facility for z/OS على تحليل وتقييم أوضاع إدارة المساحة وفقًا للسياسات التي يحددها المستخدم لتحديد إذا ما كانت الحدود المقررة قد تم تجاوزها. يكتشف المشكلات قبل أن تؤثِّر سلبًا في تطبيقات IMS. يمكنك جدولة إعادة تنظيم قواعد البيانات المتصلة عبر الإنترنت من خلال تحديد نافذة إعادة تنظيم مسبقًا، ما يساعد على توفير موارد مسؤول قاعدة البيانات (DBA)، وتقليل وقت وحدة المعالجة المركزية، وزيادة إتاحة قاعدة البيانات.
تمثل مرحلة التحقق المرحلة الأولى من عملية إعادة التنظيم عبر الإنترنت. يستخدم IMS Online Reorganization Facility for z/OS هذه المرحلة للتحقق من إمكانية إعادة تنظيم قاعدة بيانات IMS. تتحقق الأداة من إصدار IMS ومستويات مكوناته، وتسجيل DBRC وتعريفات قاعدة البيانات DBD، وتعليمات التحكم الخاصة بالأداة، والتأكد من تخصيص مجموعات البيانات الظلية والمؤقتة بشكل صحيح. تستمر عملية إعادة التنظيم إذا اكتملت خطوة التحقق بنجاح.
يتم إيقاف قواعد بيانات IMS مؤقتًا لفترة وجيزة للسماح بتفريغ مخازن البيانات المؤقتة إلى مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS. ويضمن هذا التقاط أحدث التحديثات في مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS الأصلية. بعد ذلك، يتم نسخ مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS الأصلية إلى مجموعات بيانات IMS الظلية. عند اكتمال عملية النسخ، يتم إجراء توقف قصير ثانٍ لالتقاط أي تحديثات تم إدخالها على مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS الأصلية. يتم أيضًا تطبيق هذه التحديثات على مجموعات البيانات الظلية.
بعد إنشاء مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS الظلية، يتم تفريغها باستخدام أداة التفريغ ثم إعادة تحميلها باستخدام أداة التحميل. وإذا كانت هناك فهارس ثانوية، فستتم إعادة بنائها أيضًا. تتم معالجة العلاقات المنطقية الداخلية وتحديثها باستخدام أداة معالجة البادئات. يتم إنشاء نسخة مطابقة من قواعد بيانات IMS الظلية المُعاد تنظيمها باستخدام أداة نسخ الصور، كما يمكن التحقق من المؤشرات باستخدام أداة فحص المؤشرات.
عند اكتمال إعادة تنظيم مجموعات البيانات الظلية، يتم استبدال مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS الأصلية بمجموعات بيانات IMS الظلية المُعاد تنظيمها. يتم إخطار IMS DBRC بحالة قاعدة البيانات REORG. إذا تغيَّرت تعريفات قاعدة البيانات IMS DBD، يقوم IMS Online Reorganization Facility بتنفيذ ACBGEN. وأخيرًا، تُعيد الأداة تشغيل قاعدة بيانات IMS داخليًا باستخدام الأمر /START، وبذلك تكتمل مرحلة التحويل.
في مرحلة الإكمال، يتم إنشاء التقارير النهائية وحذف مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS الظلية.
موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح
ادعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات أثناء تشغيلها لضمان التوّفر المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقم بإدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف وقواعد البيانات كبيرة الحجم ذات التوافر العالي (HALDBs).
يمكنك تحسين أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات المتاحة عند الطلب والمخصصة للتطبيقات.
دعم تقنيات التكامل المفتوحة لتمكين تطوير التطبيقات الجديدة وتوسيع الوصول إلى معاملات وبيانات IMS.
اعثر على الإجابات وتعرَّف على النصائح والإرشادات لإعداد IMS Tools Solution Packs بشكل مثالي.
تصميم وتشغيل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات وبيانات z/OS.
تتضمن هذه القائمة من مقاطع الفيديو عروضًا توضيحية وتسجيلات البث عبر الإنترنت حول نظام IBM IMS والمنتجات والتقنيات ذات الصلة.