IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

إدارة بيئة IMS ETO الخاصة بك بسلاسة

رسم توضيحي لامرأة تعمل على كمبيوتر محمول عليه أيقونات الأمن الإلكتروني

لمحة عامة

يتيح IBM® IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS للأجهزة الطرفية العاملة عبر VTAM® تسجيل الدخول إلى IMS Transaction Manager (IMS TM)، حتى إذا لم تكن مُعرَّفة أثناء عملية تعريف نظام IMS. ومن دون IMS ETO Support، فإن إضافة الأجهزة الطرفية المعرَّفة في IMS TM أو حذفها أو تعديلها يقتضي إيقاف نظامك العامل عبر الإنترنت لتطبيق هذه التغييرات.

يتولى IMS ETO Support إدارة جميع إعدادات IMS ETO لديك، ويتيح تعيين الخيارات العامة وتحديد خيارات بديلة لمستخدمين أو أجهزة طرفية بعينها. على سبيل المثال، يمكنك تعيين خيارات عامة لمجتمع المستخدمين بأكمله، ثم تعريف خيارات مخصَّصة لأجهزة طرفية معينة أو لمعرِّفات مستخدمين محددة.
تحسين توافر النظام ووصول المستخدمين

يقلِّل فترات التعطّل المجدولة المرتبطة بإدارة الأجهزة الطرفية العاملة عبر VTAM، كما يتيح للمستخدمين بدء جلسات IMS من أي جهاز طرفي عبر VTAM على الشبكة، مما يوفّر وصولًا أسرع وأكثر مرونة إلى النظام.
تعزيز أمان IMS مع تبسيط التكوين

يسهم ربط رسائل المخرجات بالمستخدمين بدلًا من الأجهزة الطرفية في تعزيز أمن IMS، كما أن تقليل عدد وحدات الماكرو المطلوبة يبسِّط تعريفات شبكة الأجهزة الطرفية، مما يوفّر الوقت ومساحة التخزين أثناء إعداد النظام.
تقليل وقت التحقق ووقت إعادة التشغيل

بالنسبة إلى أجهزة ETO الطرفية وهياكل المستخدمين، لا تُخصَّص الموارد إلا عند الحاجة إليها. وعندما تنتفي الحاجة إليها، يتم حذفها.
تقليل الصيانة

الحفاظ على تعريفات الأجهزة الطرفية الثابتة يحتاج فقط إلى عدد قليل من مبرمجي النظام المتمرسين.

الميزات

مهندسو وفنيو تكنولوجيا معلومات يناقشون مشكلة تقنية في غرفة خوادم مع تأثيرات مرئية لاتصال البيانات
تبسيط إدارة النظام

يبسِّط IBM® IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS إدارة بيئات IMS ETO. فإلى جانب دعمه لجميع أنواع الأجهزة الطرفية في IMS، يتيح أيضًا تخصيص شاشات تسجيل دخول المستخدم وتسجيل خروجه، وكذلك طريقة عرض رسائل الخطأ أثناء عملية تسجيل الدخول. كما يدعم تسجيل معلومات الأخطاء ذات الصلة بالاستعانة بسجلات IMS. ويحتفظ IMS ETO Support بسجل لكل تعريفات IMS ETO ويسمح بتحديثها من دون الحاجة إلى إعادة تشغيل IMS.
منظر خلفي لمبرمج كمبيوتر ذكر بشعر مجعد يرتدي سماعات رأس لاسلكية ويقوم بالبرمجة على جهاز كمبيوتر مكتبي في أثناء جلوسه على كرسي
تحسين تسجيل الدخول وتسجيل الخروج

ويمتاز IMS ETO Support بقدرات مخصّصة لعمليات تسجيل الدخول والخروج في ETO. فعلى سبيل المثال، يتيح هذا المنتج لكل نوع من أنواع الأجهزة (SLU1 وSLU2 وSLUP وISC) الانتقال مباشرةً إلى وضع اختبار MFS بعد نجاح تسجيل الدخول إلى ETO. ويمكنه كذلك تصفية محادثات IMS، وإعادة ضبط حالة الجهاز الطرفي، وإزالة الرسائل الموجودة من قائمة الانتظار أثناء عملية تسجيل الخروج من ETO، الأمر الذي يساعد على منع حالات الخطأ عند محاولات تسجيل الدخول اللاحقة إلى ETO.
مطوران يتحدثان ويقومان بالبرمجة على جهاز كمبيوتر محمول في مكتب
القدرة على إنشاء وحدات خروج مستخدمي ETO وتحديثها

تتيح وظيفة IMS ETO للمستخدمين تخصيص تعريفات الأجهزة الطرفية وتعريفات المستخدمين بالاستعانة بعدد من وحدات الخروج المخصّصة. ويتعين كتابة هذه الوحدات بلغة Assembler، وهو ما قد يمثّل تحديًا لكثير من العملاء. ويتيح IMS ETO Support إنشاء وحدات الخروج هذه باستخدام إعداد المعلمات المعتمِدة على الكلمات المفتاحية، دون حاجة العملاء إلى البرمجة بلغة Assembler. ويمكن للمستخدم تعريف نماذج LTERM متعددة للمستخدم نفسه، وتعيين قيم تسجيل الخروج التلقائي، وتعيين أسماء LTERM لجلسات OTMA.
رسم توضيحي لأيقونة قفل بخلفية خريطة العالم
أمان متقدم للمستخدمين والأجهزة الطرفية

بفضل IMS ETO Support، يمكنك الحصول على مستوى أمان متقدم يتيح لك ضبط حماية أوامر IMS على مستوى الكلمة المفتاحية. ويتحقق هذا المستوى المعزَّز من الأمان من خلال استخدام فئة IBM® RACF CIMS، أو وحدة الخروج الخاصة بالمستخدم لمنح صلاحيات أوامر IMS، أو عبر ملفات أمان مخصَّصة ضمن IMS ETO Support. كما يتيح إمكانية تقييد وصول المستخدمين والأجهزة الطرفية إلى أوقات محددة خلال اليوم.
منتجات ذات صلة

رسم توضيحي لامرأة تجلس أمام كمبيوتر محمول ومتّصلة بمخطط يجسِّد تدفق البيانات ومعالجتها.
IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
احصل على الأدوات اللازمة لمراقبة بيئة IMS Transaction Manager وإدارتها بشكل فعال.
رسم توضيحي لشخص يستخدم جهاز كمبيوتر متصلاً بمخطط رقمي
أدوات IMS
يمكنك تحسين أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات المتاحة عند الطلب والمخصصة للتطبيقات.
رسم توضيحي لمخطط سير العمليات في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخوادم، والمجلدات، والتروس، ووحدات التخزين
IMS Database Solution Pack for z/OS
دعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات في أثناء تشغيلها لدعم التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف وقواعد البيانات الكبيرة ذات التوافر العالي (HALDBs)
رسم توضيحي لمختص تكنولوجيا وهو يقوم بالبرمجة على كمبيوتر محمول مع وجود رموز رقمية
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
استخدم مجموعة برمجيات توفر حلاً متكاملاً للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامنين لمجموعات بيانات متعددة ومناطق المسار السريع.

الموارد

وثائق IBM
احصل على معلومات حول كيفية صيانة المنتج واستخدامه.
الأسئلة الشائعة حول حزم حلول IMS Tools
اعثر على الإجابات وتعرف على نصائح وإرشادات الإعداد الأمثل لحزم حلول IMS Tools.
توثيق منتج IMS Tools
منشورات منتجات IMS Tools، وأدلة البرامج، وغيرها من المحتويات التقنية ذات الصلة بصيغة PDF.
مقاطع فيديو حول IMS Tools
تتضمن هذه القائمة من مقاطع الفيديو عروضًا توضيحية وبرامج بث عبر الويب خاصة بمنتج IBM IMS وبالمنتجات والتقنيات ذات الصلة.
اتخذ الخطوة التالية
