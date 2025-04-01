IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration عبارة عن مجموعة من أدوات عمليات التطوير الحديثة التي تعمل في ® Red Hat OpenShift (الرابط موجود خارج ®IBM.com) حاوية تساعد مطوري البرامج في تحديث الإرث IBM i التطبيق.
بناء ونشر الجيل التالي من IBM i التطبيق لتحقيق القيمة الكاملة لتنفيذ سحابة هجينة وتطبيق CI/CD متعدد المنصات. IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration إرشاد مطوري البرامج لديك من خلال اتصالات الواجهة المريحة والمراسلة التقنية المؤسسية التي تمكّنهم من إضافة قيمة تجارية جديدة إلى IBM i التطبيق.
قم بتدوير بيئات تطوير IBM i بسرعة وإزالتها عند الانتهاء.
أتمتة تحويل RPG ذات التنسيق الثابت إلى RPG ذات التنسيق الحر.
أنشئ تطبيقًا جديدًا IBM i للأعمال التجارية بسرعة وانشرها بشكل أسرع من أي وقت مضى.
تبسيط عملية تطوير التطبيق باستخدام خط أنابيب عمليات تطوير واحد من الاختبار إلى الإنتاج.
تقليل منحنى التعلم للمطورين الجدد باستخدام التقنيات الحديثة مثل التقنية الحديثة Git و Jenkins.
اسمح لـ IBM i التطبيق بتحقيق قيمة سحابة هجينة مع تطبيق CI/CDD متعدد المنصات.
يضمن كتابة التطبيقات بشكل آمن طوال دورة حياة التطوير بأكملها
تنفيذ CI/CDD للتطوير الجديد IBM i التطبيق الجديد
حاويات التطبيق لقابلية النقل إلى بيئات مختلفة والسحابة
استخدام IDE قائم على المتصفح مشابه لـ Visual Studio
تحويل صيغة RPG ذات التنسيق الثابت تلقائيًا إلى صيغة RPG حرة لسرعة تحديث التطبيق
يقلل من منحنى التعلم للمطورين الجدد من خلال الاستفادة من Git و Jenkins التكامل IBM i التطبيق التطوير
تجربة سحابة هجينة خالية من الاحتكاك تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وتحمي من السحابة الأساسية إلى السحابة وتبسط الرؤى
نظام تشغيل متكامل تمامًا مع قاعدة بيانات، وبرمجيات وسيطة، وأمن، ووقت تشغيل وبرنامج Hypervisor - كل ذلك مضمن لتشغيل التطبيق العملي
بيئة تطوير متكاملة مبنية على Eclipse ، مصممة لبناء IBM i التطبيق
توفر شبه مستمر في التطبيق مع كشف متقدم للأعطال وتجاوزها واستعادة القدرات
دليل تنفيذي للإستراتيجيات ودليل تنفيذي لـ خارطة الطريق IBM i على ®Power
تحليل متعمق لوفورات التكاليف وفورات الأعمال التي يتيحها IBM i.
بث ويب ويب تحديث التطبيق والتقنيات المتاحة لمساعدة المؤسسات على تحويل IBM i التطبيق