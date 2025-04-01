IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration
الوصول إلى IBM i الطريق
محترف مبتسم يعمل على كمبيوتر محمول في المكتب

IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration عبارة عن مجموعة من أدوات عمليات التطوير الحديثة التي تعمل في ® Red Hat OpenShift (الرابط موجود خارج ®IBM.com) حاوية تساعد مطوري البرامج في تحديث الإرث IBM i التطبيق.

بناء ونشر الجيل التالي من IBM i التطبيق لتحقيق القيمة الكاملة لتنفيذ سحابة هجينة وتطبيق CI/CD متعدد المنصات. IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration إرشاد مطوري البرامج لديك من خلال اتصالات الواجهة المريحة والمراسلة التقنية المؤسسية التي تمكّنهم من إضافة قيمة تجارية جديدة إلى IBM i التطبيق.
المزايا
توفير أسرع

قم بتدوير بيئات تطوير IBM i بسرعة وإزالتها عند الانتهاء.
تحديث IBM i التطبيق

أتمتة تحويل RPG ذات التنسيق الثابت إلى RPG ذات التنسيق الحر.
تقليل وقت الوصول إلى السوق

أنشئ تطبيقًا جديدًا IBM i للأعمال التجارية بسرعة وانشرها بشكل أسرع من أي وقت مضى.
خط أنابيب عمليات التطوير الفردي

تبسيط عملية تطوير التطبيق باستخدام خط أنابيب عمليات تطوير واحد من الاختبار إلى الإنتاج.
تسريع تأهيل المطورين على متن الطائرة

تقليل منحنى التعلم للمطورين الجدد باستخدام التقنيات الحديثة مثل التقنية الحديثة Git و Jenkins.
تمكين السحابة

اسمح لـ IBM i التطبيق بتحقيق قيمة سحابة هجينة مع تطبيق CI/CDD متعدد المنصات.
ميزة الأمان والاختبار الآلي

يضمن كتابة التطبيقات بشكل آمن طوال دورة حياة التطوير بأكملها

 التعليقات المستمرة

تنفيذ CI/CDD للتطوير الجديد IBM i التطبيق الجديد

 النقل بالحاويات

حاويات التطبيق لقابلية النقل إلى بيئات مختلفة والسحابة

 IDE المستند إلى المتصفح

استخدام IDE قائم على المتصفح مشابه لـ Visual Studio

 التحويل التلقائي لـ RPG

تحويل صيغة RPG ذات التنسيق الثابت تلقائيًا إلى صيغة RPG حرة لسرعة تحديث التطبيق

 Git و Jenkins التكامل

يقلل من منحنى التعلم للمطورين الجدد من خلال الاستفادة من Git و Jenkins التكامل IBM i التطبيق التطوير

كيفية عمل المعلوماتية

تحويل IBM i تطوير التطبيق إلى السحابة تأمين النشر الآمن IBM i التطبيق تحويل الإرث آر بي جي إلى الشكل الحر الحديث
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 تحديث IBM i التطبيق الخاص بك

بث ويب ويب تحديث التطبيق والتقنيات المتاحة لمساعدة المؤسسات على تحويل IBM i التطبيق
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