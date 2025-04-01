IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration عبارة عن مجموعة من أدوات عمليات التطوير الحديثة التي تعمل في ® Red Hat OpenShift (الرابط موجود خارج ®IBM.com) حاوية تساعد مطوري البرامج في تحديث الإرث IBM i التطبيق.

بناء ونشر الجيل التالي من IBM i التطبيق لتحقيق القيمة الكاملة لتنفيذ سحابة هجينة وتطبيق CI/CD متعدد المنصات. IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration إرشاد مطوري البرامج لديك من خلال اتصالات الواجهة المريحة والمراسلة التقنية المؤسسية التي تمكّنهم من إضافة قيمة تجارية جديدة إلى IBM i التطبيق.