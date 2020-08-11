يُتيح IBM Content Manager OnDemand on Cloud للعملاء أرشفة التقارير، والمراسلات، وسجلات المعاملات على IBM Cloud. يعتمد IBM Content Manager OnDemand on Cloud على الحل الرائد في السوق للبيئات المحلية وتتم استضافته على بنية تحتية آمنة ذات مستأجر واحد.
يوفر بنية تحتية خاصة ذات مستأجر واحد موزعة عبر مراكز بيانات مزدوجة لضمان التوافر العالي، بما في ذلك الصيانة الروتينية، والنسخ الاحتياطي، والتحديثات.
يُتيح لفريق تكنولوجيا المعلومات التركيز على أولويات العمل الأخرى من خلال الإشراف على المهام الإدارية الخاصة بالتطبيقات.
يُبسِّط خدمة العملاء من خلال تمكين ممثلي خدمة العملاء من الوصول السريع إلى مراسلات العملاء في أي وقت ومن أي مكان.
يعمل تلقائيًا على أرشفة مجموعة واسعة من مستندات المعاملات، والتقارير، ومراسلات العملاء.
John Rigg
رئيس المكتب / إدارة الخدمات الإنسانية في إلينوي
مع الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ حل IBM ECM، انخفض وقت استرجاع مستندات سجل الحالات من دقائق إلى ثوانٍ، ما ساهم في تحسين إنتاجية الموظفين وجودة الخدمة المقدمة للعملاء. “