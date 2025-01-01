تواجه فرق التطبيقات والبنية التحتية للتطبيقات في أثناء سعيها لتحديث تطبيقاتها تحديات متزايدة في الحفاظ على استمرارية الأعمال وأداء التطبيقات وتوافرها وتجربة المستخدم في نهاية المطاف بسبب:

تعقيد البنية التحتية والاعتماد على مستوى الشبكات والافتقار إلى الأتمتة

قابلية التوسع والأداء - تصميم بنية تحتية تتوسع بفعالية مع النمو وتلبي متطلبات الأداء

المرونة المحدودة للتطبيقات - مقص الدعم لمرونة اتصال التطبيقات، والاعتماد على بنى الشبكات الأساسية لتحقيق المرونة.

الأدوات والعمليات لتعزيز التعاون بين فرق التطوير وفرق العمليات.

لمعالجة هذه المشكلات، تحتاج فرق التطبيقات والبنية التحتية للتطبيقات إلى التمكين من أجل: