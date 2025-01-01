تتضمن استحقاقات ®الرؤى الرؤى الخاصة بك جميع البرامج التي تحتاجها لتشغيل ®تشغيل محور سحابة هجينة أمن البيانات. لست بحاجة إلى إحضار ترخيص ®Red Hat OpenShift الخاص بك.

المقاييس



®يتم تسعير ®Guardium الرؤى باستخدام اثنين من المقاييس Virtual Servers (MVS) ونواة المعالج الافتراضي (VPC). و MVS هو جهاز كمبيوتر (مادي أو افتراضي) يتألف من وحدات معالجة وذاكرة وعمليات إدخال/إخراج، ويقوم بتنفيذ الإجراءات أو الأوامر أو التطبيق المطلوب لمستخدم أو أكثر أو جهاز عميل واحد أو أكثر. إن VPC هو نواة معالج في خادم فعلي غير مقسم، أو نواة افتراضية مخصصة لخادم Virtual Servers.

عند شراء ®Guardium الرؤسى، يمكن للعملاء اختيار مقاييس واحدة أو الجمع بينهما للحصول على الدعم الكامل لبيئات السحابة المحلية.

نصيحة: إذا كان لديك أي من مصادر البيانات السحابة التي لا تحتوي على مقاييس بيانات قائمة على الحوسبة، فاستخدم مقاييس MVS. على سبيل المثال، يوفر ®Guardium مراقبة نشاط البيانات على AWS S3. نظرًا لعدم وجود VPC مقترن بخدمة S3، استخدم MVS المقاييس MVS. لذا، 1 دلو (مثيل) AWS S3 = 1 MVS.