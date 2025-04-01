IBM ®غوارديوم الرؤى الرؤى
تحسين أمن البيانات والامتثال لسير العمل والرؤية للبيانات عبر بيئات السحابة
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مؤتمر IBM TechXchange 2024 | 21-24 أكتوبر في لاس فيجاس

تحديث أمن البيانات - خريطة الطريق الشاملة IBM ®Guardium

تعرّف على كيفية حماية بيانات المؤسسة في أي مكان وإدارة المخاطر الحالية والناشئة.

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أمن البيانات والامتثال للبيانات من حل واحد

تساعد منصة IBM ®Guardium ®Guardium الرؤى أمن البيانات الشركات على تعزيز برامجها أمن البيانات. تم تصميم نظام المعلومات التكنولوجية لتزويد أخصائيي المعلوماتية بمركز مركزي حيث يمكنهم الاحتفاظ بالبيانات المراقبة لأغراض الامتثال أو التحليل طالما احتاجوا إلى ذلك. مع أفضل ميزة في فئتها مثل الامتثال التلقائي والتدقيق وإعداد التقارير ومراقبة زمن شبه حقيقي، ®يمكن لـ Guardium الرؤى:

  • استيفاء لوائح الامتثال للبيانات مع تقليل وقت الإعداد للتدقيق
  • تكملة وتعزيز نشر IBM ®Guardium لحماية البيانات ®Guardium الحالي
  • المساعدة في حماية بيانات العملاء والمعلومات الحساسة
  • حل تحديات الامتثال للبيانات ومراقبة نشاط البيانات السحابية
 قم بتحميل ®الرؤى الرؤى للأمان والامتثال صحيفة البيانات
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تُظهر فئة IBM ®Guardium على أنها "إيجابية قوية"، مما يجعل شركة تكنولوجيا المعلومات رائدة بشكل عام.

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تتم مراقبة مصادر البيانات مباشرةً عن طريق ®Guardium الرؤساء.

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تعمل قوالب الامتثال المُعدَّة مسبقًا على وضع أمن المعلومات لديك لتلبية أكثر معايير الأمان صرامةً (اللائحة العامة لحماية البيانات، وPCI، وSOX) ومتطلبات الامتثال.

 مراقبة معايير الأمان

حالة الاستخدام

أمن البيانات وحمايتها الامتثال للبيانات

التكامل

من خلال دمج ®Guardium Data Protection و ®Guardium الرؤسى، يمكنك تبسيط بنيتك وزيادة سرعة الاستجابة للتهديدات ومتطلبات العمل وتحسين الاستجابة للتهديدات ومتطلبات العمل.

IBM ®غوارديوم حماية البيانات

يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة بمخزن البيانات في أي مكان.

IBM ®Guardium Discover and Classify

الاعتماد على الاكتشاف والتصنيف القائم على البيانات الحساسة والمنظمة المستندة إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.

IBM Guardium Data Encryption

قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات لأنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات الخاصة بك.

IBM ®مدير دورة حياة المفتاح ®Guardium Key Lifecyycle Manager

توفير إدارة مركزية وآمنة للمفاتيح مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.

 IBM ®ضعف التقييم ®Guardium Vulnerability

قم بحماية بياناتك من خلال فحص المعلومات التي تكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.

 IBM ®Guardium DSPM (إدارة البيانات)

اكتشف بيانات ظلية وحلل الحركة واكتشف نقاط الضعف باستخدام DSPM.
احصل على دراسة فورستر للأثر الاقتصادي الكلي™ من دراسة فورستر للأثر الاقتصادي الكلي من ®حماية البيانات Guardium
إصدار تجريبي مجاني جرّب آلية تحديد بيئة الوصول المجانية لمدة 3 أيام

اختبار حماية البيانات وتوافقها في سيناريوهات العالم الحقيقي. خالية من المخاطر. لا يوجد التزام. بياناتنا فقط.

جرب ®Guardium ®Guardium الرؤى Premium الإصدار

احصل على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا وشاهد كيف يمكن لـ ®Guardium الرؤى Premium المساعدة في توفير رؤية موحدة للنشاط عبر سحابة مجاني.

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