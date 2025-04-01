IBM ®غوارديوم الرؤى الرؤى

من خلال دمج ®Guardium Data Protection و ®Guardium الرؤسى، يمكنك تبسيط بنيتك وزيادة سرعة الاستجابة للتهديدات ومتطلبات العمل وتحسين الاستجابة للتهديدات ومتطلبات العمل.

IBM ®غوارديوم حماية البيانات يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة بمخزن البيانات في أي مكان.

IBM ®Guardium Discover and Classify الاعتماد على الاكتشاف والتصنيف القائم على البيانات الحساسة والمنظمة المستندة إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.

IBM Guardium Data Encryption قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات لأنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات الخاصة بك.

IBM ®مدير دورة حياة المفتاح ®Guardium Key Lifecyycle Manager توفير إدارة مركزية وآمنة للمفاتيح مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.

IBM ®ضعف التقييم ®Guardium Vulnerability قم بحماية بياناتك من خلال فحص المعلومات التي تكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.