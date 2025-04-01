IBM ®غوارديوم الرؤى الرؤى

تحديث أمن البيانات - خريطة الطريق الشاملة IBM ®Guardium
تعرّف على كيفية حماية بيانات المؤسسة في أي مكان وإدارة المخاطر الحالية والناشئة.
تساعد منصة IBM ®Guardium ®Guardium الرؤى أمن البيانات الشركات على تعزيز برامجها أمن البيانات. تم تصميم نظام المعلومات التكنولوجية لتزويد أخصائيي المعلوماتية بمركز مركزي حيث يمكنهم الاحتفاظ بالبيانات المراقبة لأغراض الامتثال أو التحليل طالما احتاجوا إلى ذلك. مع أفضل ميزة في فئتها مثل الامتثال التلقائي والتدقيق وإعداد التقارير ومراقبة زمن شبه حقيقي، ®يمكن لـ Guardium الرؤى:
تُظهر فئة IBM ®Guardium على أنها "إيجابية قوية"، مما يجعل شركة تكنولوجيا المعلومات رائدة بشكل عام.
تتم مراقبة مصادر البيانات مباشرةً عن طريق ®Guardium الرؤساء.
تعمل قوالب الامتثال المُعدَّة مسبقًا على وضع أمن المعلومات لديك لتلبية أكثر معايير الأمان صرامةً (اللائحة العامة لحماية البيانات، وPCI، وSOX) ومتطلبات الامتثال.
من خلال دمج ®Guardium Data Protection و ®Guardium الرؤسى، يمكنك تبسيط بنيتك وزيادة سرعة الاستجابة للتهديدات ومتطلبات العمل وتحسين الاستجابة للتهديدات ومتطلبات العمل.
يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة بمخزن البيانات في أي مكان.
الاعتماد على الاكتشاف والتصنيف القائم على البيانات الحساسة والمنظمة المستندة إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.
قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات لأنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات الخاصة بك.
توفير إدارة مركزية وآمنة للمفاتيح مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.
قم بحماية بياناتك من خلال فحص المعلومات التي تكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.
اكتشف بيانات ظلية وحلل الحركة واكتشف نقاط الضعف باستخدام DSPM.
اختبار حماية البيانات وتوافقها في سيناريوهات العالم الحقيقي. خالية من المخاطر. لا يوجد التزام. بياناتنا فقط.
احصل على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا وشاهد كيف يمكن لـ ®Guardium الرؤى Premium المساعدة في توفير رؤية موحدة للنشاط عبر سحابة مجاني.