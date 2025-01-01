IBM® Guardium Data Protection مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها.

IBM® Guardium Discover and Classify حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي للاكتشاف السريع والتصنيف الدقيق للبيانات الحساسة أينما كانت. يوفر اكتشاف البيانات بدقة تبلغ 98.6% في البيانات المنظمة ودقة تبلغ 100% مع البيانات غير المنظمة.

IBM® Guardium Data Encryption يُمكنك تشفير الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات التي تستخدمها والتعامل مع لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

IBM® Guardium Key Lifecycle Manager يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.

IBM® Guardium Vulnerability Assessment افحص بياناتك للكشف عن الثغرات والتهديدات والحدود الأمنية للمساعدة على حماية بياناتك.