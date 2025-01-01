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تعرف على المزيد حول إمكانات الحل وحسابات التقنية السحابية المدعومة، وكيفية مساعدة إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) في تصنيف البيانات وأمن البيانات السحابية.

 ملخص سوق DSPM في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

اقرأ تقييم المحلل لسوق DSPM الناشئ وكيف يمكن الاستفادة منه في إدارة المخاطر.
تقارير الخبراء المحللين وأوراق البيانات والكتب الإلكترونية

أوقف تسريبات بيانات الظل باستخدام المراقبة والتحكم الذكي.

تعرف على المزيد

 Guardium DSPM على AWS

احصل على رؤية للبيانات الحساسة، وقم بتعيين تدفقات البيانات وكشف الثغرات الأمنية باستخدام DSPM.

 KuppingerCole Leadership Compass لمنصات أمن البيانات

احصل على نظرة عامة على سوق منصات أمن البيانات.

 IDG: IBM Guardium على AWS

تعرف على كيفية ضمان امتثال البيانات في عالم السحابة المتعددة الهجينة.

تقرير تكلفة خرق البيانات 

سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على معارف حول كيفية تقليل هذه التكاليف من تجارب خاضتها 604 منظمة و3556 من قادة الأمن الإلكتروني والأعمال.

اقرأ التقرير
منشورات المدونة إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) مقابل إدارة وضع الأمن السحابي (CSPM)

هل أنت قلق بشأن عمليات اختراق أمن بيانات السحابة؟ التشفير وحده لا يكفي. تعرف على حل DSPM لإدارة وضع أمن البيانات، مفتاح أمن البيانات السحابية الحقيقي.

 هل بيانات السحابة معرضة للخطر؟ قم بتأمينها الآن

تعد عمليات اختراق السحابة مكلفة وشائعة، خاصة في عالم السحابة المتعددة. تعرّف كيف أن حماية بيانات السحابة الأصلية يمكن أن تحافظ على سلامة بياناتك وزيادة الابتكار.

 مدونات Guardium

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مقاطع فيديو تعليمية سريعة
ندوات الإنترنت التنقل في مكان وجود البيانات

تعرّف على الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز تسكين بياناتك من خلال إجراءات الامتثال.

اكتشف أفضل ممارسات الصناعة للتحكم في بياناتك وحمايتها من الانتهاكات وغرامات الامتثال.

 هل بياناتك السحابية آمنة حقًا؟

يعمل Guardium على تبسيط أمن بيانات السحابة. تعرف على كيفية الحصول على إدارة وضع أمن البيانات على أجهزة إدارة وضع الأمن السحابي.

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الأسئلة الشائعة

ما موفري خدمات السحابة الذين يدعمهم Guardium DSPM؟

يدعم Guardium DSPM جميع مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين، مثل Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform (GCP) و Microsoft Azure.
يتم نشر مكون Guardium DSPM Analyzer في حساب السحابة الخاص بالعميل مع الأذونات والتكوين المناسبين.

 هل يمكن تشغيل Guardium DSPM على التخزين المحلي أو على أنه نشر برنامج؟

لا، يعمل Guardium DSPM حصريًا في نموذج SaaS.

 هل أحتاج إلى أي منتجات أخرى من Guardium لاستخدام Guardium DSPM؟

لا، لن تحتاج إلى أي منتجات أخرى من Guardium لاستخدام أداة Guardium DSPM.

 هل يمكن لأداة Guardium DSPM تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي؟

في حين أن أداة Guardium DSPM لا تركز على أوامر رسمية محددة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (HIPAA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (CCPA) وغيرها، إلا أنها توفر قدرات من شأنها مساعدة المنظمات على تحديد التكوينات الخاطئة المحتملة التي يمكن أن تؤثر في خصوصية البيانات. يمكن أن تساعد هذه الإمكانات في الحفاظ على الامتثال للوائح ذات الصلة.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ رحلتك مع DSPM. جرّب Guardium DSPM مجانًا من خلال فترة تجريبية مدتها 30 يومًا أو احجز اجتماعًا مجانيًا لمدة 30 دقيقة مع أحد خبراء Guardium للحصول على إجابات عن أسئلتك.

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