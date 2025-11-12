تصدير أي مجموعة من الملفات كمستندات من IBM FileNet Image Services الى نظام الملفات
يقوم برنامج IBM® Export for FileNet® Image Manager بتصدير المستندات بسرعة وسهولة من خدمات صور IBM FileNet Image Services.
يمكن تنفيذ الإجراء بتنسيق إدخال مطابق لـ IBM FileNet BatchIt لاستيراده إلى طرف خلفي لـ FileNet، دون خطوات إضافية. يوفر التطبيق نقاط تفتيش وإمكانيات إعادة التشغيل لإدارة الإجراء بشكل مريح.
أتمتة عملية التقاط البيانات لتقليل التكاليف وإعادة توزيع الموظفين على العمليات الحساسة.
استيراد البيانات إلى واجهة خلفية ل FileNet باستخدام IBM FileNet BatchIt، بدون تغييرات إضافية.
استخدم آلية الاسترداد التلقائي لمحاولة التصدير مرة أخرى، كليًا أو جزئيًا.
يعمل Export for FileNet Image Manager كأداة تصدير مركزية لأي تنسيق ملف.
يعمل Export for FileNet Image Manager كأداة سطر أوامر ويمكن استدعاؤه من تطبيقات أخرى.
تساعد نقاط التفتيش وقدرات إعادة التشغيل قسم تكنولوجيا المعلومات على تشغيل عمليات التصدير بسلاسة.
يمكنك تخزين وإدارة كميات كبيرة من المعلومات مع توفرها بدرجة عالية.
تعرَّف على المزيد حول أصول وعروض خدمات برمجيات إدارة المحتوى المؤسسي من IBM.