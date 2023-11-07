كيفية إدارة المخاطر المناخية لتعزيز الاستدامة يؤثر الطقس على كل الأعمال التجارية، كل يوم، مما يتطلب من قادة الصناعات التخطيط والاستجابة للاضطرابات الفورية والاتجاهات طويلة الأجل.

كيف أن البيانات هي مفتاح إدارة الأصول الذكية من أجل المضي قدمًا في بيئة سريعة التغيير، تنتقل الشركات من الاعتماد على الوقت إلى التنبؤ والمراقبة والإدارة.

كيف تساهم البيانات الجغرافية المكانية في بناء كوكب أكثر صحة و ®اقتصاد مرن إن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأحداث المناخية القياسية تذكرنا بأن سلامتنا واقتصادنا العالمي وبيئتنا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.

كيف يمكننا الاستفادة من الزراعة المستدامة هناك جهود مركزة على تحديث الصناعات الزراعية، ومعلومات الطقس القائمة على البيانات المناخية هي مفتاح الاستدامة.

كيفية إنشاء المزيد من العمليات الأصلية المستدامة، واحدة تلو الأخرى يمكن لمجموعة الأعمال اليوم إنشاء عمليات أكثر استدامة مع تقديم المزيد من القيمة إلى مجموعتها.

كيف يمكن لتسخير ®قوة للبيانات والذكاء الاصطناعي أن يفعّل الاستدامة تنطوي سلسلة التوريد وإدارة الأصول على بعض من أهم الفرص لتحسين البيئة والابتكار.

كيف يمكن لمرفق الخدمات أن يستعد للطقس القاسي بالبيانات والذكاء الاصطناعي يمكن العثور على جذور الأضرار المالية وانقطاع التيار الكهربائي وعدم موثوقية الشبكة في هذه التحديات الرئيسية التي تعاني منها مرفق الخدمات الكهربائية في الولايات المتحدة حاليًا

التخفيف من أثر تغير المناخ في التأمين والخدمات المالية الأخرى على مستوى القطاع المالي، هناك مخاطر انتقالية يجب أخذها في الاعتبار أثناء انتقالنا إلى اقتصاد منخفض الكربون. سيتعين على العديد من شركات الخدمات المالية إعادة تقييم محفظة كبيرة من الاستثمارات.