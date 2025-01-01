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تحسين عملية اتخاذ القرار وتحسين العمليات الخاصة بك من خلال المعلومات البيئية وبيانات الطقس الرائدة عالميًا
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رسم توضيحي توضيحي يمثل IBM الذكاء البيئي التسعير البيئي
تفاصيل التسعير

®تتوفر حلول IBM للذكاء البيئي مع ترخيص قائم على الاستهلاك. يوفر الاستحقاق الأساسي مجموعة واسعة من الوظائف، وهناك خيارات مرنة لإضافة الحلول التي تناسب احتياجات عملك أثناء نموك. نموذج التسعير مناسب تماماً لحالة الاستخدام والشخصية التي تبحث عنها. تم تصميم تكنولوجيا المعلومات للتوسع قابل للتوسع, يلبي احتياجات مجموعة من المستخدمين بدءًا من مديري عالم البيانات ومديري الأعمال إلى العملاء، مما يسهل إنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا لمواجهة المخاطر المناخية. كما تقدم شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضاً حلولاً قائمة على سير العمل الخاصة بـ "سير العمل" لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

 تقرير شبكة G2 مومنتوم® لإدارة الاستدامة
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*الأسعار المعروضة لا تشمل أي ضرائب مطبقة                                                                    Essentials ابتداءً من 500 دولار أمريكي شهرياً Standard ابتداءً من 3,750 دولار أمريكي شهرياً Premium بدءاً من 10,000 دولار أمريكي شهرياً

لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتهيئة مع مؤشرات الأداء الرئيسية وتنبيهات الطقس للتوعية بالحالة

Interactive Maps طبقات تتيح عرض أحوال الطقس في مواقع مختلفة

الصناعات العمليات التشغيلية للمبتدئين لوحة المعلومات الزراعة

بداية العمليات التشغيلية للمعلومات الطاقة ومرفق الخدمة

كاتب عمليات بدء التشغيل في الصناعات لوحة المعلومات الطاقة المتجددة

البيانات التاريخية عند الطلب لتحليل الأحداث

الأحوال الجوية الحالية في الموقع وتنبيهات الطقس، بما في ذلك التقويم وأعماق الثلوج

أحوال الطقس الحالية والمتوقعة المحسّنة: تحديثات آنية وتوقعات لمدة 15 يوماً

طقس شديد: العواصف، والمسارات الاستوائية، والزلازل، والأعاصير، والقص، والبرد، والأمطار، والثلوج، والجليد

مؤشرات نمط الحياة والمستهلكين: جودة الهواء، وحبوب اللقاح، وتفشي الإنفلونزا، والمد والجزر، والتنفس، واحتمالية الصقيع، والغولف والسفر الترفيهي

الزراعة: رصد وتتبع وتتبع وتهيئة الظروف للزراعة والمحاصيل السلامة

مصادر الطاقة المتجددة: تتبع ظروف الرياح والطاقة الشمسية لمزارع الطاقة المتجددة

موسمية ودون موسمية: التحليل التنبؤي الذي يساعد على توقع سلوك السوق والمخاطر المحتملة

توقعات احتمالية مع توقعات لمدة 15 يومًا

أجهزة الاستشعار عن بُعد ومجموعات البيانات المرئية المستندة إلى Satellite

يتضمن كتالوج البيانات الجغرافية المكانية توقعات الطقس، ومعلومات عن الكواكب، وأنماط المناخ، واحتمالات مخاطر حرائق الغابات

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

وحدة تنبيهات لإنشاء Business Rules ضد أكثر من 300 حالة طقس

منشئو التكوين: منشئ لوحة المعلومات، ومنشئ البطاقات

منشئو سير العمل: مُنشئ قائمة انتظار العمل، ومنشئ القرارات، ومنشئ مواضيع البحث، ومنشئ البيانات/إدارة الوظائف

الزراعة الزراعة الدقيقة والمحاصيل السلامة المحصولية

ومرفق الخدمة التنبؤ بانقطاع التيار الكهربائي

ومرفق الخدمة إدارة الغطاء النباتي (Satellite)

ومرفق الخدمة: إدارة الغطاء النباتي (ليدار)

الطاقة ومرفق الخدمة الطاقة المتجددة

خدمات البيانات لإدارة الغطاء النباتي

خدمة تجميع الليدار

الخدمات الخاصة بتطبيقات منشئ الحلول

أنظمة نظم المعلومات الجغرافية (Esri)

نظام طلب الخدمة (ibm maximo)

Enterprise أنظمة إدارة الأصول (®ماكسيمو)

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
التأهيل والدعم
الخدمة الذاتية على متن الطائرة

يُعد الذكاء البيئي من IBM مجموعة من التطبيقات سهلة التكوين وسهلة الاستخدام. يمكن للعملاء البدء في العمل بطريقة الخدمة الذاتية مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالبيانات ولوحات المعلومات مع القليل من التنفيذ أو بدونه. يمكنك الوصول إلى وثائقنا على الإنترنت للبدء في العمل.
التدريب والتوثيق عبر الإنترنت

احصل على وثائق المنتج الخاصة بـ IBM Environmental Intelligence، بما في ذلك الجديد والبدء في العمل والمنصة التطبيقية والوظائف الإضافية المتاحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمراجع الإضافية.
مكتب المساعدة

بوابة دعم الخدمة الذاتية. ابدأ حالة، وتفاعل مع أعضاء مجتمعنا في المنتديات، وقم بزيارة جميع الموارد المتاحة لجميع عملائنا - بما في ذلك الدورات التدريبية ومحتوى الإصدار ودليل المشرف.
اتخذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد حول كيف يمكن لحلول الذكاء البيئي أن تساعدك في مراقبة وتخفيف حدة الظواهر الجوية المتطرفة؟ استكشف ميزة إصدار تجريبي مجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًا مخصصًا للذكاء البيئي.
المزيد من الطرق للاستكشاف قراءة الوثائق اكتشف IBM شريك الأعمال ابحث عن الدعم استكشاف الموارد انضم إلى المجتمع
الحاشية

الأسعار المعروضة إرشادية وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم سارية وتخضع لتوافر المنتج المعروض في المنطقة المحلية. 