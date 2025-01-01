خدمات المراقبة
توقع الظواهر المناخية الشديدة والاستجابة لها من خلال استخدام أدق بيانات الطقس في العالم
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رسم توضيحي توضيحي يمثل خدمات مراقبة الذكاء البيئي من IBM
الطقس المتطرف قد يجعل أي عمل تجاري عرضة للخطر 

توفر حلول ®IBM للمعلومات البيئية من آي بي إم مراقبة أحوال الطقس في الوقت الفعلي لمساعدتك على التنبؤ بالتأثير المحتمل لمخاطر المناخ والطقس. من خلال الجمع بين مدخلات بيانات الطقس وتحليلات المخاطر المناخية وإمكانات محاسبة الكربون، تمنحك خدمات المراقبة البيئية للمنصة الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ القرارات التي يمكن أن تحافظ على استمرارية أعمالك. 

 
كيف يمكن لمرفق الخدمات أن يستعد للطقس القاسي بالبيانات والذكاء الاصطناعي
ما تحصل عليه
تصورات لوحة المعلومات تجمع لوحة المعلومات المرئية القابلة للتكوين بين مجموعة واسعة من معلومات الطقس وأدوات دعم القرارات المناخية والخرائط والبيانات الأساسية لإظهار تأثير الأحوال الجوية على أعمالك.
وحدة التنبيهات يمكن لوحدة التحكم في تنبيهات حلول الذكاء البيئي من IBM إرسال رسائل تلقائية إلى المستخدمين المسجلين لتنبيههم حول الأحداث الجوية القاسية المدمرة مثل ارتفاع مستويات هطول الأمطار والأعاصير ودرجات حرارة الهواء غير النمطية وجودة الهواء وسرعة الرياح وحرائق الغابات والفيضانات.
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من خلال حلول الذكاء البيئي التي توفرها شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IBM ، توفر حلول الذكاء البيئي من خلال مراقبة الطقس في الوقت الفعلي والتنبيهات، وتساعد فرقك على تتبع النقاط الرئيسية بدقة وتحافظ على سلامتهم عند حدوث أي طقس.
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حلول مخصصة للتكيف مع المناخ

تمكّنك أداة وضع النماذج ومنشئ التطبيقات من تخصيص حلول التكيف مع المناخ التي تناسب احتياجات عملك.
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