توفر حلول ®IBM للمعلومات البيئية من آي بي إم مراقبة أحوال الطقس في الوقت الفعلي لمساعدتك على التنبؤ بالتأثير المحتمل لمخاطر المناخ والطقس. من خلال الجمع بين مدخلات بيانات الطقس وتحليلات المخاطر المناخية وإمكانات محاسبة الكربون، تمنحك خدمات المراقبة البيئية للمنصة الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ القرارات التي يمكن أن تحافظ على استمرارية أعمالك.
من خلال حلول الذكاء البيئي التي توفرها شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IBM ، توفر حلول الذكاء البيئي من خلال مراقبة الطقس في الوقت الفعلي والتنبيهات، وتساعد فرقك على تتبع النقاط الرئيسية بدقة وتحافظ على سلامتهم عند حدوث أي طقس.
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