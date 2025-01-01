حلول مخصصة للتكيف مع المناخ

إن ®آي بي إم IBM Environmental Intelligence Builder عبارة عن أداة تطوير عمل النمذجة وتطوير التطبيقات التي تتيح لك الجمع بين الطقس الدقيق, المكانية والجغرافية المكانية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والبيانات الخاصة بالمناخ، حتى تتمكن من بناء حلول تكيف مناخية مخصصة تناسب احتياجات مؤسستك.
توفر أداة إنشاء التطبيق أدوات لإنشاء لوحة معلومات مخصصة وسير العمل الذكي والمستنير, سواء كنت تعمل على نشر حلول الطاقة المتجددة أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التخطيط لممارسات عملك للتخفيف من آثار تغير المناخ.
تخطيطك للظروف الجوية التي تؤثر على الرياح وعمليات الطاقة الشمسية حتى تتمكن من التخطيط لعمليات طاقة نظيفة موثوقة و ®مرنة.
استخدم مراقبة الغطاء النباتي والتنبيهات المستندة إلى الحالة لزيادة كفاءة ®خط الطاقة الصيانة وإدارة الأراضي.
تقليل الانقطاعات وتقليل الأعطال وتحسين جهود الاستعادة باستخدام نماذج التنبؤ بالتعلم الآلي.
قم بتحليل وتحديد العوامل البيئية التي قد تقلل من غلة المحاصيل والإنتاج الزراعي، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب وتحسين استخدام الأراضي.
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