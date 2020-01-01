القرارات الجيدة تبدأ بحسن إدارة البيانات. بالنسبة لعالم البيانات والمتخصصين في مجال البيئة والمطورين الذين يعملون على التخفيف من حدة الظواهر المناخية المتطرفة، يعتمد النجاح على وجود بيانات بيئية شاملة ودقيقة ومحدثة.

®يجمع الذكاء البيئي من IBM بين مجموعة بيانات غنية من البيانات المتعلقة بالطقس والبيانات الجغرافية المكانية وتقلبات الكربون والاحتياجات الخاصة بالصناعات لبناء حلول قابلة للتنفيذ لأعمالك.