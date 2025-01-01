تطوّر من أجل احتياجات البيانات المتزايدة يمكن توفير صور عالية الدقة وبيانات المناخ العالمي وغير ذلك الكثير بناء على الطلب، وهي تتناسب مع مستويات متفاوتة من التعقيد والحجم، بدءًا من التحليلات الإقليمية صغيرة النطاق وحتى الدراسات العالمية الموسعة من دون المساس بالأداء أو الدقة. تتيح لك قابلية التوسع هذه إمكانية توسيع نطاق التطبيقات والتحليلات حسب الحاجة.