الوعي بالظروف المناخية: Environmental Intelligence APIs
اكتسب رؤى تساعد على تحقيق الاستدامة ومواجهة تغيّر المناخ وتلبية المتطلبات التنظيمية
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من هنا ينبع الذكاء
 

يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات البيئية ومعالجتها وتحليلها واستخدامها بشكل إستراتيجي مع العديد من واجهات برمجة التطبيقات التي يوفرها IBM Environmental Intelligence. 
اجعل عمليات إعداد البيانات والتكامل أسهل وسرّع عمليات التحليل

تحتوي واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام على البيانات المتعلقة بالانبعاثات الجغرافية المكانية وانبعاثات الغازات الدفيئة وتحليلات البيانات المناخية من دون الحاجة إلى التنسيق أو التسوية أو التحويل.
استخراج رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات المعقدة

تندمج واجهات برمجة التطبيقات المقدمة من IBM و Python SDK مع مهام سير العمل بسلاسة من أجل تحليل مجموعات البيانات المعقدة والمتنوعة باستخدام التعلم الآلي والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
استمتع بمرونة العمل في بيئات مختلفة من دون التقيد بمنصة محددة

تضمن سعة التوافق مع مجموعة من لغات وأدوات البرمجة أن تتمكن الفرق من دمج واجهات برمجة التطبيقات في حزم التقنيات ومهام سير العمل الحالية.
اطّلع على المعلومات المهمة مجمعة في وحدة تحكم مركزية مخصصة للمطورين

ستجد مفتاح واجهات برمجة تطبيقاتك في وحدة التحكم يتيح لك الوصول بسهولة إلى بيانات تسجيل الدخول التي تحتاجها للمصادقة وبدء استخدام واجهات برمجة التطبيقات بشكل أسرع.

عالم يساعد على إيجاد الإجابات

تطوّر من أجل احتياجات البيانات المتزايدة يمكن توفير صور عالية الدقة وبيانات المناخ العالمي وغير ذلك الكثير بناء على الطلب، وهي تتناسب مع مستويات متفاوتة من التعقيد والحجم، بدءًا من التحليلات الإقليمية صغيرة النطاق وحتى الدراسات العالمية الموسعة من دون المساس بالأداء أو الدقة. تتيح لك قابلية التوسع هذه إمكانية توسيع نطاق التطبيقات والتحليلات حسب الحاجة.
استكشف ما بين الطبقات تربط واجهات برمجة التطبيقات الجغرافية المكانية البيانات البيئية بالواقع مثل عرض صور عالية الدقة وغيرها من معارف البيانات الأخرى عالية القيمة. تكشف الاستعلامات المعقدة عن العلاقات الرئيسية بين الطبقات والتي يتم تسويتها وتنظيمها بغرض التحليل والتصور حتى تتمكن من اكتساب الرؤى بكفاءة والتصرف بسرعة.
تحليل المزيد من الآثار يمكنك الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة وتحليل كل من انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة في شركتك وفي سلسلة القيم. احسب انبعاثات النطاق 1 و2 و3 ونظمها بحيث تتوافق مع أحدث بروتوكولات الغازات الدفيئة.
الاستقراء والربط والتنبؤ استعن بالبيانات المناخية الحديثة والقديمة والمتوقعة حتى تتمكن من استنتاج العلاقات في تاريخ المناخ، والربط بين الأصول والمساعدة على التنبؤ باحتياجات العمل والنتائج المستقبلية. تجمع واجهات برمجة التطبيقات التاريخية ملاحظات يبلغ عمرها ما يقرب من عقد من الزمان من مصادر بيانات متعددة، مع حمولات قابلة للتخصيص تساعد على اكتساب المعارف المناخية في الوقت الفعلي.
تطوّر من أجل احتياجات البيانات المتزايدة يمكن توفير صور عالية الدقة وبيانات المناخ العالمي وغير ذلك الكثير بناء على الطلب، وهي تتناسب مع مستويات متفاوتة من التعقيد والحجم، بدءًا من التحليلات الإقليمية صغيرة النطاق وحتى الدراسات العالمية الموسعة من دون المساس بالأداء أو الدقة. تتيح لك قابلية التوسع هذه إمكانية توسيع نطاق التطبيقات والتحليلات حسب الحاجة.
استكشف ما بين الطبقات تربط واجهات برمجة التطبيقات الجغرافية المكانية البيانات البيئية بالواقع مثل عرض صور عالية الدقة وغيرها من معارف البيانات الأخرى عالية القيمة. تكشف الاستعلامات المعقدة عن العلاقات الرئيسية بين الطبقات والتي يتم تسويتها وتنظيمها بغرض التحليل والتصور حتى تتمكن من اكتساب الرؤى بكفاءة والتصرف بسرعة.
تحليل المزيد من الآثار يمكنك الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة وتحليل كل من انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة في شركتك وفي سلسلة القيم. احسب انبعاثات النطاق 1 و2 و3 ونظمها بحيث تتوافق مع أحدث بروتوكولات الغازات الدفيئة.
الاستقراء والربط والتنبؤ استعن بالبيانات المناخية الحديثة والقديمة والمتوقعة حتى تتمكن من استنتاج العلاقات في تاريخ المناخ، والربط بين الأصول والمساعدة على التنبؤ باحتياجات العمل والنتائج المستقبلية. تجمع واجهات برمجة التطبيقات التاريخية ملاحظات يبلغ عمرها ما يقرب من عقد من الزمان من مصادر بيانات متعددة، مع حمولات قابلة للتخصيص تساعد على اكتساب المعارف المناخية في الوقت الفعلي.

Environmental Intelligence على أرض الواقع

تنزيل ملفات النماذج هذه من GitHub والتعرّف على إمكانات الذكاء البيئي في جمع البيانات والكشف عن الرؤى من أجل مساعدتك على إيجاد حلول واقعية وعملية
نموذج يوضح إزالة الغابات

يمكنك مراقبة مدى تأثير حرائق الغابات في إزالة الغابات وتقديره
نموذج يوضح عمليات حساب الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض

يمكنك قراءة بيانات الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض ورصدها من خلال مشاريع موازنة الكربون

نموذج يوضح انبعاثات نقل البضائع

حساب الانبعاثات المتعلقة بأنشطة النقل المختلفة

نموذج يوضح ميزانية إزالة الثلوج المتساقطة

استخدم واجهات برمجة التطبيقات هذه لمعرفة السياق التاريخي للمناخ وملخص البيانات المتوقعة
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